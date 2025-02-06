台南早晨咖啡新選擇！主創咖啡現點現泡，早上6:30就開門營業，不管是要來杯濃醇美式，還是香甜拿鐵，這裡通通有，想喝咖啡再也不用一早到全家、7-11 排隊去。
主創咖啡位在金華路上，一開幕就成為街坊鄰居的最愛！店內設有簡單座位區，等候咖啡的同時還能坐下來小憩一下，悠閒享受咖啡時光。
主創咖啡（原咖啡深藏金華門市）在哪裡:
地址: 702台南市南區金華路一段554號（大成路口）
訂餐專線電話: 06 292 0100《愛就愛妳100》
營業時間 AM06:30~PM15:00
官網: https://www.facebook.com/coffeesoul062920100/
主創咖啡提供超多種咖啡選擇，現點現泡，從經典美式、拿鐵到創意特調應有盡有，每天都能換一種口味來試試。
門口也提供免費飲品試喝。
主創咖啡的飲品分為兩種容量：小杯 16oz（約480cc）、 大杯 22oz（約660cc），特別的是，大杯的食材比例增加近三分之一，價格更划算，而且冷飲與熱飲不加價，容量更是直接加滿，超級大方，紅茶歐蕾系列與炫萃茶系列冰熱皆為為 22oz 杯型。
咖啡推薦必喝鴛鴦拿鐵、焦糖香堤拿鐵、主創黑咖啡、肉桂可可歐蕾、大禹嶺高山和涎香夕玉。
焦糖香堤拿鐵使用美國特朗尼焦糖醬，香甜濃郁，有森永牛奶糖的香甜味，搭配六目町高品質鮮乳，口感層次更升級。
鴛鴦拿鐵現煮義式濃縮咖啡搭配特調紅茶，將奶茶與咖啡完美融合，打造出滑順新層次。
肉桂可可歐蕾可可與肉桂香氣交織，每一口都充滿濃郁風味，搭配純鮮奶奶泡，綿密順口。
主創咖啡全系列的咖啡豆都直接升級啦！ 主創黑咖啡堅持現點現泡，順口不苦澀，多種黑咖啡選擇，讓不習慣喝純黑咖啡的朋友也能找到喜歡的風味。
只要點購美式黑咖啡或原味經典特調，打卡或Google評論就能免費升級大杯（22oz），咖啡控快來衝一波。
不只咖啡厲害，主創咖啡的茶飲也是一絕！大禹嶺高山茶嚴選台灣南投茶葉，茶香清透，回甘爽口。
喜歡紅烏龍茶就點涎香夕玉，帶有淡淡莓果香氣，甘甜順口，紅烏龍茶迷不能錯過。
主創咖啡與熊貓、Uber Eats合作，直接幫你送到公司或家裡，超級方便！新增特調咖啡系列
考量到奶精愛好者與乳糖不耐者，主創咖啡推出全新特調咖啡系列，讓每個人都能找到適合自己的風味，早晨就該來杯好咖啡，來主創咖啡開啟活力滿滿的一天吧。