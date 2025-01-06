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豊富食堂 Home Foodie，員林市日式家庭料理餐廳，平日限定湯咖哩美味必試！

彰化 丰富食堂 丰富食堂 Home Foodie 日式料理 more
2025-01-06 19:38:47 文字：Kiwi
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員林丰富食堂 Home Foodie｜員林美食餐廳日式咖哩家庭料理很有溫度的一家餐廳！

豊富食堂 Home Foodie，員林市日式家庭料理餐廳，平日限定湯咖哩美味必試！

如果你正在找員林美食，推薦一定要試試丰富食堂 Home Foodie！這家餐廳融合了綠意盎然的植栽設計和大面玻璃窗的木質風格，簡約不浮誇，卻帶來滿滿溫暖的氛圍。我非常喜歡這裡，甚至多次光顧。餐廳提供的日式家庭料理，使用新鮮蔬菜熬煮，讓人品嚐到如湯咖哩般的美味，每道料理都充滿細膩心思。像我們這次就點了平日限定的奶油咖哩飯和唐揚雞定食，兩道都非常驚艷。如果你是北海道湯咖哩的愛好者，一定不能錯過！員林的美食真是多到讓人選不完！

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丰富食堂位於彰化員林市的莒光路上，地址是莒光路686號。從外面經過時，就能透過透明的玻璃窗看到店內的環境，整體設計真的超美。

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豐富食堂走的是極簡風設計，店內環境清新又舒適，這也讓它在員林成為了口碑極佳的餐廳之一。

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這裡不僅僅是一家餐廳，丰富食堂還巧妙地融合了咖啡、雜貨與生活美學，每個角落都散發出滿滿的質感。

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餐廳的大面落地玻璃設計，讓自然光線充分灑進店內。

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店內還有多種日系雜貨可以購買，用餐之餘，也可以在這裡慢慢挑選喜歡的小物。

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餐廳的設計帶來了極佳的空間延伸感，這也是為什麼我會多次回訪這家既是咖啡店又是餐廳的地方。

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這裡的茶水採自取服務，就連用來放置茶水的小角落也充滿設計感，非常用心！

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點定食時，店家會特別附上日本長野善光寺的經典伴手禮——八幡屋礒五郎七味唐辛子，讓餐點更加風味十足。

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平日限定的奶油雞肉咖哩，香氣撲鼻，還搭配了一份新鮮野菜。

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咖哩濃郁的香氣瞬間撲鼻而來，配上白飯的滋味真是恰到好處。如果你是湯咖哩控，那這裡的北海道湯咖哩絕對值得一試！

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因為是平日比較閒暇的時候來訪，我們點了唐揚雞定食和奶油咖哩飯，剛好可以慢慢享受美味。

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唐揚雞的份量超大，外皮炸得酥脆，裡面的肉汁更是鮮嫩多汁，讓人一口接一口停不下來！

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關東煮

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如果要推薦員林的美食，丰富食堂 Home Foodie絕對榜上有名！它有綠植系的設計風格，搭配大面玻璃窗的木質裝潢，整體環境樸實卻充滿溫度。無論是來這裡喝咖啡、享用下午茶，還是選購雜貨，都很愜意。而店裡的平日限定餐點——奶油咖哩飯和唐揚雞定食，更是必點的美味。如果你熱愛北海道湯咖哩，也千萬別錯過！員林的美食真的太多，這家一定要列入清單！

店家資訊

  • 店名：丰富食堂 Home Foodie
  • 地址：彰化縣員林市莒光路686號
  • 營業時間：11:00-21:00（週二休息）
  • 電話：04-838-3918
 
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place彰化縣員林市莒光路686號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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