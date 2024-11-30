作爲泰國最大的島嶼，普吉島除了是個著名的熱帶海島度假勝地，也有許多數不盡的泰南風味料理，絕對能夠讓到此一游的游客心滿意足地暢享假期！如果你即想要享受迷人的海灘和品嘗美味的泰式料理，卻不知道該到哪家餐廳用餐的話，那就一定要看看小編爲你整理的這篇「普吉島餐廳清單」！無論你是想要在普吉鎮或是三大沙灘區附近找到好吃、高CP值的餐廳，小編都可以一一爲你推薦介紹~

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普吉島餐廳推薦一：Tukabkhao Phuket Local food restaurant

圖片來源：ตู้กับข้าว ร้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ต Tukabkhao Phuket Local food restaurant

這家連續四年上榜米其林必比登的“Tukabkhao Phuket Local food restaurant”就開在普吉鎮的攀牙路上，從遠處如果你看見一直巨大的藍色大龍蝦在墻上，就表示你找對位置啦~這家餐廳常迎來不少名人到訪用餐，店内的裝潢古典溫馨，用餐環境超級舒適~他們家必點的招牌菜是【燉豬肉】，吃起來的口感肥而不膩，再佐上它的特質醬汁，真的超級香~~其他的必點菜如咖喱魚塘、羅望子醬炸蝦、臺式綠咖喱等也都很不錯！

地址：8 Phangnga Rd, Tambon Talat Yai, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

營業時間：11:00-21:00

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普吉島餐廳推薦二：One Chun Cafe n' Restaurant

圖片來源：ร้านวันจันทร์ One Chun Cafe n' Restaurant

同樣也是米其林必比登推薦的餐廳“One Chun Cafe n' Restaurant”一樣在普吉鎮上大受本地人與游客的歡迎。店内的菜品豐富多樣，擺盤精緻，味道更是讓人感嘆美食果然是治愈心情最好的神器XD~第一次到這裏用餐的話可以點一些比較經典的料理如泰式咖喱鷄、菠蘿炒飯、炸豬肉等，基本上好吃也不會出錯。爲了避免想吃的朋友白跑一趟，一定要記得先和餐廳預約再過去用餐哦！

地址：48 1 Thep Krasattri Rd, Tambon Talat Yai, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

營業時間：10:00-22:00

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普吉島餐廳推薦三：Kaeng Liang Restaurant

圖片來源：Kaeng Liang Restaurant

圖片來源：Kaeng Liang Restaurant

第三家要爲大家推薦的餐廳是這家”Kaeng Liang Restaurant“，它在谷歌上可是擁有著4.7顆星的高評分，吃過之後才確認它確實對得起這個分數~想要在普吉島上吃到好吃的咖喱炒螃蟹的話，推薦各位朋友就到這裏來吃，真的是一試就會喜歡上的味道！價格和分量也很合理可接受，另一道炸春捲也是意料之外的好吃，有機會真的可以試試看~~

地址：51 Krabi Road, Talat Nuea, Amphoe Mueang Phuket, Chang Wat Phuket 83000, Thailand

營業時間：11:00-21:00（周一店休）

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普吉島餐廳推薦四：Natural Restaurant Phuket

圖片來源：ครัวธรรมชาติ Natural Restaurant Phuket

圖片來源：ครัวธรรมชาติ Natural Restaurant Phuket

"Natural Restaurant"雖然不太常在普吉島美食餐廳的推薦榜上看見，但是他們家的料理從味道上來説卻是很不錯的，而且還可以看到不少的本地人也在這裏用餐~如果要推薦給大家一道他們家比較有特色的菜品的話，那小編會推薦“生腌蝦“給想要嘗鮮的朋友們。蝦子處理得很乾淨，吃進嘴裏就是QQ彈彈的口感，像果凍一樣卻不失蝦子緊實的口感，真的超棒的！另外，如果你想要在飯後來上一些甜品，他們也有經典的芒果糯米飯哦！

地址：62/5 Phuthon, Bangkok Rd, Talat Nuea, Phuket 83000, Thailand

營業時間：10:30-22:00

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圖片來源：โกปี้เตี่ยม Kopitiam by Wilai - Phuket

