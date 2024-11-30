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普吉島機場交通一：機場巴士
- 巴士多久會有一趟？
- 可以在哪裏購票？接受什麽付款方式？巴士票的價格是多少？
- 巴士每小時才會有一趟，如果時間較趕或者是帶著小朋友的話就不太建議坐巴士。
- 巴士的價格對比起其他的交通方式會便宜很多~
- 建議想要搭巴士的乘客可以提前查詢自己的航班抵達時間再尋找對應的班次乘搭。需要注意一點，巴士只能送達乘客到普吉鎮，乘客需要另安排交通去到下榻的飯店。
普吉島機場交通二：智能巴士
- 巴士票需要提前預定嗎？
- 每人收費多少？可以用什麽支付？
- 機場巴士和智能巴士的區別是什麽？
- 坐過機場巴士和智能巴士，個人更喜歡智能巴士，坐起來更舒服一些。
- 智能巴士的行駛路綫基本上都是沿著海灘在開，一路上可以看到不少的美景~
- 如果不清楚需要在哪裏下車可以離自己的飯店更靠近一些，可以先打開導航App，提前跟司機説要下車的地點。
- 怎麽分辨跳表和可議價的計程車？
- 這裏的計程車會亂喊價嗎？服務如何？
- 雖然價格會貴一些，但至少是點到點的服務，也不需要擔心會去錯地方~
- 如果是超過四個人一起出來玩也沒關係，這裏的計程車有多種車型可以讓你選擇！
- 幸運的話，也會遇到一些會説英語的司機，他們人都還蠻親切的。
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Grab
- 價格：對比之下，是三個App裏價格偏高一些的選擇。
- 車型：不同車型可供選擇，可以及時看到各種車型的選擇和價格。
- 推薦原因：可以輸入中文搜索目的地，目的地選擇更多。除了現金支付，也可以綁定信用卡支付，對外國游客友好。同樣的地點，其他搭車App打不到車時，可以試試看用Grab來搭車，雖然價格偏高一些，但接送速度會快一些。
Bolt
- 價格： 比Grab來得便宜，和InDrive的推薦人數不相上下，但因爲這樣，有時候會面臨打不到車的情況。
- 車型：多種車型可供選擇，基本上車内的環境都算乾净整潔。
- 推薦原因：價格取勝，在短途距離和不擁堵的情況下可以選擇它~同樣也可以綁卡支付車費。
InDrive
- 價格：偶爾會比Bolt還要便宜一些，叫車成功的速度會比Bolt快。
- 車型：基本上和前面兩款App差不多~
- 推薦原因：私人司機選擇多，可以選擇要加急到達目的地，價格會高一些。雖然價格實惠，但目前僅支持現金支付，可以事先準備好零錢。
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- 司機服務熱忱，司機貼心且有耐心，沿途都會解說旅遊攻略、注意事項，秉持安全駕駛準時接送原則
- 車子座位寬敞舒適，司機都會定期清潔，且完全無菸味，寬敞舒適的座位，就算長途旅遊也不會感到疲倦
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