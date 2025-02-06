酸菜魚火鍋愛好者看過來！這次來到信義區的 刁民酸菜魚，試試看這家超人氣的 酸菜魚火鍋，到底是讓人「花錢當愚民」，還是吃過就上癮的刁民級美味？除了主打的酸菜魚，這裡還有多款特色小菜、炸物，甚至還有免費提供洛神花陳皮茶，完全是酸辣控的天堂。

酸菜魚火鍋愛好者看過來！這次來到信義區的 刁民酸菜魚，試試看這家超人氣的 酸菜魚火鍋，到底是讓人「花錢當愚民」，還是吃過就上癮的刁民級美味？除了主打的酸菜魚，這裡還有多款特色小菜、炸物，甚至還有免費提供洛神花陳皮茶，完全是酸辣控的天堂。

酸菜魚火鍋愛好者看過來！這次來到信義區的 刁民酸菜魚，試試看這家超人氣的 酸菜魚火鍋，到底是讓人「花錢當愚民」，還是吃過就上癮的刁民級美味？除了主打的酸菜魚，這裡還有多款特色小菜、炸物，甚至還有免費提供洛神花陳皮茶，完全是酸辣控的天堂。

刁民酸菜魚 在信義區有兩家分店，分別是 信義店 和 信義松仁店，訂位時一定要弄清楚，免得像我們這次一樣，差點有朋友跑錯地方，我這次是選擇 信義松仁店，從 101/世貿站 走過來大約 10 分鐘，還算方便。



檢視較大的地圖

餐廳位在 B1 地下樓，有手扶梯可以搭，行動不便的朋友也能輕鬆抵達！

過，訂位時發現系統上竟然還有一個「信義峽谷店」的名稱，讓人有點疑惑，還好現場確認沒問題，這裡也有提供外帶取餐窗口，想帶回家吃也很方便。

從這也可以看到佐餐飲料中還有酒類可以選擇。

（喝酒傷身）

我們選在 平日中午 來用餐，店裡客人不算多，大概 20 幾位，位置最少都是 四人座，如果是兩個人來用餐，空間還蠻寬敞的！

這裡的 佐餐飲品 蠻有特色，店內有提供 乾燥洛神花與陳皮茶，免費自取！如果想自己泡來喝，還可以調整濃淡，喝起來酸酸甜甜，超解膩，這點真的很加分！

店內還有擺了一排 電鍋，原本以為是自助取飯區，結果不是，這裡的白飯需要另外點，不是像海底撈那種免費吃到飽模式，這點要注意一下。

另外也有外帶料理包，可以讓人吃得滿意後帶回家。

酸菜魚基本上可以視為是湯底，然後看以各種加料成為酸菜魚火鍋，另外一種有名的湯頭就是番茄鍋。

神級奶茶（60元）網路上超多人推薦，但實際喝起來就是 普通奶精奶茶，甜度偏高，雖然有茶味，但比起這個價格，個人覺得有點普通。

這道啪啪黃瓜表現很不錯！口感清脆、調味剛好，帶點微辣，吃起來很開胃，是水準之上的好吃涼拌菜。

母湯娃娃菜其實就是高湯煨煮的娃娃菜，味道中規中矩，如果湯汁能再多一點，感覺會更好。

麻辣鴨血（90元）口感軟嫩，味道不錯，不過辣度偏低，如果喜歡更麻更辣的，可以再調整。

金錢蝦餅蠻厚實的，但一份只有 兩塊，份量有點少，建議人多的話可以一次點兩份！

硬硬的炸雞雞這名字有點…低俗感（笑），但炸雞真的很好吃！外酥內多汁，肉質不乾柴，值得一點。

等了大約 20 分鐘，終於上桌！這家有個特色，就是上菜時店員會喊：「不當愚民，當刁民！」朋友們很配合跟著喊，但也看到隔壁桌的客人一臉尷尬（笑），如果不想參與這種互動，也可以低調點！

這道菜上來時，魚片完整 沒有碎裂，光是這點就讓人放心！湯底帶有明顯的 酸爽風味，很開胃，辣度適中，不會太嗆口！不過，單喝湯的話會覺得 味道偏重，建議可以請店員加點高湯調和一下！

初戀番茄魚這款的酸味不像酸菜魚那麼強烈，反而帶點 番茄的果香與微酸，湯頭比較溫和，如果不想吃太重口味，這道會是不錯的選擇！

如果喜歡 開胃又重口味 的，一定要選 酸菜魚，但如果覺得酸菜魚吃久了會膩，可以點 番茄魚 來換換口味，兩種搭配起來比較不會膩！油條吸滿湯汁，特別夠味！但吃到最後，湯頭的風味還是有點 單一，如果整餐只有酸菜魚，可能會覺得膩口，所以建議搭配其他小菜會更均衡！

整體來說，刁民酸菜魚 的 酸菜魚火鍋 確實夠酸夠開胃，但 口味偏重，湯不太適合單喝，建議搭配高湯調整！相較之下，反而是 小菜、炸物表現更亮眼，像是 啪啪黃瓜、炸雞、麻辣鴨血 都很不錯！

如果是 酸菜魚愛好者，這家還是值得一試，但如果是單純想試試 火鍋的豐富度，這裡的變化性可能沒有那麼高！不過，光是這杯 免費陳皮洛神花茶，就讓人覺得有誠意啦！

要下結論了喔！

會覺得酸菜魚本魚沒有太特出的點

就只能說是一種開胃的感覺

要吃飽還是靠澱粉以及加料

湯本身也不太適合單喝

味道會覺得過重缺乏變化

反而是其他的小菜等表現良好

店家基本資料=>

地址：台北市信義區松仁路101號B1樓（ATT Alley地下一樓）

電話：02 7712 1666

營業時間：11:00~02:00(每天）

官方網站連結請點我