雪莉最近實在是累到連做夢的力氣都沒有了，於是著手找B群推薦。這次入手了沛他麗命EX膜衣錠，來跟大家分享一下對日本味王的評價。
平時白天接案，傍晚上班，還要抽空社交，最近又新養了一隻精力旺盛的幼犬，有點力不從心。以前每天傍晚上班前可以小睡片刻，但現在要餵狗兒子吃晚餐完全沒有歇息的時機，常常一邊講課一邊感受到眼皮變得沉重。
TTFD是將原本水溶性的B1，轉化為脂溶性的特質，是維生素B1的衍生物，又稱維生素B1誘導體。脂溶性特質讓它比傳統水溶性B群更容易被吸收。進入體內後，TTFD可轉化為活化型維生素B1，轉換為能量供身體使用。而且根據研究，服用後的維生素B1濃度可高於一般B1產品的10倍，達到更快速且持久的效果。
此外，沛他麗命EX膜衣錠採用日本味王獨家專利的「TA關鍵傳透技術」，提升營養的吸收率，讓B群中的多種維生素能更充分地作用於人體，提升維生素B的利用率。配方設計對於長期面對壓力或高強度生活的現代人來說，是理想的B群推薦。
日本味王的沛他麗命EX膜衣錠是B群推薦品牌中的優選。高含量的配方，一天僅需一顆便能滿足全日所需的B群補充需求。沛他麗命EX可安心使用，不用擔心過量問題，多餘的維生素會隨尿液自然排出體外，讓補充更無負擔。
沛他麗命EX膜衣錠含有多種高單位B群維生素，維生素B1、B2、B6及B12每一種都具有重要的健康功效。
維生素B1、B2幫助維持正常能量代謝，對日常生活的精力維持至關重要，也有助於皮膚健康。維生素B6則在胺基酸正常代謝中扮演著不可或缺的角色，與維生素B12一起促進紅血球生，確保紅血球維持健康型態，幫助神經系統保持最佳健康狀態。
B群推薦品牌—產品資訊
品牌：AJIOU 日本味王
產品名稱：沛他麗命EX膜衣錠
售價：399元/盒（30粒）
原文：B群推薦品牌—AJIOU 日本味王B群評價：沛他麗命EX膜衣錠
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