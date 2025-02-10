這次來「饗點鍋」台中文心店用餐，真的超滿足！這間來自宜蘭的高人氣火鍋店，不只擁有超高CP值，還有種類豐富的湯底、滿滿的蔬食自助吧，以及高品質的肉品海鮮，讓人一吃就愛上！

饗點鍋精緻鍋物

近期爆紅的台中鍋物 饗點鍋，說起來真的很特別，阿偉介紹過不少北部開來台中、南部進軍中部的台中美食，就這間《饗點鍋》來歷可不一般，是來自一年約有200天下雨的宜蘭，這間超人氣宜蘭鍋物同時還是一間宜蘭吃到飽，目前除了宜蘭店外，還多了彰化店跟饗點鍋台中文心店，9種特色湯頭+蔬食飲品甜點自助吧，花少少就能吃飽飽，超值CP讓饗點鍋台中店剛開幕，就成了超人氣的台中吃到飽～

饗點鍋台中文心店資訊

電話：0423282323

時間：11:00–22:00

地址：407台中市西屯區大墩十八街132號 / 地圖

饗點鍋台中文心店在哪

《饗點鍋》就位在大墩十八街與大祥街轉角處，白色招牌蠻有辨識度的，地點很靠近文心路口，附近停車算方便，市政府停車場很近又便宜，推推～

出入有階梯，上下要小心，不要划手機或顧著聊天沒看路。

饗點鍋內用環境

《饗點鍋》內用空間是相當寬敞，桌位有很多，可容納人數也不少，其中6人桌較多，非常適合小聚會小聚餐。

一進店內，寬敞舒適的環境加上店員親切的服務，讓整體用餐體驗大加分，尤其是蔬食自助吧，不只提供多種新鮮蔬菜，還有燒賣、奶皇包、火鍋料、醬料區，甚至連甜點、餅乾、糖果都有，選擇超豐富，再搭配湯底涮煮的新鮮肉品和海鮮，每一口都超滿足，難怪成為台中在地人推薦的必吃火鍋店。

如果你是蔬食愛好者，「饗點鍋」的蔬食自助吧一定會讓你超滿意！這裡有超過30種以上的食材，包含各種新鮮蔬菜、火鍋料、菇類等，甚至連王子麵、雞絲麵、韓國泡麵都能自由搭配！

除了這些，還有燒賣、奶皇包、銀絲卷、白飯，加上店家特製的主廚肉燥，淋在飯上或拌入麵裡都超香超好吃！

「饗點鍋」在飲料的選擇上也超有誠意！這裡有茶飲、咖啡、冰沙，甚至還有玻璃瓶裝的可樂、雪碧、芬達，還提供紅茶、檸檬茶、阿薩姆奶茶等選擇，滿足不同人的需求。

甜點區更是誠意滿滿，冰櫃內有當季新鮮水果，還有多種杜老爺冰淇淋，飯後來幾球，真的超級幸福！



「饗點鍋」最吸引人的地方之一，就是它們的湯底選擇真的很多！這次我們點了柴魚高湯鍋和胡椒雞湯鍋，光是這兩種就讓人驚艷！柴魚高湯鍋的湯頭鮮甜溫潤，特別適合煮海鮮，讓每一口湯都充滿海味的精華！

胡椒雞湯鍋則是胡椒香氣濃郁，搭配紅棗、枸杞一起熬煮，喝起來不僅溫潤順口，還帶有淡淡的甘甜，非常適合涮肉，味道層次感十足！

最讓我們驚艷的，絕對是超狂的「巨龍滿載海陸拼盤」！這個拼盤裡有一整尾貝里斯龍蝦、北海道生食級干貝、特選鮭魚、大文蛤、黑虎草蝦和鮮甜白蝦，擺盤超級澎湃，完全有高級日料的感覺。

每一種海鮮都超新鮮，尤其是龍蝦，店家已經貼心去殼，讓人可以直接享受彈牙的龍蝦肉。

干貝則是外熟內嫩，一口咬下滿滿鮮甜，真的超級銷魂。

用柴魚高湯鍋煮完後，湯頭整個升級，變得更鮮甜濃郁，每一口都讓人回味無窮。

「饗點鍋」的肉品和海鮮品質也完全不馬虎，這次我們點了美國特級小肥牛和台灣本產梅花豬，肉質鮮嫩，涮煮後的口感非常棒，小肥牛只要涮個3~5秒，軟嫩的口感搭配胡椒雞湯鍋，味道層次超豐富！

梅花豬則是油脂均勻，擺盤還像朵盛開的蓮花，美到不行。

每一片都足夠大片，不僅拍起來好看，吃起來也更有滿足感。

飯後來點冰涼的飲品，真的超解膩！而且冰櫃裡的水果都是當季最新鮮的，吃完火鍋後來點水果解膩，真的超讚！

整體來說，「饗點鍋」台中店的CP值真的超高！從超多選擇的湯底，到豐富的蔬食自助吧，再到高品質的肉品和超狂海鮮拼盤，每一樣都讓人滿意！價格親民，環境寬敞，服務態度也很好，難怪剛開幕就能成為台中人氣鍋物之一！如果你是火鍋愛好者，或者想找間吃到飽又划算的鍋物店，「饗點鍋」絕對值得你來試試！

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店家/景點資訊

店家名稱： 饗點鍋 台中文心店

所在地址：407臺灣台中市西屯區大墩十八街132號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:00

店家電話：0423282323

評價：★★★★★ Google即時導航

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