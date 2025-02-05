這次來豐原，原本想去廟東夜市大啖美食，但假日人潮實在太多，排隊排到肚子都餓扁了！正當猶豫要不要繼續等時，朋友推薦了一間距離夜市不到5分鐘路程的餐廳——《墨竹亭》！看了看手上廟東蝦仁羹的號碼牌，前面還有10組客人，想想時間應該夠我們去開吃一波，於是立馬前往探索這間豐原超人氣的台中餐廳。 墨竹亭是台中人氣麵食品牌，全台已有12間以上分店，除了台中，還開到了桃園、新竹、彰化，我們這次來的是豐原三民店。



墨竹亭｜燃麵本家 豐原三民店資訊

電話：0425227766

時間：一~五11:30–14:30、17:00–20:00；六日11:30–20:30

地址：420台中市豐原區三民路132號 / 地圖



墨竹亭豐原店就位在豐原廟東夜市附近，兩者距離不會太遠，步行距離走5分鐘。

墨竹亭主打四川風味燃麵，麵條口感Q彈帶勁，吃起來有點類似台灣油麵。店內的點餐方式也超方便，直接掃QR Code線上點餐，省去等待時間。

店內環境寬敞、裝潢文青感十足，重點是餐點選擇豐富，光是新品跟招牌燃麵就讓人食指大動，店內空間相當寬敞，座位數多且靈活調整，2人、4人、6人以上的組合都能輕鬆應對，非常適合聚餐。

墨竹亭醬料選擇多元，包含醬油、香油、白醋、烏醋、秘製辣椒等，還有特別的馬鈴薯絲可以搭配餐點，口感爽脆又有層次。

雙人套餐：2份麵食+3樣小菜+1份季節蔬菜+2杯飲料，CP值超高！

墨竹亭小菜選擇超多。

金湯泡椒牛麵新品必點！湯頭看似濃郁，但喝起來卻意外清爽，帶點微酸與香辣的絕妙平衡，牛肉片嫩中帶油花香，搭配麵條超對味。

招牌燃麵口感有點像油麵，吃起來有勁度也很有彈性。

酸辣泡椒魚麵招牌人氣款，湯頭帶有越南河粉的風味，酸度與辣度交織，刺激味蕾，魚肉清甜且無刺，搭配檸檬香氣，層次豐富。

炙燒煎餃餃皮煎得焦脆，上面撒滿白芝麻與蔥花，光是香氣就讓人口水直流！內餡肉汁飽滿，口感紮實，大小不輸八方雲集。

麻辣嫩鴨血入口即化，麻辣湯底濃郁卻不死鹹，辣度適中，超級過癮。

皮蛋辣豆腐經典台式小菜，淋上特製醬汁，帶點醋香與微辣，簡單卻涮嘴。

椒麻雞胗滷得非常透，口感嫩Q有彈性，完全跳脫傳統雞胗的耐嚼口感。

五香豆干偏甜口味，上面撒上香菜增添風味，喜歡香菜的朋友一定會愛。

每日例湯使用Q彈的鴨丸搭配清甜蘿蔔湯頭，口感比一般貢丸湯更有層次。

A套餐+65元（飲料+小菜） / B套餐+75元（湯+小菜） / 企業訂餐+49元（可自由搭配AB套餐）。

這次初訪《墨竹亭》豐原店，整體印象超好，不論是新品還是經典招牌都讓人驚艷！如果下次再來，一定要試試鮮蝦炒手燃麵跟皮蛋秘醬拌麵！想找台中美食、豐原餐廳的話，《墨竹亭》絕對是值得一試的好選擇，推薦給大家。

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店家/景點資訊

店家名稱：墨竹亭｜燃麵本家 豐原三民店

所在地址：420臺灣台中市豐原區三民路132號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-20:30

店家電話：0425227766

評價：★★★★★

備註資訊：

一~五11:30–14:30、17:00–20:00

六日11:30–20:30 Google即時導航

交通資訊

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