台中一中商圈，這個學生聚集的一級戰區，擁有無數平價美食與經典小吃。而我心目中的必吃名單，就是「亞丁尼義式麵屋」！每次來一中街都忍不住光顧，今天就來分享這家平價又超美味的義大利麵餐廳給大家。

位於國立台中科技大學對面巷內的「亞丁尼義式麵屋」，每到用餐時間總是高朋滿座。一中店的裝潢以工業風為主，最近還有搭配萬聖節的節慶佈置，別具特色。

座位下方備有置物籃，方便放置包包；餐具、飲水和調味料全都採自助式，桌上提供QR Code供客人掃描點餐。

沒想到「亞丁尼義式麵屋」如今已經擁有七間分店！記得以前來時只有兩家，真心覺得用心經營的店家一定能長久發展。而且，菜單上貼心地列出了每間分店的Wi-Fi密碼，細節滿分。

店內提供兩種套餐升級選擇：A套餐包含濃湯加麵包、薯條或奶酪三選一；B套餐則有濃湯+麵包搭配薯條或奶酪的雙重組合。最棒的是，點任何主餐還能免費獲得紅茶或綠茶，結帳方式為街口支付和現金。

今天的濃湯是玉米濃湯，濃淡適中且料多實在，配上麵包一起享用，味道剛剛好。

松子青醬雞肉燉飯 $218

過去每次來總是習慣點義大利麵，這回特地試了燉飯，結果一上桌就被份量嚇到，居然有約1.5碗的量！青醬的香氣濃郁，再加上松子的提味，雞肉也煮得鮮嫩入味，切塊很大，意外地驚喜美味！

B餐 濃湯＋麵包＋薯條 $195

薯條是現炸的，外酥內軟，還可以選番茄醬或蜂蜜芥末醬作為沾醬。麵包部分則是帕馬森軟法，上頭覆蓋了滿滿青醬焗烤，香氣十足，讓人感受到店家的用心，這樣的麵包在一般餐廳真的很少見。

橘醬綜合海鮮 $228

每次看到菜單上有橘醬，我都會毫不猶豫點來試試，因為這種獨特醬汁並不是每家餐廳都有。橘醬是紅醬與白醬的融合，番茄甜味不僅濃郁，還帶著一點酸香，不會過膩，特別推薦喜歡吃辣的人加點辣椒更添風味。海鮮部分新鮮彈牙，每一口都超滿足。

點任何主餐，都能免費獲得一杯紅茶或綠茶，原以為只是小杯附餐飲料，結果端上來卻是滿滿一大杯，口感偏古早味紅茶的路線，甜度約半糖，非常順口。

整套套餐吃下來，飽足感超級滿足！今天我們兩個人用餐，點的都是比較高單價的品項，卻只花了600多元。像這樣的價格，居然包含濃湯、麵包、薯條、兩道主餐，再加上兩杯飲料，真的是非常划算。

難怪「亞丁尼義式麵屋」能在台中一中商圈這樣競爭激烈的地方穩穩站住腳，還拓展了不少分店。目前在台中的西區、北區、南區、西屯、南屯、北屯等地都有據點，最近甚至新開了新竹文田店！每家分店的風格都略有不同，但不變的是平價又美味的特色，真的無雷推薦！

分店資訊

📍亞丁尼精誠店

地址：台中市西區精誠路177號

電話：04-2328-6060

📍亞丁尼逢甲店

地址：台中市西屯區西安街170號

電話：04-2452-9227

📍亞丁尼永春店

地址：台中市南屯區永春東七路968-5號

電話：04-2253-8555

📍亞丁尼工學店

地址：台中市南區美村南路139號

電話：04-2262-0088

📍亞丁尼崇德店

地址：台中市北屯區崇德九路570號

電話：04-2422-3939

📍亞丁尼東海店

地址：台中市龍井區新興路15巷2號

電話：04-2633-5500

📍亞丁尼新竹文田店

地址：新竹縣竹北市文田街88號

電話：03-558-5500

店家資訊

希望大家喜歡今天的分享喔