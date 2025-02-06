台南早晨咖啡新選擇！主創咖啡現點現泡，早上6:30就開門營業，不管是要來杯濃醇美式，還是香甜拿鐵，這裡通通有，想喝咖啡再也不用一早到全家、7-11 排隊去。

主創咖啡位在金華路上，一開幕就成為街坊鄰居的最愛！店內設有簡單座位區，等候咖啡的同時還能坐下來小憩一下，悠閒享受咖啡時光。

主創咖啡（原咖啡深藏金華門市）在哪裡:

地址: 702台南市南區金華路一段554號（大成路口）

訂餐專線電話: 06 292 0100《愛就愛妳100》

營業時間 AM06:30~PM15:00

官網: https://www.facebook.com/coffeesoul062920100/

主創咖啡提供超多種咖啡選擇，現點現泡，從經典美式、拿鐵到創意特調應有盡有，每天都能換一種口味來試試。

門口也提供免費飲品試喝。

主創咖啡的飲品分為兩種容量：小杯 16oz（約480cc）、 大杯 22oz（約660cc），特別的是，大杯的食材比例增加近三分之一，價格更划算，而且冷飲與熱飲不加價，容量更是直接加滿，超級大方，紅茶歐蕾系列與炫萃茶系列冰熱皆為為 22oz 杯型。

咖啡推薦必喝鴛鴦拿鐵、焦糖香堤拿鐵、主創黑咖啡、肉桂可可歐蕾、大禹嶺高山和涎香夕玉。

焦糖香堤拿鐵使用美國特朗尼焦糖醬，香甜濃郁，有森永牛奶糖的香甜味，搭配六目町高品質鮮乳，口感層次更升級。

鴛鴦拿鐵現煮義式濃縮咖啡搭配特調紅茶，將奶茶與咖啡完美融合，打造出滑順新層次。

肉桂可可歐蕾可可與肉桂香氣交織，每一口都充滿濃郁風味，搭配純鮮奶奶泡，綿密順口。

主創咖啡全系列的咖啡豆都直接升級啦！ 主創黑咖啡堅持現點現泡，順口不苦澀，多種黑咖啡選擇，讓不習慣喝純黑咖啡的朋友也能找到喜歡的風味。

只要點購美式黑咖啡或原味經典特調，打卡或Google評論就能免費升級大杯（22oz），咖啡控快來衝一波。

不只咖啡厲害，主創咖啡的茶飲也是一絕！大禹嶺高山茶嚴選台灣南投茶葉，茶香清透，回甘爽口。



喜歡紅烏龍茶就點涎香夕玉，帶有淡淡莓果香氣，甘甜順口，紅烏龍茶迷不能錯過。

主創咖啡與熊貓、Uber Eats合作，直接幫你送到公司或家裡，超級方便！新增特調咖啡系列

考量到奶精愛好者與乳糖不耐者，主創咖啡推出全新特調咖啡系列，讓每個人都能找到適合自己的風味，早晨就該來杯好咖啡，來主創咖啡開啟活力滿滿的一天吧。

●主創鴛鴦拿鐵●

鴛鴦奶茶的文化意義: 鴛鴦奶茶不僅僅是一種飲料,它更是香港文化的 代表之一。在香港的茶餐廳裡,一杯鴛鴦奶茶常 常是人們早餐或下午茶的首 。它不僅滿足了人 們的味蕾,也成為了一種社交的媒介。然而在 主創咖啡 的創作下，有別於傳統鴛鴦奶茶做法，主創以現煮義式濃縮咖啡，搭配主創為奶茶專屬沖泡的紅茶調和，香濃且滑順，為咖啡塑造出另一個新層次。

■義式×港式的頂級組合 主創鴛鴦拿鐵■

◇活動期間 113年11月01日~113年12月31日◇

●購買任1杯L杯咖啡類飲品，加購1杯鴛鴦拿鐵，即可加10元升級L杯

●購買任2杯L杯咖啡類飲品，加購1杯鴛鴦拿鐵，即可免費升級L杯

●打卡或google評論 純粹茶享優惠

炫萃茶- 鴛鴦翡翠 (原價45) 涎香夕玉(原價40) 優惠$35

●大禹嶺高山 $80 (原價100)

●打卡或google評論，美式黑咖啡＆原味經典特調 免費升級大杯L(22oz)

●打卡或評論完，活動期間內皆享有優惠。

#現場購買或來店自取可享優惠，外送與外送平台皆不在適用本活動

#本公司具有解釋與調整活動之權益

■依然有許多優惠，敬請期待🎉