「日本名古屋市科學館」真的是個超讚的景點，根本就是一座互動性超強的科學主題樂園！裡面除了有全球最大的「天文館」星象投影劇場，還有超酷的龍捲風實驗室、放電實驗室和極寒實驗室，保證讓你玩到不想回家。如果你正在找「名古屋科學館」的遊玩攻略，這篇一定要收藏！

「名古屋科學館」最吸睛的就是它獨特的外觀，左右兩棟建築中間夾著一顆超大的球體，那就是直徑 35 公尺的「天文館」。裡面不只有球體「天文館」，還有各種互動設施可以讓你親自動手操作，從玩樂中學習科學原理，真的是知識性、娛樂性十足！而且夏天有冷氣，冬天可以避風雪，在「名古屋科學館」待上一整天都不是問題，絕對比你預期的還要好玩！「名古屋科學館」就位在榮商圈附近，可以和名古屋市美術館等周邊景點安排個美好的名古屋一日遊。

名古屋科學館 資訊

地址：名古屋市中区栄2-17-1（白川公園內）

營業時間： 9:30～17:00(入館截至16:30)

官網

公休日 : 星期一(遇假日時，下一個工作日休息)

第三個星期五(遇假日時，第四個星期五)休館

名古屋科學館 交通停車

交通：

巴士 : 市巴士的“廣小路伏見”站下車，步行5分鐘 地鐵 : 在地鐵東山線或鶴舞線的“伏見”站下車，從5號出口出站，步行5分鐘

名古屋科學館 門票價位與樓層介紹

「名古屋科學館」主要分為三大館：理工館、生命館和天文館，理工館和生命館的展覽空間是相連的。買票的時候要注意，有分三合一、二合一等不同種類。

展覽室與圓頂天文館 門票費用

成人：800日元

高中及大學生：500日元

初中生以下：免費

展示室/成人：400日元

高中及大學生：200日元

初中生以下：免費

這張表秀出， 天文館+ (理工館+生命館) ， (理工館+生命館) ，以最簡單的門票種類。

門票還有更細的分類，全館(三館)含特展、特展+ ( 理工館+生命館)、天文館+ (理工館+生命館)、 (理工館+生命館)。

如果遇到有特展的時候，就會有另一種票價。建議可以買 24 小時地鐵優惠券，還能再折 100 日元。

下列是名古屋市科學館的樓層分佈

生命館

5F 生命的秘密

4F 人體奇觀

3F 衣食住

2F 發現地球

1F 休息室

B2F 愛知縣名古屋諾貝爾獎得主紀念館

理工館

7F 星辰花園 / 觀景台

6F 科學前沿

5F 物質與能源

4F 自然法則

3F 機械與技術

2F 科學奇觀

1F 入口

B1 臨時展廳

天文館

6F 天文館

5F 我們的宇宙

4F 科學舞臺

「名古屋科學館」裡幾乎每一種設施都可以動手玩，真的超有趣！動線規劃也很清楚，比想像中好玩很多，而且門票也不貴（國中小還免費！），完全可以把它當作主題樂園來玩，大人小孩都會玩得很開心！

「名古屋科學館」分為三大館，買票時主要分為兩種不同票價：理工館和生命館相連，天文館則獨立。如果有特展，就會有另一種票價（看個人需求），也可以提前買電子票券，這樣就能免去排隊的時間（寒暑假超重要）。

暑假中午過後去的話，「天文館」的票通常都賣光了，所以記得要早點去！一進場先去預約四樓的「放電實驗室」和五樓的「極寒實驗室」的入場時間。其中，「龍捲風實驗室」、「放電實驗室」和「極寒實驗室」是絕對不能錯過的。

建議可以直接上六樓，然後一層一層往下逛。在這裡待上半天絕對沒問題，如果想要玩得盡興，玩上一整天也可以！（手蓋章後可以出去吃飯休息再回來）。如果連同旁邊的名古屋美術館一起玩，那就更完美了！



「科學館」位於榮商圈附近，玩完後搭計程車（大約 200 元台幣左右）就可以到榮商圈附近的綠州 21，吃喝玩樂一次滿足！

這個就是內有內徑35m、世界最大規模天文館圓頂NTP Planet。

一旁的名古屋市美術館。

我們當天另外購票的毒特展，可以借耳機聽說明(日語)。

販賣區也是大家最喜歡的地方之一

名古屋科學館 7F 星辰花園 / 觀景台 / 天文館

照片來自官網

「天文館」的星空劇場非常震撼！

名古屋科學館 6F 理工館 ( 科學前沿 )

