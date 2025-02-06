台中和町咖哩在網路上擁有4.9 顆星的超高評價，將近 500 筆評論，網友們一致激推「花麻辣王炒飯」絕對不能錯過！據說這道炒飯被誇到不行，是店內第一名好吃的餐點！但這家店的缺點就是內用座位少，而且停車有點麻煩，建議想來嚐鮮的朋友最好事先打電話預約，不然現點現做真的要等一段時間。還有一點要注意，這裡只收現金，所有電子支付通通沒辦法用，還好當天有帶錢，不然真的會超尷尬！

和町咖哩

地址:台中市北屯區松竹路二段389號

電話號碼： 0985 002 988

營業時間: 11:30–14:30, 17:00–21:00 (週一二公休)

只收現金 /供應純素餐點

FB:和町咖哩カレーCurry IG: 和町咖哩。蔬自慢。@和町カレー(@yicaishushifang)

一進到店裡就能感受到老闆的用心，這裡不是一般傳統素食店，而是充滿日式風格的蔬食空間。內用座位真的不多，中間只有三張桌子，另外還有靠牆的座位區，屬於小而溫馨的類型。這裡採自助式點餐，拿了菜單畫好再交給櫃檯，然後先結帳（記得是現金付款喔）！

店內提供的餐具、例湯、茶飲都是自取，想喝湯或喝茶可以自己來，很有居家感！

第一次來的朋友如果不知道點什麼，店家有附餐點照片，方便選擇，但要有心理準備，這裡的出餐速度真的不快，因為每道料理都是現點現做，餐點選擇蠻多的，除了咖哩、炒菜，還有炒麵、日式點心，選擇超豐富。

第一次來選了不同款的餐點咖哩、蓋飯、炒飯。

燒肉大排蓋飯 $180

這道蓋飯的擺盤超華麗，看起來不像蓋飯，反而有種高級簡餐的感覺！配菜有醃製鷹嘴豆、鳳梨，還有滿滿的蔬菜，重點是那塊超大素滷排，大到比手掌還大！而且口感超扎實，蛋白質滿滿，吃起來超有飽足感！

花麻辣王炒飯(辣辣) $138

這道炒飯真的必點！老闆還特別問「吃蛋嗎？」炒飯上用辣油勾勒出花樣，還標註兩條辣椒的辣度，看起來就超級刺激！一入口真的有Wow Oh 的感覺，香氣超濃，還帶有微微花椒的麻感，嘴裡充滿了鍋氣與醬香，難怪網友大推這道！

炒飯的杏鮑菇是先炸後炒，表皮帶點焦脆，口感紮實，讓人吃了會想再來一盤！當天店裡還有另一組客人也點了這道，果然是店內最熱門的選擇！

炙燒小牛排咖哩飯 $268

這道算是店內的隱藏版限量品，咖哩醬是用多種蔬果熬煮，帶有薑黃的氣息，味道比起日式咖哩，更偏向南洋風味。配菜超豐富，除了炸過的杏鮑菇，還有蘋果與多種蔬菜，整體口感層次很豐富。

炙燒小牛排的沾醬帶點酸甜味，融合了蘑菇與牛排醬的香氣，這塊「素牛小排」真的讓人驚艷！口感類似紅燒牛腩，外觀也很像，吃起來還真的有點「牛味」，但細細品嚐還是能發現它是素肉。

炸銀捲都出來了-裡面包的是芋頭

炙燒小牛排沾醬帶著酸甜有蘑菇混搭牛排醬的那種味道，這個素牛小排帶著淡淡牛味道口感接近紅燒牛腩口感外觀也很像，認真吃還是吃得出來是＂素＂肉

當天吃飯時發生了一個超爆笑的事，婆婆吃了一塊素牛排後，竟然立刻把她的大滷排丟給我們，說「這個素排肉太硬！」結果我跟大貓直接笑翻，因為她根本還沒吃一口滷排，就開始嫌棄，真的超好笑！

大貓直接回：「這個牛肉好吃對吧？來，給你三塊，我也幫你吃幾條滷排，這樣可以了吧？」婆婆瞬間被戳破，尷尬微笑點頭，場面超歡樂！

最後來看看我們的消費，3 人用餐，點了燒肉大排蓋飯、花麻辣王炒飯、炙燒小牛排咖哩飯，整體價格算是蠻合理的，重點是餐點品質真的很好，難怪 Google 評價高達 4.9 顆星！

這間店真的有點隱藏，就算路過也可能沒發現，門口還有一攤賣蔬食大麵羹 + 臭豆腐的小攤，看起來蠻新的，應該是有營業。

和町咖哩不愧是台中高評價的蔬食咖哩店，餐點現點現做，雖然等餐時間長了一點，但真的超值得！尤其是花麻辣王炒飯、燒肉大排蓋飯、炙燒小牛排咖哩飯，每道都讓人回味無窮，有機會一定要來試試，記得先打電話預訂，避免久等喔。

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