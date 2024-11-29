身為一名KOL，因為現在平台網路或是社團等，可以有合作的案子非常的多元，
但就形成了，案子來源不一，譬如可能一下跳LINE一下用FB等等或是信箱，
廠商發給我的訊息常常因為太多，而找不到是哪位廠商給我的案子，
有時候已經將文案給完成，卻難以找到廠商，常常要滑好幾的社群軟體，
才找的到當初跟你合作的廠商，有時候被弄得一頭霧水，
不然就是要花好久時間才能找到相對應的廠商，
真的造成我不少的困擾，也浪費了很多的時間，這是我在合作業配時遇到的困擾，
也趁這機會分享給大家知道一個不錯的管理業配合作平台，
它整合了讓能合作業配時變得簡單快速又方便，少了讓你追廠商的時間，
因為每件案子完稿時間都不同，每一項都要記得起來，真的超頭痛，
也好險我遇到了這個好用的專案管理平台，
AD POST 讓業配更簡單更方便，可以讓KOL省下很多心力與時間!!
這是我最近在使用的一個管理業配平台，個人覺得不錯使用，可以給大家參考一下這個平台，
是不是又多了一個可以讓你合作業配的好地方呢?而且可以平台體驗拿獎金~
AD POST 網紅行銷專案管理平台
剛進來這個平台可以看見平台內容的詳細介紹，可以看到首頁的部分如下圖
餅乾我也是第一次使用這個開放體驗系統，感覺這個合作業配平台蠻不錯的，之前有聽說過這個平台，
這次是我第一次使用，所以我趕緊註冊一個帳號，
註冊按下去可以看到畫面是選擇身分，一個是廠商，一個是網紅，我當然要選擇網紅的身分註冊，
網紅註冊總共有三個步驟，先用EMAIL，一步一步慢慢來餅乾來教你如何使用這平台~
第二步是網紅名稱和手機號碼，填完就可以進行最後一步來完成註冊了，
最後一步要填寫你的IG或FB等其他社群網址，
以及最重要的合作費用等，
接著就是驗證帳戶，按下寄出驗證，去您剛剛註冊的信箱裡收信!
去您當初註冊的信箱，點擊網址，就可以完成AD POST平台的註冊了~
如果你對這平台不太會使用，可以詢問客服，客服都會馬上回覆給您，
接下來一個個介紹一下AD POST 網紅行銷專案管理平台的優點有哪些?
專案頁面
痛點：傳統的網紅行銷流程，每件案件的進度，不管是品牌方還是網紅，都要自己紀錄都要自己去需要自己用Google日曆或是行事曆本子上記下所有的案件，但是當案子累積一多，就很容易遺漏一些案件的細節要求與時程
優點：專案介面可以輕鬆統整所有資訊，專案的進度及排程，品牌和網紅雙方都可以一目瞭然
網紅端頁面(上)/ 廠商端頁面(下)
專案時程｜溝通過程＋確認畫面
痛點：品牌和網紅要自己找地方去記整個業配流程交稿時間，如果有修改時間沒記錄到，或是記錯時間，就會影響上線時間
優點：雙方可以直接在平台上溝通和定案，也可同步共享一樣的排程時間，不會因為單方面人為紀錄的疏失，造成 delay 問題
溝通過程(上)/確認畫面(下)
在來是合作對象｜廠商端
痛點：品牌方通常會用 Excel 或其他自己的方法去管理網紅的案件，但是如果一次合作很多個網紅，加上每個網紅進度都不一樣，管理起來很痛苦...
優點：在 AD POST 平台只要在合作對象這邊，就可以快速切換不同網紅，除了顯示合作項目、所有排程和業配進度和內容都會清楚顯示
合作項目｜網紅端
痛點：創作者通常會用 Excel 或其他自己的方法去管理不同品牌的案件，但是如果一次合作很多個品牌，加上每個品牌專案進度都不一樣，管理起來很痛苦...
優點：在 AD POST 平台只要在合作項目這邊，就可以快速切換不同合作案，除了顯示合作項目、所有排程和業配進度和內容都會清楚顯示
還能讓您輕鬆掌握所有細節，確保每一步都清晰、透明。
LINE 通知
痛點：因為整個行銷流程非常繁瑣，需要雙方不停通知對方進度，其實很繁瑣，有時候相關人員比較多，一一通知起來也是很累人
優點：只要綁定 LINE 通知，當專案有任何動作，系統就會自動發送 LINE 訊息通知此合作所有人員，即時掌控進度不漏接
發送訊息
痛點：網紅行銷要討論細節非常多，很常會忘記跟這個品牌方溝通之前細節，每次要找細節內容，因為所有事情在同一個通訊軟體討論，常常要找一個對話內容都要翻超久！
優點：可以直接在平台專案的聊天室進行溝通，不需要再另外打開其他通訊軟體或在社群平台上留言，讓公私領域可以清楚分開
共編
痛點：所有的雲端資料夾或檔案需要一個一個開放權限，有時候漏掉設定某個相關人員，就造成對方的不便，也顯得自己不夠細心。
優點：品牌方和網紅只要輸入 Email，各自邀請自己的工作夥伴，就可以共同負責專案一起共編，讓審核時可以更快速、方便。
需求單(模組化表單)
痛點：不像傳統方式，品牌方或網紅都用自己的方式提供brief，而且都不太完整，以至於重點是什麼，創作者需要花時間理解...
