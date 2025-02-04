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內湖海鮮天堂！海鮮控必吃「波波海鮮市集」帝王蟹三吃 大閘蟹的頂級饗宴。

2025燈會攻略
2025-02-04 12:00:00 文字：麥仔與珍小姐
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麥仔與珍小姐

麥仔與珍小姐

最近聽說帝王蟹價格崩盤，愛吃海鮮的朋友趕快把握「Seafood & Meat波波海鮮市集」這波優惠，不管是季節海鮮還是肉品通通都有，像是活帝王蟹、大閘蟹和波士頓龍蝦，吃得超過癮，如果你跟我一樣是海鮮控，那《波波海鮮市集》絕對要收藏在口袋名單裡。

內湖海鮮天堂！海鮮控必吃「波波海鮮市集」帝王蟹三吃 大閘蟹的頂級饗宴。

波波海鮮市集位在內湖區的民權東路六段上，如果是捷運前往還需要轉搭公車，餐廳旁邊就是停車場建議可以開車前往。

這間「波波海鮮市集」不只食材新鮮，他們的海鮮料理也讓大家讚不絕口。店內提供現場料理服務，我們這次就是來吃他們超夯的帝王蟹三吃，還有大閘蟹、波士頓龍蝦，真的是超滿足。

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這裡的用餐環境也相當好，一進門就會看到一排排的海鮮養殖箱，裡面有各式各樣的活海鮮，像是俄羅斯帝王蟹、澳洲龍蝦、波士頓龍蝦、日本松葉蟹，還有南非活鮑魚等。你可以選擇現場點餐，也可以帶回家。

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店內還有其他精緻的菜色，像是他們家的生蠔超大顆，是人氣商品之一。

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還記得當天我們選了那隻3.5公斤的帝王蟹，一端上來超震撼，看到這隻大帝王蟹，大家都紛紛拿起手機拍照。

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服務人員會親切地為你介紹如何選擇海鮮，像是我們點的這隻帝王蟹，他們會教你怎麼抓住蟹腳才不會傷到它，這些小細節真的是很用心。當然，拍照也不成問題，抓著帝王蟹的時候，我們全員緊張又興奮，這樣的經歷實在太特別。

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這隻帝王蟹我們選擇了兩吃，一個是烤帝王蟹腳另外一個蟹膏雜炊。

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這天剛好遇到沙母補貨的時間，還順便學了如何判斷沙母蟹膏飽滿的秘訣。

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而且如果想吃高級和牛，這裡也有提供，想大快朵頤的朋友真的是來對地方了。

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波波海鮮市集還有一個特別的地方，就是它的店內裝潢，大片的落地窗讓用餐空間非常通透，坐在窗邊拍照很有氣氛，讓你不僅吃得開心，還能拍出美美的照片。

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如果是人多聚餐，也可以選擇他們二樓的包廂，用餐環境超舒適。而且這裡的生意相當好，平日中午來用餐，整間餐廳幾乎都快坐滿，真的是人氣爆棚。

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除了海鮮，這裡還有其他令人驚艷的菜色，有生食海鮮、主廚熱炒料理、蔬食料理還有海鮮料理，愛吃海鮮也千萬不要錯過這裡的活體海鮮。

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卡夏佐糖果奶油這是他們自己做的餐前麵包，搭配著香甜的奶油，超級鬆軟好吃。

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主廚精心製作的2L干貝與紅甜椒乳沫，干貝煎得焦香十足，搭配紅甜椒醬汁一起吃，味道真的是無法抗拒。

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內湖海鮮天堂！海鮮控必吃「波波海鮮市集」帝王蟹三吃 大閘蟹的頂級饗宴。漁市小花枝佐煙花女醬汁，這道菜吃起來相當開胃，酸酸甜甜的，讓人一口接一口。

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這裡的酒水選擇也很豐富，尤其是他們有專業的日本酒侍酒服務，讓你在品嚐美味海鮮的同時，再來一杯頂級的日本清酒，真的是享受無比。

