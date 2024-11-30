我喜歡到處走走，吃吃美食， 總覺得人生苦短，何不做一些自己喜歡的事； 同時也在勉勵自己，想做就放手去做吧！ 怕到時忘了自己曾經，經歷的一切當下， 於是有了「小如吾家札記」誕生， 在記錄同時也分享給你們一切！ 聯絡我■ carriewu103@gmail.com