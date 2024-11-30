每天起床第一件事，就想著今天要吃什麼？相信是不少吃貨的煩惱

「食尚玩家」與5間品牌攜手推出一日五餐「潮台美食聯名」系列～

滿足消費者24HR全天候美食需求，包含早餐、午餐、下午茶、晚餐、宵夜

在「圈圈選物」獨家販售，只需上網輕鬆下單，就能將美食送到家！

現代人生活忙碌，根本沒時間好好下廚，回到家只想追劇休息～

一日五餐「潮台美食聯名」系列，幫你把最好吃的美食都準備好啦！

＊限時優惠資訊＊「食尚玩家 潮台美食聯名系列」在圈圈選物獨家販售，12/1前全系列結帳9折！

「潮台美食」以在地台灣味為核心精神，每款產品精心嚴選在地食材

將熟悉經典的老滋味，加入創新和創意元素，打造獨一無二的全新滋味。

聯名商品包裝別出心裁，以濃厚台灣味的「茄芷袋」作為靈感發揮

將復古圖騰融合潮流藝術，讓人有耳目一新的視覺饗宴！

早餐：食尚玩家 x chubby doo聯名禮盒

金沙肉鬆軟餅乾千層圓可頌，獨家聯名新口味我好愛！

圓可頌口感酥脆，搭載外型如雲朵般的軟餅乾～

台灣純豬肉鬆與全豆純釀醬油，呈現原始純正的風味

爆餡流沙鹹蛋黃內餡，微鹹微甜滋味，魅力無法擋～

焦糖瑪奇朵軟餅乾，圓可頌口感厚實不油膩～

軟餅乾濃郁咖啡香氣陣陣撲鼻，點綴牽絲棉花糖很加分

香甜太妃焦糖內餡，搭配起來很有層次，吃在嘴裡甜在心裡

玫瑰黑醋栗軟餅乾，這個口味鐵定深受少女喜歡～

外酥內軟的奶油千層可頌，搭配紫紅色微酸甜的黑醋栗軟餅乾

感受迷人芬芳的玫瑰果泥，視覺與味覺浪漫呈現！讓人印象深刻！

熔岩黑巧軟餅乾，絕對是巧克力控的最愛～

雙重巧克力與雙重奶油軟餅乾與奶油千層圓可頌，超完美的香甜結合

心情鬱悶時來上一顆，壞心情壞情緒瞬間Out！

圓可頌我自己偏好加熱後再吃，冷凍拿出來不用退冰

放烤箱或氣炸鍋170度，加熱約3~5分鐘即可食用

外皮酥脆內餡像冰淇淋，冰火五重天吃法讓人回味無窮！早晨喝咖啡時來一顆當早餐，幸福滿滿一整天～

午餐：食尚玩家 x 喬斯生活 手工水餃

JossLife 立足於創新與傳統結合的理念，將水餃口味注入新生命！

結合台灣在地食材，推出獨家「客家小炒水餃」和「三星蔥鴨賞水餃」

水餃煮法很簡單，水沸後將水餃輕輕放入鍋中，接著輕輕攪拌防止沾黏

中途可以加點冷水調整火力，最後等待水餃浮起即可幾鍋～

「客家小炒水餃」餡料是客家小炒的靈魂，裡面有豬肉、魷魚、豆干...等經典食材

滋味鹹香鮮甜，風味濃郁有層次，水餃皮薄餡多，吃幾顆就很有飽足感～

「三星蔥鴨賞水餃」口感皮薄彈韌，內餡飽滿誘人，香氣撲鼻，這口味太深得我心了！

脆甜的宜蘭三星蔥配上鹹香煙燻鴨賞，不用沾醬就很夠味好吃，家裡不囤個幾包太對不起自己～

媽媽帶娃哪有心思好好料理，煮水餃快速方便解決一餐！何樂而不為？

下午茶：食尚玩家 x 熊夫人

吃法可依自己喜好而定：1.常溫退冰放置15-20分鐘、2.微波爐700W加熱15-20秒、3.烤箱/氣炸鍋 160度 3-5分鐘

我自己最喜歡烤箱的吃法，泡芙皮會有微微酥脆感，酒精感也有釋放出來～

鐵觀音花生威士忌茶酒泡芙，這個口味推薦給喜歡酒感重一點的人

清新鐵觀音茶香搭配香濃福源花生醬及百富12年雙桶威士忌

香氣層層堆疊，碰撞出有趣的滋味，下午茶me time時間吃一顆最棒了

蜜桃燒酒蜜香茶酒泡芙，外皮是浪漫的粉色系，整體風味清新淡雅，酒氣不會過於濃厚～

茶香桂花香及蜜桃酒香，彼此之間相當和諧互不搶戲！下午茶來一顆甜蜜微醺的泡芙，上班更有動力！

全台唯一茶酒泡芙，巧妙將甜點與飲酒結合，喜歡嚐鮮的朋友絕對要試試！

晚餐：食尚玩家 x 溫國智主廚 山海台灣3菜組

擁有二十多年深厚廚藝底韻的「台菜小天王」溫國智師傅

運用自身所學將各式家常菜、傳統料理製成調理包

讓人用簡單複熱方式，就能將料理還原成跟現煮的一樣美味

軟Ｑ的米糕上鋪上頂級松阪肉和鮮味十足櫻花蝦，以青豆仁、黑豆及蛋絲加以點綴

台灣造型松阪櫻花蝦米糕，完美復刻出迷你版台灣，真是太吸睛太厲害了！吃完很有飽足感～

蟹黃花膠羹，有頂級花膠、海參、干貝、蝦仁和蟹黃，內容物料多實在

細膩的湯頭能嚐到海鮮的甜味，直接喝或拌飯吃都好對味～

蜜汁豬腳圈，醬汁充分滲透豬腳，吃起來相當入味～

豬腳口感Ｑ彈有嚼勁，富含豐富膠質，這道超級下飯的啦！

宵夜：食尚玩家 x 產地咬一口

親友臨時到家中作客，直接拿出果乾招待很不錯！

不用花時間削皮切水果，用果乾取代不健康的糖果餅乾，營養又美味～

「產地咬一口」是農委會10大生鮮店商之一，幫助在地農民推廣銷售農產品

用吃一口的秒數，了解一口田事、一口農物，就像咬一口那樣簡單～

「櫻桃番茄乾」外型小巧可愛，有天然的酸甜滋味，吃多也不膩口！

「情人果乾」酸甜交織的口感，有種懷舊的口感～

「紅心芭樂乾」富含維生素Ｃ，酸甜適中，很有咬勁！

「愛文芒果乾」芒果果肉好大一片，口感介於柔軟和厚實之間，芒果香氣誘人！

「黃金柚子皮」連皮帶肉的柚子，香甜之中又帶著清新芬芳～

「寶島野菜脆片」口感像餅乾般「嘎蹦脆」，不油不膩，好吃又可口～

「珍珠芭樂乾」是所有之中我最中意的口味，芭樂的香甜，讓人不自覺越吃越唰嘴

我從小到大都是夜貓子，接近半夜總是容易肚子餓想吃東西！

宵夜選擇通常不多，幾乎都是高熱量的炸物，有時候並不是真的飢餓，而只是嘴饞而已

我發現吃果乾當宵夜真是個不錯的選擇！吃多也不會有滿滿罪惡感～

食尚玩家ｘ潮台美食聯名系列：https://reurl.cc/932ooX

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