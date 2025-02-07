台北信義區的美食選擇超多，今天就帶大家來試試這間低調又神秘的日式無菜單料理「曹料理」！隱身在基隆路巷弄裡的小店，長長的板前座位只有12個，但卻吸引不少饕客，連外國人都特地來朝聖！更特別的是，訂位時還能「許願」想吃的菜色，像是海膽握壽司、帝王蟹、A5和牛等高級食材，但老闆不一定會實現喔！😂

【曹料理】

「曹料理」是全板前座位，空間狹長，晚餐分成兩個時段：17:30-19:30、19:30-21:30。建議準時到就好，因為太早來也是得等上一輪客人離場才能入席。

這裡提供純正的日式板前無菜單料理，有不同價位選擇：

💰 580 / 1080 / 1580 / 2080 / 2580元，1580元以上的套餐需提前兩天預約，另有商業午餐、單點菜色可選擇， 需加收10%服務費。

▶️(曹料理 菜單)

這次我們選的是$2080/人的無菜單套餐，大約有10道料理，讓我們來看看有什麼美味驚喜吧！

九孔鮑配海大蝦野菜沙拉，開胃沙拉就給得超大方，鮑魚彈牙、大蝦鮮甜，搭配和風醬汁，酸爽開胃！

松露干貝茶碗蒸，蒸蛋滑嫩細緻，濃郁的松露香氣撲鼻，底部還藏著一顆炙燒過的干貝，鮮美度直接升級。

綜合刺身拼盤有海膽、甜蝦、鮭魚肚等滿滿的海味，每樣都新鮮無比，最特別的是竟然還有烤烏魚子。

巨無霸生蠔一口咬下滿滿海味，鮮甜多汁，真的讓人忍不住想尖叫！

炭烤A5和牛厚切兩塊，厚切和牛超級香嫩多汁，外層微焦，裡面仍然保持粉嫩口感，完全滿足肉食控的味蕾。

不吃牛的朋友則會獲得特製炸鰻魚串，外酥內嫩，意外地更吸引人！

魚下巴+燉牛舌雙拼，魚下巴肉質細嫩，燉牛舌則是入口即化，兩者的油脂相互融合，竟然意外搭配。

活波士頓龍蝦（半尾）煮之前，店員還會端出活跳跳的龍蝦給大家欣賞一下！😂 $2000套餐中含活波龍半隻，這次的龍蝦料理有兩種吃法： 龍蝦身體焗烤，濃郁香氣四溢、 龍蝦螯則用水煮，保留鮮甜原味，兩種口感一次滿足，超享受！

海鮮丼飯這碗丼飯可說是海味大集合，裡面有星鰻、炙燒比目魚、鮭魚卵、蟹肉、玉子燒、海葡萄，每一口都是大海的鮮甜！

熱騰騰的海瓜子味噌湯，搭配海瓜子，喝起來溫暖又鮮美。

甜點是店家自製的蜜紅豆牛奶，香甜不膩，為整餐畫下完美句點。

這次朋友推薦我們來試試「曹料理」，隱藏在台北基隆路巷弄裡的小店，沒想到真的很有驚喜感！

雖然店名叫「曹料理」，但老闆其實姓楊，會取這個名字是為了紀念外公，這點還蠻有故事性的。如果有機會來用餐，可以跟主廚聊聊，說不定還會有隱藏版料理！

我們這次選的是2080元套餐，份量剛剛好，食材新鮮、料理誠意滿滿，CP值真的高，推薦給喜歡日式無菜單料理的朋友們！

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