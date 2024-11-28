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【智樂家】家電清洗 衣服洗完還有異味 毛屑 就需要 洗衣機 冷氣 專業清洗服務 還有保固 線上預約 報府服務

家電清洗 居家清潔 清洗冷氣 清洗洗衣機 more
2024-11-28 14:07:00 文字：穆瑞瑜
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穆瑞瑜

穆瑞瑜

【智樂家】家電清洗 衣服洗完還有異味 毛屑 就需要 洗衣機

智樂家 安心洗家電  不滿意全額退費 (#家電清洗 #居家清潔 #清洗冷氣 #清洗洗衣機 #專業到府服務 #洗床墊 #洗沙發 #洗抽油煙機)

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清洗洗衣機預約>>https://www.dailypro.com.tw/category/157/903/

如果洗完衣服後，發現衣服有異味或是棉屑，那就是你家的洗衣機需要清洗了! 洗洗衣機，不是洗看得到的地方，而是需要專業師傅將洗衣機拆解，把裡面各部分組件都各別清洗後，再安裝回去! Mina 都會定期請專業師傅來家裡幫忙清洗冷氣機、洗衣機，這次是和讀者分享【智樂家】的洗衣機清潔服務喔!!

首先先線上預約: 跟著頁面的指示，填寫資料，完成預約:

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填寫完表單，大約1天左右時間，就會有專人與您聯繫，約定好到府服務的確認日期、時間。該幫自己家的洗衣機洗洗澡囉~~

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平常看洗衣機的水槽，都很乾淨，亮晶晶的，但是其實可能發霉以及髒毛屑已經藏剛洗好的衣物裡了~~因為水槽的外圈在沒有拆開來看的情況下，是不會知道有多髒的~~

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預約的時間前，專業清洗師傅就到了，一看到他的工具、設備這麼多，有點嚇到~~也太專業了

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要開始動手拆解洗衣劑內部，開始前，會先測試一下洗衣機功能~ 

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水槽的底盤拆開，就可以看到一些的髒汙了~

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繼續拆解，Mina的陽台比較小，所以需要用到部分的客廳空間、清洗的部分，會需要用到浴室空間。

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拆解洗衣機必須是專業的師傅才能做的，不然很容易把洗衣機弄壞！　得不償失～

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登登登～雖然師傅說，這樣的洗衣機鋼槽外側算乾淨，不過Mina 看到發霉、發黃，還是很不舒服~ 這樣子洗衣服，難免衣服上都會沾到這些髒汙~

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發霉有點多~~

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集毛屑器也要檢查，哇! 裡面塞滿了髒污和毛屑~

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桶子底部，也是發霉蠻嚴重的~

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這些，就是今天要請洗的洗衣機組件，

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當然，外槽內部也需要清洗~

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師傅使用高壓沖水機來清洗發霉和黃垢，搭配一開始先噴上去的清潔劑，可以很有效率的把發霉、黃垢、污漬都清除。

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登登登~清潔完成拉~~每個細節都亮晶晶~像新的一樣~原本發霉的地方、堆積黑垢與棉屑的地方通通都清洗乾淨，而且效率蠻快的，從拆機到清洗完畢，大約1個小時左右~~

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仔細看，真的是很乾淨~~這樣的洗衣機使用起來，衣服才能真正乾淨~

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接下來就是將洗衣機零組件組裝回去囉~

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清洗完洗衣機，會測試機器，確認機就都恢復正常運作

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定期清洗與保養家裡的洗衣機，讓洗衣機洗衣不會越洗越髒，大約2-3年可以洗一次。 看個人洗衣機的使用狀況而定。【智樂家】的服務還有業界最長的保固天數60天! 只要在清潔服務完成後在google上填寫評價，截圖給【智樂家】官方LINE@帳號，就可以享受業界最長保固60天的福利喔!

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服務完後的保固書，非常有保障! 

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開始清洗前與清洗完成，要簽名確認! 都是手機APP連線，確保雙方權益、確保服務都有滿意完成喔~~

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