主題是地球科學，官網上有詳細的展品設施介紹：

瞭解地球：挑戰新世界、探索氣候變化、二氧化碳地質封存實驗。

地下冒險：地圈-地層結構、地圈 – 地殼、地圈 – 地幔和核心、地圈 – 地球的材料、到達地下 – 地球深處探測船 “Chikyu”、從地下解開地球 – 鑽孔核心、從地下揭開地球的面紗 – 地震觀測網、使用地下環境 – Geo 專案。

探索太空：太陽望遠鏡、到達太空 -H-II.B 火箭、從太空中解開地球的面紗 – 世界火箭和地球觀測衛星、利用空間環境 -Kibo Japan Experiment Module-。



實際操作各種科學原理的互動式展示。

鑽地層的層岩石的結構

颱風的形成

名古屋科學館 5F 理工館 ( 物質與能源 ) / 生命館 (生命的秘密) 極寒實驗室

理工館

S525 （能源）

大量資料

S501 （我們身邊材料的大幅插圖）

S502 （Heavy Sakurabe， Bicycle Heavy Sakurabe）

S503 （金屬疲勞）

S504 （熱傳導、導電）

S505 （彈跳法、板簧力比較）

S506 （形狀記憶合金）

S507 （液晶屏）

S508 （超強防水和超親水）

S509 （香味）

S510 （熱或光變色）

S511 （陶瓷感測器）

S512 （半導體）

S513 （陶瓷）

S514 （金屬）

S515 （有機材料）

原子和分子

S516 （走進微觀世界）

S517 （原子的誕生）

S518（元素週期表）

S519 （火焰反應）

S520 （螢光）

S521 （運動中的分子-布朗運動-）

S522 （與各種分子的化學鍵）

S523 （水分子）

S524 （碳）

極寒實驗室

S526 （極寒實驗室）

生命館

生物實驗室

L521 （Wonder 基因組）

L522 （生物畫廊）

L523 （生活實驗室）

L524 （基因迷你實驗室）

去氧核糖核酸

L527 （什麼是DNA？

L528 （挑戰！ DNA）

細胞

L525 （蜂窩共和國）

L526 （細胞實驗室）

生命與生物技術

L529 （生物惠）

L530 （生物森林）

驗零下 26 度的快感！

放電實驗室和極寒實驗室在週末例假日、寒暑假的平日必須抽號碼牌入場，有興趣的朋友儘量早點到。

親手拿拿看一整排相同體積卻不同密度重度的物品！

元素周期表，上面還會秀出這個元素可以做出什麼東西。

後方的周期中，每一個圓洞就是展出這個元素會做出什麼東西出來

原來IH 爐裏面長這樣。

用放大鏡看蟲子

人體的DNA 長度

名古屋科學館 4F 理工館 ( 自然法則 ) / 生命館 (人體奇觀)

理工館

數學

S423 （用數位表示自然）

S424（公式和圖形）

S425 （物理現象中的數學）

S426 （自然現象中的數學）

S427 （由直線創建的曲面）

實驗工作室

S401 （觀看水波）

S402 （縱波和橫波）

S403 （電磁波）

S404 （手錶語音振動）

S405 （觀看聲波）

S406 （菲涅耳聲音透鏡）

S407 （球色選擇）

S408 （極化）

S409 （屈光）

S410 （振蕩磁場）

S411 （鐵磁流體）

S412 （電磁鐵）

S413 （湯姆森環）

S414 （磁場的形狀）

S415 （電機）

S416 （難跌盤）

S417 （獵猴）

S418 （加速度和距離）

S419 （旋轉水箱）

S420 （Moment） 系列

S421 （滾動盤）

S422 （拋物線反射）

資訊學

S429 （二進制系統機制）

S430 （字元編碼）

S431 （數字影像）

S433 （K 電腦）

出院實驗室

S432 （放電實驗室）

生命館

L439 （肌肉之謎 / 骨骼之謎）

L445 （讓我們看看臉部的肌肉和骨骼）

L446 （讓我們動動肌肉）

L447 （骨頭拼圖）

Sodatsu， Uketsugu， 河留

L451（從受精到分娩）

L459 （胎兒生長）

L460 系列

讚美、灌溉和失望

L440 （神經系統和內分泌系統的奧秘）

L452 （讓我們寫微觀字元）

L453 （測試您的觸覺）

L454 （檢查您的反應速度）

L462 （大腦）

葉部 Meguru

L441 （呼吸與循環之謎）

L448 （觀察你的血管）

L449 （感受你的心）

L461 （測驗：呼吸與迴圈）

入口

L442 （消化、吸收和排泄之謎）

L443 （食物去哪兒了？ )

