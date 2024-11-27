忙碌一整年，連皮膚也變得灰頭土臉，決定在年末，好好犒賞自己！將自己保養得水水的～

身為節儉的主婦，當然連保養也要精打細算，再次預約我很喜歡的FILF小資美顏館！因為他們美容項目是單項計費，不需要包一整套課程，可以看預算和膚況搭配～覺得這一點很適合我，可以精準針對需求。

寫膚況資料的同時，美容師也在看我的膚況和詢問需求，我說覺得皮膚有點乾、有粉刺等等，最後美容師建議我可以做粉刺清理＋杏仁酸＋保濕凍膜。最後我為了愛美，還追加美睫(6D500R)😆尾牙得好好打扮打扮！

做臉前

▼啊啊！！臉色真的好糟糕，平時忙起來就忘了保養，對不起了我的臉！

做臉過程

▼為了拯救膚質，立刻躺在美容床。美容師用溫和親膚的洗面乳幫我洗去臉上油污。

▼眼睛覆蓋遮擋光線。

▼美容師清理粉刺，手法好溫柔，跟我平常自己暴力手擠完全不一樣，美容師處理過又舒服又乾淨！

▼清理過的地方用酒精消毒。

▼刷杏仁酸～美容師說可以幫助代謝角質和粉刺，皮膚會變得透亮光滑❤️

▼靜待杏仁酸吸收後，美容師用美容巾輕輕的中和杏仁酸。

▼接著刷上保濕凍膜，冰冰涼涼的～幫皮膚鎮靜舒緩、補滿水分！

▼最後塗上防曬乳，讓皮膚遠離紫外線的破壞～

做臉後

▼做完臉皮膚摸起來好嫩好滑！粉刺乾淨溜溜！

▼整張臉看起來膨皮膨皮，容光煥發！好喜歡！！

再來是我愛水的美睫😍

美睫前

▼原本的睫毛很不起眼，希望美睫之後連素顏也可以很有精神，同時減少我化妝的時間，媽媽很需要睡眠！

美睫過程

▼美容師輕輕擦拭，去除眼皮上的油污。

▼美睫前置作業，黏上透氣膠帶。

▼將假睫毛開花～美容師說要黏在距離原生睫毛根部0.1公分的位置，好精細的作業！

美睫後

▼哇賽這是我嗎！直接從黃臉婆變成美魔女誒！有睫毛、沒睫毛也差太多了啦～～而且不化妝也很好看，雙眼好有精神，自動散發魅力～

▼濃密度和捲翹度我也好喜歡！感謝美容師的巧手！

美容完，我覺得自己又變成少女了(誇飾)～減齡5歲❤️如果大家想要簡單保養一下又平價的美容館，推薦來FILF小資美顏館嘗試看看，環境舒服，美容師也不會推銷，整體滿棒的～

FILF小資美顏館

官方網站：https://www.filf.com.tw/

FB：https://pse.is/FILFTaiwan

IG：https://pse.is/filfspa

地址：台南市東區東和路128號

電話：06-2092806

營業時間：09:00-21:00 無公休

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