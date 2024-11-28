日本東北地方涵蓋青森縣、秋田縣、岩手縣、宮城縣、山形縣和福島縣六個縣。因為是第一次來東北，就先走岩手縣、宮城縣、山形縣這三地，我們採不走回頭路的方式，但每天需要換住宿，整個六天我們開車繞一圈，從仙台出發，再回到仙台。

租車

要一次玩多個縣，除了選擇購買，自駕也是一種選擇，可以更方便彈性的規劃行程，不用買其他票券，去計算車費。因此這一次直接在TOYOTA租車官方網站預訂，車種類比較齊全，但不會有特別優惠，網站有全中文介面，很方便。去現場，多半還是英文跟日文辦理領車，先跟小夥伴說一聲。

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機票

這次坐星宇航空台北(TPE)飛仙台(SDJ)的直飛航班，平均飛行時間為3小時10分，票價約$14,xxx，但聯航不到一半價格，也推薦大家～

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簡易行程

第一次來東北，就先走岩手縣、宮城縣、山形縣這三地，分享一下六日的簡易行程

👣第一天：仙台空港➡️仙台東大都會大飯店➡️味之牛舌喜助➡️仙台站散策

👣第二天：住宿➡️南三陸311メモリアル➡️美食店➡️岩手海嘯紀念館➡️氣仙沼廣場飯店

👣第三天：住宿➡️龍泉洞➡️岩洞湖レストハウス➡️盛岡八幡宮➡️優香苑溫泉飯店

👣第四天：住宿➡️毛越寺➡️嚴美溪溫泉➡️銀山温泉➡️山形站前大和 ROYNET 酒店

👣第五天：住宿➡️みちのく杜の湖畔公園➡️藏王狐狸村➡ホテル京阪 仙台

👣第六天：住宿➡️松島海岸松島海岸駅➡機場

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飯店推薦🄷🄾🅃🄴🄻

🏨仙台東大都會大飯店｜2024最新房價，樓下就是仙台站，逛街購物超方便

🏨氣仙沼廣場｜2024最新房價，隔天前往岩手縣參觀博物館，選了一個中繼

🏨優香苑(花卷魚卡恩旅館)｜2024最新房價，氣氛溫泉飯店，當日入住沒看到海外遊客

🏨山形站前大和ROYNET｜2024最新房價，山形站正對面，但車站很鄉下，不太熱鬧

🏨ホテル京阪仙台｜2024最新房價，仙台後站，但離仙台機場16公里，隔天返家方便

看到這覺得事前準備工作很多，也可以直接跟團喔～

雄獅旅遊：限量銷售|東北藏王樹冰﹨銀山溫泉街﹨合掌村大內宿﹨藏王狐狸村

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