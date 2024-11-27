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客廳作為家中最大的公共空間，是家人交流情感、放鬆休息的核心區域，更是招待親友來訪最重要的門面。其中，電視牆不僅是視覺焦點，更承載了整個客廳的設計靈魂。選擇適合的磁磚能讓電視牆成為空間的畫龍點睛之筆，提升居家質感與氛圍！以下推薦三款磁磚，在質樸中展現高雅，在奢華中流露自然韻味，讓您的電視牆完美演繹質感與和諧的美學。





冰河石 ICEBERG

靈感源於巴西的一種石英岩、擁有白色而剔透似冰的底色與深色脈絡。表面的結晶搭配與大地脈絡般的深色紋理，如浩瀚冰河般冷峻、靜謐；灰白色的細膩脈絡自然延展，更為空間注入一抹純淨之感，營造出高雅而柔和的氛圍。將這款磁磚應用於電視牆，不僅讓牆面彷如藝術品般精緻，更能為整個客廳帶來清新脫俗的氣息，呈現出一種平靜而和諧的優雅格調。

