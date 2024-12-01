│前情提要│

在買房子前，我朋友Eva是標準的租屋派，覺得租屋可以住得好又不用背貸款，但歷經幾次搬家，最後一根稻草是房東說房子賣掉了請她搬家，身不由己的無奈，讓她下定決心要買一間屬於自己的房子。

│裝潢要求│

1.要很多圓弧的設計。（猜測是從我家獲得的靈感哈哈～）

2.要有很多的電器櫃（有在做烘焙）

3.主臥房間很小要把它擴大。

│平面配置圖│

⬇裝潢重點在主臥、客廳、餐廚。

│施工前│

⬇左手邊是廚房（磁磚地），當初設計的時候就是要區分兩個空間。

⬇廚房預定地～

⬇電視牆預定地～讓設計師燒腦一下的地方！（完工後變得超美哦❤️）

│施工中│

⬇看木工師傅大顯神功，用系統板材做了很多圓弧裝潢。

⬇Eva說她不喜歡看到冷氣管線裸露，所以裝隱藏式冷氣，設計師規劃設計藏在天花板裡。

⬇天花板做了類似波浪的斜角設計，也可以保留比較高的天花板高度。

│完工開箱│

＜餐廚＞

⬇進門後左手邊是餐廚空間，右手邊是玄關櫃與電器櫃。

⬇Eva她超級熱愛料理和烘焙，我也收過很多手作小餅乾～好香好好吃！所以她平時也自己做飯吃，設計師幫她規劃了滿大一座冰箱櫃（有提前跟設計師討論），空間很夠冰～可以很放心囤食材！以及一座麻雀雖小五臟俱全的系統廚具和中島，中島下方還藏了掃地機器人，設計師真的很會利用空間！

⬇玄關櫃設計簡單大方，搭配微歐式風情的黑手把，旁邊還有一面圓弧全身鏡！總是在不經意的地方出現圓弧元素，喜歡這種小驚喜，也很呼應裝潢主題～

⬇電器櫃的部分，本來是想要炊飯器櫃但價格太昂貴了...所以設計師建議做系統櫃替代，並將櫃子大小一致類似炊飯器櫃的感覺，做出來之後非常喜歡～

⬇上掀式對身高相當友好，最上排櫃子也能好好利用。

⬇弧形拱門好美😍充滿異國風情～柔和曲線減少生硬感，也能輕鬆界定廚房和客廳的空間。

＜客廳＞

⬇拱門進來是客廳～

⬇Eva說當初想要有很多的櫃體收納，所以設計師規劃了一整排的系統櫃，並搭配圓弧元素，這些圓弧門板是用系統板材做出來的，原來系統櫃也能做到這麼設計感！大開眼界了～

⬇另外因為需要很多收納櫃，導致電視牆跟沙發需要轉向，不然不夠寬敞，設計師很巧妙把電視牆轉向，但又因為廚房的牆太短了，所以設計師把它延伸出來做造型牆的設計，經整個拱門銜接起來。（這是Eva補充的，聽完覺得設計師太厲害了！因為我看到的已經是成果～如果沒聽前因後果，都不知道原來經歷了一場乾坤大挪移！）

⬇還有隱藏式電視櫃！不希望唯一的走道上有阻礙，所以設計師規劃在電視牆下挖出一個空間，將電視櫃嵌入進去，所有東西都可以隱藏起來！

⬇電視牆上方為了隱藏大樑跟冷氣，所以做了一個空間出來並使用斜角設計，美觀～也讓天花板造型更加活潑。

⬇收納櫃左手邊則安置工作空間，Eva說她現在有大半時間在家工作，這個空間讓她很自在，動線也很順暢，工作累了餓了需要休息，客廳、廚房就在左右。書櫃下方裝了燈條，可以替代檯燈，也不會佔據工作桌空間。

⬇書櫃下方裝了燈條，可以替代檯燈，也不會佔據工作桌空間。

⬇桌面也很夠用，雙螢幕工作綽綽有餘！

⬇白天可以將窗簾拉開，讓自然光灑落進來，工作起來也特別振奮，我覺得是很棒的位置！

⬇落地窗旁邊也有大樑，因為不喜歡硬梆梆的直線條，所以設計師也設計了一個斜角來美化，也不用再另外做窗簾盒～一舉多得！

＜主臥＞

原本格局有一間小房間，如果把小房間留著的話，客廳跟主臥空間會很小，所以Eva跟設計師討論後，決定捨棄小房間，把空間分給客廳跟主臥。

⬇右手邊的主臥系統衣櫃是雙功能！除了當作衣櫃收納衣物，同時也是一道隔間牆，外面就是客廳，讓客廳沙發有一邊是可以靠著牆面，讓公共空間整體動線走起來更流暢。

⬇神秘的化妝台！隱藏在衣櫃裡面的化妝台！這位置太妙了！就是為了把凌亂的空間藏起來～（Eva說她什麼都想要藏起來🤣）其實這樣也很方便，如果有人需要進房間，例如維修打掃之類的，不想被看見的雜物，把門關起來就好！

⬇而化妝台的左邊，其實還有做一個飾品櫃，裡面擺滿了漢服小飾品（她很喜歡穿漢服，和我們出遊近八成都是漢服裝扮！）

我很喜歡設計師規劃的各種設計巧思，除了貼合朋友Eva的生活習慣、愛好，整體色系也看起來舒服和諧，又能放大空間，當我實際走房子，其實並不會覺得空間太狹小，反而覺得一切位置都規劃得剛剛好！

不過Eva也說到，她一開始找設計師其實不太順利，因為她的要求比較龜毛，但既然買了做了就想用到最完美（是的我也是這種想法！），詢問好幾位計計師，才決定給現在這位～能理解她的需求，並在預算內盡量達成（像是仿炊飯器櫃的電器櫃）

最後～很開心Eva擁有屬於自己的家～我有更多烘焙小糕點可以吃啦！也把這份喜悅分享出來，希望大家都能找到自己喜歡的裝潢設計！

設計公司：水設室內設計

官網：https://www.shuei-design.com/

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