圖片來源：โกปี้เตี่ยม Kopitiam by Wilai - Phuket

相信有看過泰劇《以愛》的朋友一定不會對這家”Kopitiam by Wilai“感到陌生~是的沒錯，它就是劇裏的取景地之一，餐廳本身也一直深受著當地人和游客的喜愛。在這裏你可以吃到各式各樣充滿泰國風味的料理，基本都在水準之上，連飲品泰奶那些都很不錯。不少人來到這裏都會吃他們家的福建面、咖喱鷄、蝦湯等，也算是必吃的單品~它同樣也位於普吉鎮上哦！

地址：18 Thalang Rd, Tambon Talat Yai, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

營業時間：11:00-20:00（周日店休）

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普吉島餐廳推薦六：Phuketique

圖片來源：Phuketique

圖片來源：Phuketique

這是一家身爲吐司控絕對不能夠錯過的店！店名就叫作“Phuketique”，每天都會有不少人在開店前就排隊等著購買他們家的吐司，單看外邊就超級誘人是不是~~被黃油煎得外脆裏嫩的厚吐司片淋上蜂蜜再搭配上一球冰淇淋，真的不要太過癮。尤其在大熱天來上一份這樣的吐司甜品，真的會讓人開心不少~~

地址：2 Ranong, Tambon Talat Nuea, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

營業時間：11:00-22:00（周二店休）

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普吉島餐廳推薦七：No.6 Restaurant Patong

圖片來源：No.6 Restaurant Patong

圖片來源：No.6 Restaurant Patong

在芭東的“No.6 Restaurant Patong”算是歷史比較悠久、擁有不錯口碑的餐廳，分爲新老店兩家，一家在海邊，一家在山上。兩家的菜品選擇并沒有太大的差異，冬陰功湯、打抛豬、泰式炒飯都是很經典的料理，出餐穩定好吃！想要去用餐的朋友可以事先看一下哪家離自己更靠近一些再前往哦~由於它算是芭東區比較熱門的餐廳，因此一定要做好需要排隊的心裏準備哦，特別餓的情況下就可以先轉戰其他餐廳啦！

地址：186 Kathu District, Phuket 83150, Thailand

營業時間：7:00-23:30

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普吉島餐廳推薦八：Kaab Gluay Restaurant

圖片來源：ร้าน กาบกล้วย Kaab Gluay Restaurant

這家“Kaab Gluay Restaurant”的背景有點厲害，是連泰國皇室也會常來吃的一家泰式料理本地餐廳~首先從用餐環境來看的話，有空調這一點對於怕熱星人來説就已經超級加分了，更何況整體的用餐區也很寬敞舒適，適合一家人或是一大班朋友來這裏聚餐。第一次來吃的話，可以點上幾樣他們家比較有名的料理就比如泰式燉豬肉、咖喱蟹肉粉絲、冬陰功湯等，從食物的外表再到吃進嘴裏，都不會讓人失望^^

地址：58/3 Phrabaramee Rd, Pa Tong, Kathu District, Phuket 83150, Thailand

營業時間：11:00-24:00

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普吉島餐廳推薦九：Amber Restaurant

圖片來源：ร้านอาหารอำพัน Amber Restaurant 琥珀泰式料理

“Amber Restaurant”就在普吉島的卡倫海灘旁，僅靠步行可以抵達。餐廳外表是一棟藍色油漆的房子，辨識度超高，遠處就可以看到它的存在~由於老闆是華裔，因此點餐時也無須太過煩惱，這點對不熟悉泰語或英語的游客真的很友好。很多去過的網友都會推薦大家點他們家的咖喱蟹、炸豬頸肉和香葉炸鷄，即富有泰式料理的風味又新鮮好吃，吃過一次就難以忘記！

地址：Thailand, Phuket, Mueang Phuket District, Karon, ถนนกะรน邮政编码: 83100

營業時間：11:00-22:00

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普吉島餐廳推薦十：KIRI Burger & Bowl

圖片來源：KIRI Burger & Bowl

圖片來源：KIRI Burger & Bowl

僅從餐廳的名字上來看，你或許會以爲它只售賣西式餐點，但其實不然，“KIRI Burger & Bowl”除了有著各式常見的Brunch可供選擇，不少人也會來這裏吃他們家的泰式料理，選擇超級豐富！巨無霸漢堡、意大利麵、泰式主食、素食碗等等，基本上你想得到還是想不到的搭配好像幾乎都有，選擇困難症的人有難題啦~相反的，卻對想要吃一些創意料理的朋友來説卻是個好地方~强調一下，卡塔海灘和卡倫海灘都各有一家哦~

