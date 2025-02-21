今天要來介紹一家台北吃到飽界的五星級霸主，那就是位於信義區的「台北君悅酒店 凱菲屋Cafe」，這家Buffet餐廳有超過160道經典菜色，保證讓你吃到扶牆走，不管是爐烤牛排、生猛海鮮，還是現做湯包，這裡通通有，還有中式八大菜系、台菜、日式、馬來西亞、印度風味咖哩，午晚餐時段還有柏克金生啤酒無限暢飲，根本是啤酒控的天堂啊，而且交通超方便，搭捷運到台北101/世貿站，走個6分鐘就到囉！

【台北君悅酒店 凱菲屋Cafe】

「凱菲屋Cafe」總共有286個位子，而且每2個月就會換一次主題菜色，讓你每次來都有不一樣的驚喜！午晚餐時段還有柏克金生啤酒無限暢飲喔！提醒一下，這裡要加收10%服務費，消費滿一千可以折抵停車一小時。

(▶️ 凱菲屋 優惠訂位)

(▶️ 凱菲屋 優惠訂位)

日式料理、海鮮區： 他們家的生魚片超新鮮，炙燒握壽司也好吃，難怪大家一進場都先衝這一區，不過螃蟹類在Buffet餐廳常常是硬傷，吃起來水水的沒什麼肉...現點現做的日式拌飯，阿姨很熱情，味道也OK！

(▶️ 凱菲屋 優惠訂位)

義式黑松露燉飯， 這個拜託一定要吃，朋友吃過都大推！想多拿一點松露的話，可能要使出你的魅力才行喔。

(▶️ 凱菲屋 優惠訂位)

沙拉區食材新鮮度沒話說。

爐烤肋眼牛排不管好不好吃，沾點海鹽就很好吃，必拿。

(▶️ 凱菲屋 優惠訂位)

▼燒鴨、叉燒類聽說還可以。

▼蒸蛋、炒飯、味噌湯也挺熱門!!

印度咖哩、烤餅區，這麼大的印度咖哩專區大概只有凱菲屋能做到！印度烤餅鬆軟Q彈，脆餅薄脆，配咖哩超讚！

(▶️ 凱菲屋 優惠訂位)

中式熱食區菜色很多，那天吃了炸排骨酥、蛤蜊排骨湯，都讓人想吃第二份！

特別推薦香菇蛤蜊排骨燉湯，湯頭甘醇鮮美又不油膩，海鮮湯也很讚，裡面有螃蟹、鮮蝦、小捲。餛飩湯是朋友大力推薦的，我也被燒到去喝了一碗。

(▶️ 凱菲屋 優惠訂位)

▼各式果汁

凱菲屋的甜點櫃在Buffet界算比較小的，選擇不多，建議可以吃提拉米蘇和小泡芙，這兩樣不錯。水果都是當季新鮮的，品質很好！最後再來個哈根大師冰淇淋，但內行人都說飯前先吃兩球啦！

▼水果都是當季新鮮的，質量很好。

(▶️ 凱菲屋 優惠訂位)

隔了這麼久，再次回到台北君悅酒店 凱菲屋Cafe，整體感覺還是很不錯，直接幫大家劃重點：松露燉飯、印度咖哩必吃，海鮮湯、排骨湯也蠻有水準一定要喝，日式生魚片、爐烤牛排都是正常發揮，但比較可惜的是沒有手捲、天婦羅，水果很豐富，但甜點種類偏少，場地很大很好逛，喜歡嚐鮮的人可以來，推薦給大家！

今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，

追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰

FB：蛋寶趴趴go

IG：egg_papago

更多台北吃到飽、台北美食：

【台北吃到飽懶人包】吃到飽餐廳推薦 台北buffet 燒肉吃到飽 火鍋吃到飽 麻辣鍋吃到飽 @蛋寶趴趴go

[台北吃到飽] 大倉久和大飯店 歐風館自助餐廳 台北Buffet 必吃爐烤肋眼 限定生蠔 #中山站美食 @蛋寶趴趴go

【台北米其林 台中米其林懶人包】米其林指南 米其林餐盤 米其林必比登 Michelin Guide Taipei @蛋寶趴趴g

【台北大安區美食懶人包】東區餐廳推薦 #忠孝復興 忠孝敦化 大安站 信義安和站 國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go

【台北燒肉推薦】台北燒烤懶人包 中秋烤肉聚餐必吃 大腕 和牛47 路易奇 四時 八和 發肉 梵燒肉 老乾杯 胡同 @蛋寶趴趴go

【台北日本料理懶人包】板前壽司、割烹、料亭、懷石、高級無菜單料理 @蛋寶趴趴go

【台北頂級牛排館推薦】10大必吃牛排館懶人包 約會求婚聚餐 聖誕節情人節高級餐廳推薦 內湖大安區信義區美食 @蛋寶趴趴go

【台北中式料理懶人包】中餐廳/粵菜/台菜/川菜/上海菜/湘菜 台北中式餐廳推薦 #台北聚餐包廂餐廳 @蛋寶趴趴go

【台北中山區美食懶人包】捷運中山站 30間好吃餐廳 火鍋/燒烤/日本料理/居酒屋/美式/義式餐廳 @蛋寶趴趴go

【天母美食懶人包】天母餐廳推薦 士林/北投/天母/明德站/芝山站/石牌站美食 @蛋寶趴趴go