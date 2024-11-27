烏龍麵就有一種獨特的魅力🧡
你們也跟我一樣喜歡烏龍麵嗎 ?
鄰近新竹湖口王爺壟一級戰區的「吾口｜炒烏龍麵」✨
販售各種炒烏龍麵、蓋飯、小菜、湯品及飲品✅
店內裝潢設計以溫暖的亮橘色為主🟧⬜️
發現店內很多老闆設計的小巧思🤩
非常值得來店內用餐，感受一下老闆對店內設計的用心👍🏻
🔺牛肉蓋飯 $139
蓋飯裡除了牛肉之外還有加入韓式泡菜及荷包蛋🐮
牛肉加入洋蔥拌炒🧅
一上桌香氣撲鼻，真的超級香
搭配韓式泡菜真的非常清爽好吃✨
飯有淋上醬汁，鹹香好吃
份量非常足夠！！！
🔺海鮮炒烏龍麵 $145
想吃滿滿的料也可以選海鮮炒烏龍麵🦐
加入鯛魚、蝦仁、蛤蠣及醬汁拌炒
海鮮鮮甜，蝦仁彈牙脆口🐟
相較於什錦炒烏龍麵來說多了海鮮鮮甜滋味
真的超滿足
🔺什錦炒烏龍麵 $145 +溏心蛋+$20
什錦炒烏龍麵絕對是吾口必點⚠️
除了高麗菜、香菇、紅蘿蔔之外還有透抽及豬肉片🥩🦑
還有額外+$20點溏心蛋加在裡面
一碗滿滿的料真的超滿足🥰
炒烏龍麵依舊保留Ｑ彈有嚼勁口感
烏龍麵條均勻吸附醬汁一起入口🍜
帶著迷人柴魚香氣，超好吃
🔺紅茶 $35
🔺綠茶 $35
🔺冬瓜茶 $35
吾口店內也有販售紅茶、綠茶、冬瓜茶及各種碳酸飲料🥤
紅茶、綠茶、冬瓜茶大約是微糖
甜度不高，非常清爽解膩👍🏻
吃烏龍麵就是要搭配紅茶才對味呀！
吾口｜炒烏龍麵
@m.woo.1995
LINE ID｜@wukou
地址｜新竹縣湖口鄉中山一街45號
時間｜10:00-14:00/15:00-19:30(週日公休)
電話｜0930177921
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