地址：20/10 Kata Road, Karon, Muang, Phuket 83100, Thailand（卡塔海灘）

營業時間：8:00-22:00

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地址：542/1 Patak Road, Karon, Muang, Phuket 83100, Thailand（卡倫海灘）

營業時間：10:00-22:00

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普吉島餐廳推薦十一：Dang restaurant

圖片來源：Dang restaurant

圖片來源：Dang restaurant

芭東一帶算是普吉島上人流量較大的區域，因此這裏附近也有不少平價好吃的餐廳，“Dang restaurant”是其中的一家~很接地氣很實在的一家餐廳，人均在兩三百泰銖内，可以吃到不少當地的特色美食，如青木瓜沙拉、泰式炒河粉、芒果糯米飯等。在天氣很熱的情況下，再點上一杯他們家的泰式冰咖啡，真的超滿足~~

普吉島餐廳推薦十二：The Farmer and The Fisherman

圖片來源：The Farmer and The Fisherman

普吉島上不止有芭東海灘和卡倫海灘，作爲普吉島上七大海灘之一的“邦濤海灘”，可是在西海岸有著連綿幾公里長的海岸綫。附近更是有著不少的餐廳、酒吧、休閑區等，距離普吉島國際機場大約需要半小時左右的車程。這家“The Farmer and The Fisherman”就在邦濤海灘附近，曾拿過几次的米其林，除了食物分量大，味道更是沒話説~小編最喜歡他們家的大魷魚和老虎蝦，真的很新鮮！

地址：19/1 - 19/6 Bandon-Cherngtalay Rd, Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Thailand

營業時間：12:00-22:00

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普吉島餐廳推薦十三：Centrico Mexican Restaurant

圖片來源：Centrico Mexican Restaurant

圖片來源：Centrico Mexican Restaurant

在普吉鎮東邊的一家清真墨西哥餐可以讓你在普吉島也吃到正宗好吃的Taco哦！餐廳外面這幅色彩鮮艷的女人自畫像，出自墨西哥有名的女畫家——芙烈達·卡蘿筆下，從遠處就能夠輕易注意到，辨識度超高~從環境上來説餐廳整體的用餐環境乾净舒適，從食物上來説更是讓人超滿意，Taco裏想加什麽料就加什麽料，完全可以按照自己的口味來搭配，真的超棒~

地址：9, 1 Dibuk Rd, Talat Yai, Amphoe Mueang Phuket, Phuket 83000, Thailand

營業時間：12:00-22:00（除周日營業至晚間11點）

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普吉島餐廳推薦十四：Terrazzo Ristorante & Bar

圖片來源：Terrazzo Ristorante & Bar

圖片來源：Terrazzo Ristorante & Bar

除了墨西哥餐，還想推薦給吃膩了泰國餐的朋友這家意大利風味餐廳“Terrazzo Ristorante & Bar”~它就坐落在芭東海灘周圍，可以在店裏看見不少的外國人在這裏用餐、聊天、喝酒，氛圍超Chill！他們家菜單覆蓋的料理超多，從現場烤製的披薩、烤羊排再到經典的泰國料理，這裏應有盡有~可以同時滿足想吃意大利菜和泰國菜的朋友！

地址：52 Thawewong Rd, Pa Tong, Kathu District, Phuket 83150, Thailand

營業時間：13:00-23:00

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普吉島餐廳推薦十五：The Charm Dining Gallery

圖片來源：The Charm Dining Gallery

圖片來源：The Charm Dining Gallery

普吉島上有不少的米其林推薦餐廳，這家“The Charm Dining Gallery”也是其中的一家。在這裏你將會品嘗到正宗傳統的泰式娘惹風味料理，結合了當地泰南菜的特色之餘又在口感上創新，是個很新鮮的嘗試~如果你想試試看他們家的招牌菜，可以點一份類似豉油口味的煎魚塊，魚塊被炸得酥脆，醬汁充分浸透魚肉，搭配米飯一起吃，真的會讓人食欲大增！

地址：93 Dibuk Rd, Tambon Talat Nuea, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

營業時間：11:00-21:00（周三店休）

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普吉島上的餐廳無論是從菜品、環境、價格上來看大部分都很不錯，有道地的泰國料理也有選擇豐富的異域料理，他們都有著自己的特色~今天這篇文章爲大家盤點了十五家普吉島上的餐廳推薦，相信你一定能夠從中找到好幾家自己比較感興趣的餐廳去嘗試，也不會再爲找不到好吃的美食而苦惱啦~~