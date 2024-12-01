\ 2024高雄旅遊展盛大開幕 年終最後一檔 /
即日起連續四天，屏東美食國等您來體驗！抽好禮！
屏東縣政府今年以「屏東美食國」為主題亮相於 #高雄市旅行公會冬季國際旅展！展區以繽紛設計與活力十足的南國風情，現場不僅可以欣賞到屏東的多元人文，還能品味道地美食，只要親自來一趟，就能感受屏東獨特魅力。
【高雄市旅行公會冬季國際旅展(屏東館)】
◆展期：11月29日(五)~12月2日(一)
◆時間：10:00-18:00
◆地點：高雄展覽館(攤位: 特7/高雄市成功二路39號)
歡迎上 屏東go好玩-屏東縣政府交通旅遊處 粉專掌握最新消息！
【旅展期間，屏東館活動好禮不間斷】
★單日消費滿399元、699元或1200元，即可參加抽獎
★整天都有好玩的互動遊戲等著大家來體驗
★11/30(六)最受歡迎的蔥寶蔥娃將帶來精采的歌舞表演
★12/01(日)下午「娜麓灣樂舞劇團」更將帶來原住民音樂與舞蹈演出，讓氣氛嗨到最高點
★12/02(一)屏東六堆客家文化區的大獅兄帶來熱鬧歌舞表演
….還有還有！
展期每個時段都有屏東業者舞台推廣活動唷！
趕快帶上家人朋友一起來「屏東館」玩！
【屏東冬季精采活動接連登場】
趕快筆記！屏東冬季活動資訊報給你知▼
★「屏東四重溪溫泉季」即日起~3/2
★「2024 屏東聖誕節」夢幻歐風聖誕氣氛已經開始囉~活動一直到2025年1月1日
★「2024斜坡上的藝術節」11/30 ~12/1，快來參加絕對讓你嗨翻天
★「屏東落山風藝術季」即將於12/20開始，讓我們一起感受以【住在海邊的人】為主題的精采活動，時間只到明年3/2唷~
★「2025風域曙光路跑活動」喜歡路跑的朋友2025年1月1日一定要來參加，讓我們跑起來，一起迎接新年第一道曙光
屏東這麼豐富有趣的冬季活動，絕對讓大家又開心又幸福的迎接2025年！
【高雄市旅行公會冬季國際旅展(屏東館)】
◆展期：11月29日(五)~12月2日(一)
◆時間：10:00-18:00
◆地點：高雄展覽館(攤位: 特7/高雄市成功二路39號)
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【賣自己寫的屏東書】您們好唷！我是作者凱南(Kenan)，屏東人，我的第一本屏東新書《屏時三餐：走走屏東，國境之南的台灣滋味》已於2020/01/21正式出版，全台各大實體店鋪與誠品、博客來、金石堂、樂天、晨星等網路書店通路販售中！這本書用我5年多的青春歲月，分享家鄉屏東市的美好樣貌，帶你深入走訪屏東市區美食散策！
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