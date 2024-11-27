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客廳作為家中最大的公共空間，是家人交流情感、放鬆休息的核心區域，更是招待親友來訪最重要的門面。其中，電視牆不僅是視覺焦點，更承載了整個客廳的設計靈魂。選擇適合的磁磚能讓電視牆成為空間的畫龍點睛之筆，提升居家質感與氛圍！以下推薦三款磁磚，在質樸中展現高雅，在奢華中流露自然韻味，讓您的電視牆完美演繹質感與和諧的美學。
冰河石 ICEBERG
靈感源於巴西的一種石英岩、擁有白色而剔透似冰的底色與深色脈絡。表面的結晶搭配與大地脈絡般的深色紋理，如浩瀚冰河般冷峻、靜謐；灰白色的細膩脈絡自然延展，更為空間注入一抹純淨之感，營造出高雅而柔和的氛圍。將這款磁磚應用於電視牆，不僅讓牆面彷如藝術品般精緻，更能為整個客廳帶來清新脫俗的氣息，呈現出一種平靜而和諧的優雅格調。
黑金碎浪 PORT GOLD
義大利拉斯佩齊亞省的維內雷港，源於希臘神話女神維納斯之名，因此又被稱為「維納斯之港」。在這浪漫又古典的濱海古城中，除了孕育出特有的美學與生活步調外，也蘊藏了最富盛名與最豪華的黑色大理石—Nero Portoro。其特殊的金色紋理與靜謐的黑色基底形成美麗的對比，有如在月光下打上維內雷港金色浪花。將這款石材運用於客廳，能讓空間凝聚出非凡的視覺張力，典雅又浪漫！
銀彩 SUPERWHITE
源自巴西，近年來成為極受青睞的天然石材，銀彩的脈絡與紋理在冷冽的白灰色調中交織融合，展現出一種既優雅又充滿自然張力的獨特氣質。其特殊的紋理變化，宛如大自然的鬼斧神工，為每一片瓷磚賦予無可複製的個性。將「銀彩 SUPERWHITE」運用於電視牆，能為客廳空間注入時尚與自然相融合的獨特風格。展現出現代的簡約俐落，並保留大自然的質樸深邃，打造質樸與奢華完美空間。
作為業界頂尖的精品面材代理商，「台灣瑪摩」致力於打造最完整的美學生活，為建築師和設計師提供更高品質的精品磁磚，將藝術美感與實用功能完美結合。此外，台灣瑪摩更是 MML、ABK、Versace三大國際精品品牌的台灣獨家總代理！不論您對空間氛圍有何期許，台灣瑪摩都能為您打造兼具品味與美學的理想空間，為您帶來全新體驗！
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