全新竹最黑的店！Wuli island Lab 🖤🤍
從店內到店外裝潢設計都是以「黑」為主要色調🥰
店內氛圍讓人感到非常舒適放鬆
餐點有義大利麵、燉飯、前菜、沙拉及各種咖啡飲品酒類🍺
色香味俱全豐富視覺及味覺饗宴💖🫶🏻
超適合下班與同事相約小酌或與另一半約會的好去處👍🏻
🔺舒肥美國牛板腱 $650
擺盤裝飾精緻不馬虎，兼具了視覺及味覺😎
板腱肉質紅潤口感紮實多汁，軟嫩不乾柴
搭配鮮甜蔬菜每一口都是奢華享受🥳
🔺白蘭地清炒蛤蠣義大利麵 $330
加入白蘭地清炒將蛤蠣的鮮味發揮得淋漓盡致，蛤蠣肉質超飽滿🍝
義大利麵吸附鮮甜蛤蠣湯汁
口感清爽不膩🥰
🔺布拉塔乳酪油醋沙拉 $400
布拉塔乳酪以莫札瑞拉起司外皮包覆濃郁滑順起司🧀
外皮Q軟內在細緻滑順入口奶香濃郁迷人🤩
搭配油醋沙拉一起入口，香氣濃郁口感清爽好吃🥗
🔺手工鮮蝦泥炸法國麵包 $300
答應我！一定要點這道⚠️
吃過絕對會愛上😍
上層以新鮮草蝦仁拌入是拉差辣醬製作的內餡🍤
搭配軟法麵包下去油炸再撒上滿滿芝麻
口感酥脆不膩帶著香辣及海鮮鮮甜口感
口感層層堆疊，香氣逼人超級好吃！
🔺水牛城辣雞翅$280
水牛城辣雞翅絕對是下酒菜首選🍺
將雞翅融合了各種美式風味和香料
結合了酸與辣，肉質鮮嫩多汁🐔
真的會忍不住一口接一口！
🔺海鹽焦糖歐蕾 $150
🔺韓國蜂蜜柚子茶 $150
Wuli island Lab連飲品都超級好喝🥹
海鹽焦糖歐蕾甜中帶點海鹽的微鹹香氣
非常順口不甜膩👍🏻
韓國蜂蜜柚子茶酸甜清爽😝
非常解膩好喝
Wuli island Lab
@wuliisland_lab
地址｜300新竹市東區民主路74號
時間｜12:00-21:00（最後供餐時間20:00）
電話｜03 5328266
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