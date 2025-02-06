「味屋私廚」隱身在內湖科學園區一棟辦公大樓的二樓，提供精緻的無菜單料理，全預約制的經營方式，讓每位客人都能擁有專屬的用餐體驗。一進門就能感受到這裡的高級感與私密氛圍，低調卻有質感的設計，搭配柔和燈光，營造出一個放鬆又優雅的用餐空間。這裡特別適合聚會，或是想與親友享受高端美食時光的時候來訪，完全不受外界打擾。

味屋私廚 民權店

地址：台北市內湖區民權東路六段15巷16號2樓（世紀之光大樓）

線上訂位：https://achi-foods.pse.is/4tfjzk

營業時間：全預約制

預約電話：02-8751-6271

店內空間寬敞舒適，由於採全預約制，有時候甚至只有自己這一桌，更能專心品味這場美食盛宴。

「櫻」無菜單鐵板燒，每道料理都是精心設計，當你坐下的那一刻，師傅們便開始專注地準備，從挑選頂級食材到精準掌控火候，每個動作都透出專業與匠心。餐點結合日本料理的細膩精神與鐵板燒的獨特風味，讓視覺與味覺都達到完美平衡。

餐前酒小樽氣泡酒，這款梅子氣泡酒香氣清新，氣泡輕盈細緻，入口帶有微微酸甜感，既開胃又不會過於甜膩，無論單喝或搭餐都很適合。

蝦味揚真仗這道炸物外層金黃酥脆，內餡則是綿密滑嫩的蝦肉，口感類似龍蝦沙拉，每一口都帶著濃厚的海味，讓人一吃就驚艷。

櫻桃鴨胸無花果，無花果的天然清甜與鴨胸的油脂香氣完美融合，一口咬下，果香與肉汁交織，讓味蕾驚喜不已。

胡麻風柿豆腐，豆腐細嫩滑順，柿子的果香與胡麻醬的濃郁相得益彰，上方的百靈菇更增添一絲焦香，口感層次豐富。

刺身拼盤，刺身部分包含鮪魚、水針魚與甜蝦，每一口都能感受到海鮮的鮮甜與彈性，展現食材的極致新鮮度。

鐵板燒料理最有特色的還是師傅在面前現場料理。

澳洲斑節蝦、生食級干貝、青甘魚

干貝外層微焦，內裡多汁嫩滑，搭配鮭魚卵的鹹鮮，讓口感更有層次。斑節蝦Q彈緊實，青甘魚厚實鮮甜，搭配醬汁更能襯托海鮮風味。

日本A5和牛，來自熊本的A5和牛，油花分布均勻，師傅以XO酒點火料理，增添獨特焦香，現場炙燒更是一場視覺饗宴。牛肉入口即化，熟度掌控在五分熟，搭配店家特製的柚子胡椒醬，微辣風味更凸顯和牛的濃郁肉香。

茄子田樂燒、滷白蘿蔔的茄子搭配味噌與蛋黃調製的醬料，鹹甜交織，層次豐富。滷白蘿蔔吸飽高湯精華，軟嫩多汁，每一口都充滿暖意。

涮牛肉紙鍋以豆腐、牛肉、菇類與各式蔬菜為主，湯頭清爽甘甜，適合在品嚐過重口味料理後，來一道溫暖舒緩味蕾。

散壽司生魚片細緻鮮嫩，搭配醋飯的微酸口感，入口層次豐富，讓整體味道更加清爽不膩。

京都抹茶濃郁回甘的抹茶，適合搭配甜點與水果，尾韻帶著淡淡茶香。

水果拼盤百香果盅的酸甜果香與紅龍果、鳳梨組合，清爽解膩，為整頓餐點畫下清新的句點。

黑胡麻慕斯細膩柔滑的慕斯帶有濃郁芝麻香氣，甜度適中，口感略帶果凍感，是一道完美的收尾甜點。

「味屋私廚」的無菜單料理，每道菜都展現師傅的用心與創意，食材的新鮮度、料理的精緻度都讓人驚艷。鐵板燒不僅是美食，更是一場視覺與味覺的雙重盛宴。無論是朋友聚會、慶祝特別日子，或是想體驗高端料理，這裡都能滿足你的期待！推薦給愛嚐鮮的你，絕對值得來試試！