平時白天接案，傍晚上班，還要抽空社交，最近又新養了一隻精力旺盛的幼犬，有點力不從心。以前每天傍晚上班前可以小睡片刻，但現在要餵狗兒子吃晚餐完全沒有歇息的時機，常常一邊講課一邊感受到眼皮變得沉重。

日本味王的沛他麗命EX膜衣錠 是常見的B群推薦品牌之一。 特別 添加TTFD（Fursultiamine） ， 這可是日本合利他命同款，現在不用飛日本，台灣就無限購。

TTFD是將原本水溶性的B1，轉化為脂溶性的特質，是維生素B1的衍生物，又稱維生素B1誘導體。脂溶性特質讓它比傳統水溶性B群更容易被吸收。進入體內後，TTFD可轉化為活化型維生素B1，轉換為能量供身體使用。而且根據研究，服用後的維生素B1濃度可高於一般B1產品的10倍，達到更快速且持久的效果。

此外， 沛他麗命EX膜衣錠 採用日本味王獨家專利的「TA關鍵傳透技術」，提升營養的吸收率，讓B群中的多種維生素能更充分地作用於人體，提升維生素B的利用率。配方設計對於長期面對壓力或高強度生活的現代人來說，是理想的B群推薦。

沛他麗命EX膜衣錠含有多種高單位B群維生素，維生素B1、B2、B6及B12每一種都具有重要的健康功效。

維生素B1、B2幫助維持正常能量代謝，對日常生活的精力維持至關重要，也有助於皮膚健康。維生素B6則在胺基酸正常代謝中扮演著不可或缺的角色，與維生素B12一起促進紅血球生，確保紅血球維持健康型態，幫助神經系統保持最佳健康狀態。

品牌：AJIOU 日本味王

產品名稱：沛他麗命EX膜衣錠

售價：399元/盒（30粒）

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