L444 （胃腸病學畫廊）

L450 （內臟拼圖）

人體體育場

L455 （人體跑步）

L456 （讓我們擺姿勢）

身體如何運作

L457 （透明人體（男性形象）（女性形象））

L458 （身體之謎）

L463 （人體新聞）

這一層用遊戲來展示科學原理，超好玩

透明的人體展示

放電實驗室120 萬瓦特製造出來的閃電近在眼前。( 照片來自官網)

名古屋科學館 3F 理工館 ( 機械與技術 ) / 生命館 (衣食住) 龍捲風實驗室

機器的元件

S307 （齒輪）

S308 （滑輪）

S309（槓桿）

S310 （螺絲）

S311 （皮帶輪）

熟悉的機器

S316 （縫纫機）

S317 （自動售貨機）

S318 （吸塵器）

S319 （手錶）

S320 （我們生活中的電子設備）

製造零件和產品

S312 （氣鶴）

S313 （壓力機）

S314 （焊接）

S315 （鑄造、注塑）

在城市中工作的機器

S301 （製造城市全景）

S302 （火車）

S303 （起重機）

S304 （大型船）

S305 （飛機）

S306 （機器人）

龍捲風實驗室

S322 （龍捲風實驗室）

生命與地球

L309 （城市氣候觀測站）

L310 （生活和天氣）

L311 （生活在世界各地）

L312 （環境與生活方式）

家居與城市

L303（房屋建築 1 間日式房間建築）

L304 （房屋建築 2 這樣做可以理解的房屋的功能）

L305 （市區地鐵）

L306 （城市防災）

L307 （回收花園）

食物惠

L302 （逐個週期）

L308 （您的飲食診斷）

3樓的入口旁轉進來就是真實的龍捲風展示場，龍捲風實驗室人工製造的龍捲風高達九公尺（從四樓看下去更壯觀）。

相同的重量，配上不同的滑輪比，就會更省力！

名古屋科學館 2F 理工館 ( 科學奇觀 ) / 生命館 (發現地球

理工館

Kankaku 之謎

S214系列

S215系列

第 216 頁

大見之謎

S211 系列

S212 （兒玉管）

S213 （拋物線型）

遊樂廣場

S223 （伍迪樂園）

S231 系列

S232 （錯視畫馬戲團）

光之謎

S201 系列

S202 系列

S203 （光之觿）

S204 （各種騙子）

運動和形狀的奧秘

S205 （球式過山車）

第 206 頁

S207 系列

S208 系列

S209 （Ukabu Ball， Suitsuku Ball）

S210 （不易脫落的形狀）

有時天治

S217 系列

S218 （NKS 地社）

S219 （章魚舞）

S220（令人沮喪）

S221 （去去！Shobosha）

蜘蛛舞臺

S224 （蜘蛛糖）

糖果舞臺

S225 系列

川之舞臺

第 226 頁

海之舞臺

S227 （各種泵）

第 228 頁

S229 （Jumbo Shabonmaku， Ritai Shabonmaku）

S230 （Bukubuku Tank， Pokopoko Tank）

生命館

全球環境變化的歷史

L201 （當地球形成時，原始地球之石）

L202 （生成氧氣、帶狀鐵礦石層、疊層石）

L203 （二氧化碳的吸收 石灰石和珊瑚）

L204 （生命的著陸：蕨類植物化石、石化木、腳印化石）

探索過去的地球

L205（木曾柏，日本最大的柏樹）

L207 （珊瑚化石）

L208 （圖表）

L209 （世界上最新的花崗岩）

L210 （馬普龍）

L221 （地質勘探遊戲）

L223 （地球的串列）

地球的設計

L211 （由水流建立的圖案）

L212 （由對流建立的圖案）

L213 （爆裂雲環）

L214 (Let’s Make a Sunset)

L215 （讓我們做彩虹）

L217 （地震實驗設備）

L220 （地球環境遊戲）

發現位置

L222 （已找到）

體驗一下吸力

一開始不知道這小孩在玩什麼

倉鼠人力水車!!!

用大按會吐煙圈

搖一搖體驗地震的強度

3D 立體投影，感覺像真的一樣

哈哈鏡

日本的福井縣也是發現很多恐龍的地方

玩了一整天，別忘了到紀念品店買個小禮物回家，這裡真的太好玩了！

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