好久沒有跟大家分享文章了！

最近妮爺我都在努力健身運動，

感覺運動健身特別快樂！

自從開始運動之後，

變得特別愛打扮，尤其是那種精緻感的裝扮，

也因為這樣在服裝跟配飾上就會特別挑選過。

最近發現了一家cp值極高的飾品商家想跟大家分享，

就是－ 「SA｜很有飾」 ！

每一款都超有藝術氣息，

都是創辦人特別精挑細選設計出來的。

特意選用藝術結合現代氣息打造出來的，

包含在飾品材質的選用，

大多也選擇s925純銀，

或其他高品質的材質去設計製作。

收到 「SA｜很有飾」 實品時，

包裝不僅很簡約，

相對也很環保，並沒有過度的包裝。

拆開後也有清楚標示[已消毒]，

整體包裝跟設計也都很全面。

包含耳環本身的包裝也都很方便收納，

且有一個貼紙做辨識，

沒有拆封過不會有膠痕，

在安全及衛生方面也做得很全面。

妮這次在 「SA｜很有飾」 入手的款式是：

甜甜圈耳圈 / 一對｜NTD $359 (15MM金色)

菱格紋耳圈 / 一對｜NTD $480 (19MM銀色)

蛋型水滴耳圈 / 一對｜NTD $480 (大鵝蛋銀色)

我這次特意挑選了跟我日常風格相近的一款，

以及跟我日常風格不同的款式，

還有 「SA｜很有飾」 入獨家造型款去做購入。

★甜甜圈耳圈 / 一對｜NTD $359 (15MM金色)★

這款的風格跟我日常的風格比較相近，

本身的造型感是比較低調帶些質感的風格。

這款低調百搭。

日常配戴，或者搭配服裝使用都是一款很好搭配的款式，

甜甜圈款真的是可以無腦入，很好搭！

★菱格紋耳圈 / 一對｜NTD $480 (19MM銀色)★

這款菱格紋的我一眼看就愛上，

雖然造型上相對簡單，

但是很耐看又有型。

加上風格並不是我日常的風格，

所以就特意選來嘗試看看，

顏色部分選擇銀色，跟以往我的飾品做了不同的區別。

竟然意外的合適，

而且很好看又有質感，

這款榮登這系列我的第一名。

加上這款是獨家訂製的款，

也是完全純銀的，會過敏的朋友完全不會擔心，

可以無腦盲入，真的大推。

★蛋型水滴耳圈 / 一對｜NTD $480 (大鵝蛋銀色)★

這款的話也是非常簡約有型的款式，

本身蛋型的造型，區別以往的圓型，

可以讓整體更有設計感。

飽滿的感覺，

會讓整體造型感更有一種高貴優雅的氣息，

戴上去之後別具設計感。

銀色跟金色呈現出來的效果相對也不同，

我感覺妮我購入的銀色比較有種高冷的感覺，

相對金色來說也比較低調，

可以搭配純色系的洋裝或者溫柔婉約的服裝。

以上就是我針對我購入的這幾款耳飾的心得分享介紹，

「SA｜很有飾」 裡面還有更多不同的配飾，

舉凡：耳環、手鍊、手環、戒指以及養耳耳環皆有，

款式都很特別而且很百搭。

我個人感覺 「SA｜很有飾」 的商品，

拿來送禮自用都很兩相宜，

因為商品都很有設計感，

加上選用的材質相對也都比較有品質保障，

價格也很親民，非常的高CP質。

小資女也能輕鬆入手，

隨意的搭配各種不同的造型飾品，

性價品完全是相符的。

妮這邊也跟大家分享一下，

妮自己本身挑選飾品的原則及方向。

一般來說簡約的服裝搭配上妮個人會推薦挑選金色系的飾品，

相對會替自己本身做一點突出的造型感。

對於銀色系飾品部分，

很適合你當天有本身已經有強調的造型感，

或者妝容比較特殊，只是想做個點綴，

例如上面妮這張想強調眼妝的重點，

我就會搭配銀色菱格紋耳圈來做使用，

整體更有設計感，也很有氛圍感。

以上就是妮在 「SA｜很有飾」 購物的心得感想啦，

希望可以提供一點心得給正在考慮的朋友們，

以上皆為妮自身購物心得分享，

詳細想了解更多相關飾品，

可以到 「SA｜很有飾」 的官網或者蝦皮購物參考。

妮の懶人包

官方網站：SA｜很有飾

地址：台北市內湖區陽光街345巷14號4樓

（純線上商城）

客服時間： 週一至周五 9:00 am - 18:00 pm

購物滿意度：★★★★★

飾品多樣化：★★★★★

價位：★★★★★





​香氛/愛用小物/愛漂亮系列文章回顧 ​

⧫想看更多妮の文章⧫

痞客邦⧫ https://bit.ly/2JZECth

臉書粉絲專頁⧫ https://bit.ly/2VXa8PX

IG⧫ https://bit.ly/2W0XKyr

YOUTUBE⧫ https://bit.ly/2HTojvq

窩克島⧫ https://bit.ly/31u8LHL

⧫歡迎按讚追蹤訂閱分享妮の文章⧫

#SA很有飾 #很有飾 #耳環 #耳飾推薦 #耳環推薦

#SOMETHINGADORN #銀飾 #設計感耳環 #飾品推薦

#earpiercing #養耳耳環 #飾品配色挑選小知識

#跟著妮來試 #芮妮妮爺食旅日常 #妮爺 #耳環推薦ptt

#芮妮食旅日常 #跟著妮來試 #妮來購物 NNN.__B #芮妮NiBe