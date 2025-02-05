想吃正宗的四川缽缽雞、冒菜或美蛙魚火鍋嗎？ㄚ綾綾之前常看大陸美食博主分享，超想吃這些經典的四川美食，沒想到新竹也吃得到，「串串食光」的老闆娘來自四川，帶來地道的成都麻辣風味，無論是串串、冒菜還是火鍋，都讓人回味無窮，趕快揪團訂位，來場麻辣饗宴吧。

新竹串串食就位在新竹大遠百對面，鄰近新竹火車站及都城隍廟商圈，地理位置超方便，開車來的話，可以直接停在大遠百旁的明志書院停車場。



店內裝潢以藍色調為主，環境乾淨明亮，一到用餐時間就擠滿人潮。

二樓專賣火鍋，有五張四人方桌和一張大圓桌，適合朋友聚餐或家人一起享用。 這面牆布置得簡潔有力，還有江小白的酒。（喝酒不開車，未滿十八歲請勿喝酒）

火鍋醬料區應有盡有，但如果能加個保鮮膜或蓋子會更好。

「串串食光」提供多樣四川經典料理，從串串、冷鍋魚、冒菜到火鍋通通有！

一樓賣串串跟冷鍋魚，冒菜套餐有分：綜合套餐（牛豬雞肉）、烤鴨套餐、牛肉套餐、雞肉套餐、豬肉套餐、蔬食套餐，湯底可以選麻辣、藤椒、番茄口味，葷菜跟素菜的選擇也有提供！套餐內容有高麗菜、豆皮、冬瓜、馬鈴薯、蓮藕、金針菇、凍豆腐、川耳、海帶芽、豆芽，冷鍋套餐分為：冷鍋魚套餐、美蛙套餐、美蛙魚套餐，湯底分為麻辣跟檸檬口味。

特色菜有酸辣粉，牛肉／肥腸／豬肉酸辣粉，另外也有小酥肉、酸辣鳳爪、涼拌豬耳朵、冰粉。

二樓賣火鍋，湯底有鴛鴦鍋、紅湯單鍋、白湯單鍋，還有兩款經典麻辣湯底，分別是適合美蛙魚的微辣招牌麻辣湯，以及辣度更強的老成都麻辣湯（可選中辣或大辣），食材方面，除了基本的葷素搭配，還可以點美蛙魚套餐，讓你一次享受魚肉與田雞的美味。

新竹串串食光－串串自助區

串串是四川的經典美食，這裡採自助式挑選，每串均一價12元，選擇相當多元，像是馬鈴薯、蓮藕、雞腳、娃娃菜、鴨腸、白蝦等，而雞腳與干貝則是18元一串。

居然還有甜點可以吃呢！裡面是紅豆內餡，甜度剛剛好！ 店內的飲品選擇也很豐富，除了提供解辣的王老吉涼茶，還有酒類可供選擇。（未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車）

新竹串串食光－餐點介紹

缽缽雞（串串）

這碗特調醬汁超大一碗！串串分為葷素，把煮熟的食材浸泡進特製醬汁，約五到十分鐘就能吃。像是腐竹、毛肚、蓮藕片、黃喉等，尤其推薦雞腳，超入味！

提醒：冷鍋串串僅限5～9月供應，10月開始改賣冒菜喔！

湯底可以選麻辣、藤椒、金桔口味，這次選的是藤椒跟麻辣口味，吃起來麻香清爽。

冒菜-綜合套餐

冒菜是四川的另一種經典吃法，類似個人式麻辣燙，每份套餐都會搭配高麗菜、豆皮、冬瓜等豐富配料。這裡的冒菜選擇超多，像是一次能吃到牛、豬、雞的綜合套餐，還有烤鴨、牛肉、雞肉、豬肉、蔬食等多種套餐。

一次能吃到牛、豬、雞肉，搭配滿滿蔬菜，份量很足，吃完超有飽足感！

我選的藤椒湯底，沒想到跟冷鍋串串的藤椒湯底味道不同！冒菜的藤椒風味更麻、更香，真的讓人忍不住一口接一口，會上癮！



酸辣粉Q彈勁道的粉條，搭配酸辣湯頭，香氣十足。我點的是肥腸酸辣粉，肥腸氣味比較濃郁，喜歡重口味的人應該會愛！

火鍋套餐

從一樓走上二樓就聞到廚房飄來的陣陣香氣，果然最道地的四川麻辣老火鍋就在「串串食光」，這裡的麻辣鍋湯頭溫和順口，麻香滋味不會過嗆，還能直接喝！讓人食指大動、胃口大開！除了麻辣湯底，還有鴛鴦鍋、紅湯單鍋、白湯單鍋等選擇。

火鍋的菜盤可以另外加購加點，肉類選擇豐富，像是麻辣溫體牛，每一塊都很厚實！ 還有牛小排、牛五花，只要涮個幾秒就超美味！不吃牛的朋友，也可以選擇梅花豬，肉質同樣鮮嫩。

特別推薦QQ脆脆的田雞肚，口感獨特，帶點彈性，讓人一試成主顧！這道可是店內的必點招牌！

美蛙魚套餐

今天的重頭戲就是這道全新竹只有「串串食光」的美蛙魚套餐！在成都，美蛙魚火鍋可是相當受歡迎的經典料理，而這裡不僅還原了當地口味，還提供冷鍋套餐與火鍋套餐兩種選擇。美蛙魚的田雞肉質細嫩，吸附滿滿的麻辣湯汁，入口鮮嫩多汁，讓人忍不住一口接一口！搭配魚肉一起吃，更增添豐富層次，真的超級涮嘴！



吃完麻辣料理必備的解辣甜點「冰粉」，搭配山楂、葡萄乾、花生碎、玫瑰醬和黑糖漿，甜而不膩，超級涮嘴。

天氣變冷，想吃點暖暖的火鍋嗎？或是單純想換換口味？「串串食光」絕對是四川美食愛好者的好選擇！來自四川的老闆娘對家鄉味道超有信心，從湯底到食材選擇都非常用心。雖然店內裝潢不浮誇，但餐點價格親民，CP值超高，趕快約朋友來嚐鮮，一起挑戰麻辣的極致美味吧。

新竹串串食光－店家營業資訊

串串食光

粉絲專頁：https://reurl.cc/2jdOK9

營業時間：

周一公休

周二到周日 11:00-14:00、17:00-22:00

訂位電話：03-5252082

地址：新竹市北區勝利路189號

*營業時間、價格、餐點菜單請依據店家公告為主

*本文為邀約文章，內文為實際心得分享

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