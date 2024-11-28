【光天利公司】智能電子門鎖專賣-BOSCH 指紋卡片密碼電子鎖ID40 (#門鎖推薦 #出租屋門鎖管理 #博世 #多品牌 #專業安裝 #房東換鎖首選 #房客安心 #指紋鎖 #KOKOLO #台北電子鎖 #新北電子鎖 #桃園電子鎖 #新竹電子鎖 #台中電子鎖 #台南電子鎖 #高雄電子鎖)

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自從把房子出租出去後，開始了解房客這個族群的需求，發現安裝電子鎖真的是一勞永逸的作法，可以讓房東好管理出租屋，也可以讓房客很安心。 一般房東不太會幫每一組房客換鎖，都要房客自己換，但是房客換了新鎖，等到要搬家時，要拆下來帶走，又麻煩又要花錢，不帶走又便宜了房東。 而下一個房客更怕前房客有這個舊鎖的鑰匙。所以每次換房客，都會陷入房客、房東之間，誰該負責換新鎖? 舊鎖安全嗎? 這樣的問題中。

換上電子鎖，就可以徹底解決這個問題! 這次Mina 找了智能電子門鎖專賣店-光天利公司來協助安裝電子鎖。 【光天利】公司有市面上幾乎全部的電子鎖品牌，還有專業的安裝服務。在考量外型、功能、價格的因素，選擇【BOSCH 指紋卡片密碼電子鎖ID40】。

選擇【BOSCH 指紋卡片密碼電子鎖ID40】-曜石黑，加購WIFI模組，可以發送臨時密碼。顧名思義，這一款電子鎖可以利用指紋、密碼、卡片等方式來解鎖，因為有加購WIFI模組，可以連線到手機上，進行遠端發放臨時密碼。對於家裡臨時有訪客，不想透露固定的密碼給訪客時，就很有用。

【BOSCH 指紋卡片密碼電子鎖】表面呈現科技時尚感十足的黑色亮面，是IML覆膜面板，很堅固、防刮。 表面清潔也很簡單，只需要使用眼鏡布擦拭即可~不可以使用有酒精成分的紙巾或是噴灑酒精消毒，避免表面損壞! 還有便利大門常開的 [常開模式]，很方便。

和安裝師傅約好時間，就來拆除舊鎖裝新鎖。這次要安裝的門是不鏽鋼鐵門也沒有問題喔~不過安裝前會和師傅確認要安裝的大門以及周邊各部位尺寸，確保訂購的電子鎖是可以安裝得下去的。

傳統的舊鎖，鑰匙很長，攜帶起來很笨重。

而且，一般有自動反鎖機制的門鎖很容易造成把自己鎖在門外的狀況，所以你看~~Mina 就準備了多少隻的備用鎖! 每次忘記帶鑰匙真的都是慘痛教訓~

內外雙門，距離很近的情況下，也能安裝! 師傅真的是很專業~一到就先做空間距離尺寸的量測，確保電子鎖安裝順利，以及未來使用上，不會被其他門把撞到。

準備安裝拉~就是這一組 【BOSCH 指紋卡片密碼電子鎖】黑色光澤科技感拉滿，內鎖有【兒童安全裝置】避免小朋友自己開門跑出去。 也有【反鎖旋鈕】，只要向右旋轉90度，從室外就再也無法開門進入囉~可以在睡前設定，確保入睡後沒有人可以開鎖。

開孔對位卡，畢竟電子鎖是科技產品，安裝時需要精準定位，然後切割、鑽孔門板，才能順利安裝。

【光天利】公司除了販售多品牌的電子鎖外，安裝的服務也做得非常好。 施工前先使用帆布鋪在地板上，因為施工過程會有切割門板的鐵屑掉落，要完整蒐集，才不會散落在地板，導致割傷。

先標註鎖匣位置、以及稍後要切割的開孔尺寸

開始切割~

依據開孔對位卡製作出來的開孔對位鋼板，將鋼板鎖上門板後，進行挖孔。 這樣比用紙卡來得精確許多，施工也比較順手有效率。整個過程看起來，真的不建議讀者自行安裝~

安裝鎖匣、內外電子鎖，就大功告成啦!

最後還會用吸塵器把施工範圍都清潔一次~~真是辛苦啦~安裝下來大約需要2小時，如果施工難度較高的case，可能會需要到3小時。不過施工過程真的是有難度，實際安裝後，還是建議購買電子鎖的同時，也包含安裝。

登登登~安裝完成囉~從此出門不用帶鑰匙了，也不用擔心把自己鎖在門外囉~

安裝好後，就是開始設定管理者密碼，一般用戶密碼。【光天利】公司工程師非常細心講解設定的方法和使用電子鎖的注意事項!

還可以在手機上安裝APP，透過APP 可以發放臨時密碼、看到開鎖歷史紀錄。

密碼輸入畫面

指紋開啟

卡片開啟

備用鑰匙開啟，遇到電子鎖沒電的時候的開啟模式

從服務聯繫、安裝施工、產品品質、到使用解說，整個服務流程都令人非常滿意~~激推【光天利】公司

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