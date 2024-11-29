為了讓玩家們體驗更加刺激的遊戲體驗，《絕地求生》推出全新「熱點模式」，並邀請人氣女團ELL&s成為熱點模式宣傳大使，與玩家們共同參與這場充滿挑戰的激戰大逃殺！這次聯動不僅僅是遊戲對抗，並且融入音樂以及舞蹈元素，打造視覺與聽覺的雙重盛宴。
ELL&s自七月正式成軍後，便憑藉超高的舞蹈歌唱實力、成員們的高顏值及風格多元的音樂風格，迅速成為焦點。此次，ELL&s將亮相《絕地求生》熱點模式，帶來全新驚喜！除了激烈的競技對抗，她們還與遊戲聯動，特別推出版本的《Ride or Die》MV，結合遊戲與AI元素，展現團員們的Girl Crush魅力！
【[PUBG_TW聯動MV] ELL&s《Ride or Die》Official Music Video】
MV於11月22日(五)在YouTube平台正式對外公開，ELL&s以精湛舞蹈和音樂，帶領大家進入更加激烈且充滿活力的遊戲世界！無論你是老玩家，或新手，都能在這次的聯動活動找到屬於自己的娛樂與挑戰。快與ELL&s一起進入充滿激情的大逃殺世界，感受熱血對決！
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為了讓玩家們體驗更加刺激的遊戲體驗，《絕地求生》推出全新「熱點模式」，並邀請人氣女團ELL&s成為熱點模式宣傳大使，與玩家們共同參與這場充滿挑戰的激戰大逃殺！這次聯動不僅僅是遊戲對抗，並且融入音樂以及舞蹈元素，打造視覺與聽覺的雙重盛宴。
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