烏龍麵就有一種獨特的魅力🧡

你們也跟我一樣喜歡烏龍麵嗎 ?

鄰近新竹湖口王爺壟一級戰區的「吾口｜炒烏龍麵」✨



販售各種炒烏龍麵、蓋飯、小菜、湯品及飲品✅

店內裝潢設計以溫暖的亮橘色為主🟧⬜️



發現店內很多老闆設計的小巧思🤩

非常值得來店內用餐，感受一下老闆對店內設計的用心👍🏻

🔺牛肉蓋飯 $139

蓋飯裡除了牛肉之外還有加入韓式泡菜及荷包蛋🐮

牛肉加入洋蔥拌炒🧅

一上桌香氣撲鼻，真的超級香

搭配韓式泡菜真的非常清爽好吃✨

飯有淋上醬汁，鹹香好吃

份量非常足夠！！！

🔺海鮮炒烏龍麵 $145

想吃滿滿的料也可以選海鮮炒烏龍麵🦐

加入鯛魚、蝦仁、蛤蠣及醬汁拌炒

海鮮鮮甜，蝦仁彈牙脆口🐟

相較於什錦炒烏龍麵來說多了海鮮鮮甜滋味

真的超滿足

🔺什錦炒烏龍麵 $145 +溏心蛋+$20

什錦炒烏龍麵絕對是吾口必點⚠️

除了高麗菜、香菇、紅蘿蔔之外還有透抽及豬肉片🥩🦑

還有額外+$20點溏心蛋加在裡面

一碗滿滿的料真的超滿足🥰

炒烏龍麵依舊保留Ｑ彈有嚼勁口感

烏龍麵條均勻吸附醬汁一起入口🍜

帶著迷人柴魚香氣，超好吃

🔺紅茶 $35

🔺綠茶 $35

🔺冬瓜茶 $35

吾口店內也有販售紅茶、綠茶、冬瓜茶及各種碳酸飲料🥤

紅茶、綠茶、冬瓜茶大約是微糖

甜度不高，非常清爽解膩👍🏻

吃烏龍麵就是要搭配紅茶才對味呀！

吾口｜炒烏龍麵

@m.woo.1995

LINE ID｜@wukou

地址｜新竹縣湖口鄉中山一街45號

時間｜10:00-14:00/15:00-19:30(週日公休)

電話｜0930177921

想看更多美食歡迎追蹤我

嗨～我是沁👱🏻‍♀️