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（貼心提醒喝酒不開車未滿18歲請勿飲酒）

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接著我們來到馬祖淡菜$590，這道清炒淡菜選用了來自馬祖的大淡菜，肉質超鮮甜，每一口都能品嚐到海味的精華。

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他們家的甘藍厚培根榛果，這道蔬菜料理香氣十足，完全能和海鮮做個平衡。

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現在就是吃蟹的季節，當然不能錯過他們的頂級大閘蟹，這個季節吃蟹是最對味的，波波的六兩大閘蟹只預定才能吃到，蟹膏飽滿、肉質細嫩，吃起來真的是讓人陶醉。搭配他們精心準備的海鮮料理，這整趟美食之旅真的是滿滿的幸福感。

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這擺盤也很講究，上面還有變紅的楓葉，看起來相當療癒。
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這六兩的大閘蟹蟹膏幾乎都要滿出來了，有了這個大閘蟹瞬間大家都無聲，因為都很專心的在品嚐大閘蟹的好味道，太幸福啦。
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帝王蟹膏雜炊（中）三吃NT$9999，整隻重達3.5公斤的帝王蟹現在不用一萬元就可以品嚐帝王蟹最美味的三種做法。

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清蒸帝王蟹與蟹膏雜炊與一般鍋物雜炊不一樣，一整隻帝王蟹上桌實在很壯觀。

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這帝王蟹最迷人的蟹腳一隻比一隻粗，主廚貼心的將蟹腳的大腿通通剝好殼。

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帝王蟹腳肉新鮮就是好吃，這甜度又夠高整條蟹腳肉一次入口是最奢侈的吃法。  

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吃完清蒸的帝王蟹還有蟹膏雜炊後，就換這火烤的帝王蟹又是截然不同的風味。

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內湖海鮮天堂！海鮮控必吃「波波海鮮市集」帝王蟹三吃 大閘蟹的頂級饗宴。   蟹腳肉飽滿扎實，只要輕輕一拉就可以直接脫殼有夠邪惡。

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內湖海鮮天堂！海鮮控必吃「波波海鮮市集」帝王蟹三吃 大閘蟹的頂級饗宴。  還可以沾點他們自製的香草奶油跟泰式辣椒醬，風味都截然不同。

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蟹膏雜炊裡還有透抽跟蛤蠣，這道雜炊的鮮甜度太逆天了。

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波士頓龍蝦蝦膏麵NT$1790是波波的招牌必點料理，大尾的波士頓龍蝦整隻上桌裡面的蝦膏相當飽滿。

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而且龍蝦肉相當的厚實有彈性，果然是活體龍蝦才有辦法呈現這樣的品質。 內湖海鮮天堂！海鮮控必吃「波波海鮮市集」帝王蟹三吃 大閘蟹的頂級饗宴。  龍蝦螯把螯的殼稍微剝掉再往上拉就可以完美的去殼，實在很誘人。

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吸飽蝦膏精華的義大利麵就算已經吃得很飽還是全部吃完。

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最後服務人員送上自製的焦糖布丁，上面的焦糖好加分整體不甜膩，相當好吃。

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若有機會再來，我一定會再次光顧《波波海鮮市集》，如果你也愛海鮮，這裡絕對是值得收藏的地方，保證每一口都是無法忘懷的美味。

波波海鮮市集｜店家資訊

Seafood & Meat波波海鮮市集
地址：114台北市內湖區民權東路六段184-1號
電話：02-8792-7474
營業時間：週一～週日12:00~21:00 週五 11:00~21:00
FB粉絲團：FB

訂位專線：https://inline.app/booking/seafoodnmeat/seafoodnmeat

 

 

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Seafood & Meat 波波海鮮市集

phone02-87927474
place台北市內湖區民權東路六段184-1號
4.59 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.70
服務品質
4.30
裝潢氣氛
4.40
CP值
4.50
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