優點：需求單能輔助品牌方更完整的撰文重點，還有明確的各式各樣的範本需求提供給網紅，減少執行後需要調整的幅度
影片製作(模組化表單)
痛點：影音合作案在寫影片修改意見時，品牌方不需要在用自己方法或用各式各樣的文件，去呈現想要修改地方...
優點：透過AD POST模組化表單的「修改意見表」，就能讓網紅完整知道影片想要修改的方向
影音時間索引審稿(模組化表單)
痛點：不管是網紅要看品牌方想要修改的地方秒數，或是品牌要複核網紅修改完的秒數，傳統的方式都要拉下面影片條的時間，慢慢拉到影片修改秒數
優點：獨家開發的「影音時間索引功能」，只要按下箭頭圖示，就可以直接到達修改內容對應的影片時間秒數，不用在用傳統方式一直來回拖拉滑鼠找畫面
圖片上傳/ 挑選
痛點：傳統方式品牌方要確認圖片時，網紅通常都是提供連結或通訊軟體傳遞照片，品牌方需要下載網紅提供的圖片才能進行挑選
優點：省去下載圖片麻煩的步驟，還可以清楚呈現網紅上傳的照片和品牌方有選取的圖片，品牌方只要輕鬆拖曳就可以排序圖片，也可以標示首圖，這樣網紅方也可以快速知道品牌方想要圖片內容是什麼
版本紀錄/切換
痛點：過往不管是品牌方還是網紅方，過往對方修改的內容，都沒辦法紀錄，所以要查核討論事情相對困難
優點：文字編輯區有「版本紀錄」，可以完整紀錄所有網紅和品牌方編輯過程，切換也很快速
前版比對
痛點：之前品牌方或網紅方修改的時候，都不知道修改哪些地方，都 只能自己一個一個比對，才知道，對方修改什麼
優點：只需要按「前版比對」，就可以清楚看到對方哪邊有修改，有修改的地方都有用顏色標出來，可以清楚看出有哪邊需要修改
AI 自動文案比對
痛點：以前上線的時候，品牌方和網紅都只能用人工檢查來回比對，上線文案有沒有遺漏資訊，費時且容易疏漏
優點：只要貼上上線連結，就可以直接用 AI 快速比對文案，馬上知道哪些地方有錯誤，網紅可以直接修改，不用再等品牌方來通知，而且品牌方也知道上線的文案跟當初討論的文案差在哪裡
這個平台的優點有~
AD POST 讓業配的過程變得更加簡單和高效，無論是規劃、溝通還是執行，整個流程都變得更輕鬆順暢。這個平台不僅提升了品牌方和網紅之間的協作效率，還能幫助你輕鬆管理各種細節，讓整個行銷活動更加得心應手。讓我們的業配過程不再繁瑣，反而變得更加順利和愉快，還可以提升業配的效果。快來試試，讓你的業配更順手無阻吧！
AD POST擁有超過20萬筆網紅資料庫 ，協助廠商規劃完整的網紅行銷，找尋適合的網紅人選 。無論是選擇最適合品牌形象的網紅，還是針對不同的行銷需求量身打造合作方案，都能提供專業的協助。這樣不僅能確保每一步都走得更加精準，還能在繁瑣的過程中減少錯誤，提高整體行銷效果，讓品牌與網紅的合作更加順利。
至今， AD POST已成功媒合超過5000個行銷案例，這背後不僅是數字的堆疊，更代表著ADPOST 在業界積累的豐富經驗與對每個合作細節的細緻把控。無論是啟動大型行銷專案還是針對小型品牌推廣，我們都能在最短時間內為您精準鎖定合適的網紅，讓您無需再浪費時間在篩選上，快速找到合作夥伴，專注於推動業績成長。
為了讓更多創作者體驗到 AD POST 業配平台，如何協助雙方在執行網紅行銷流程可以更快速，AD POST 決定提供「平台體驗獎金」，如果有目前合作的業配，只要和你合作的廠商到 AD POST 平台執行業配流程，除了原本的與品牌合作的業配酬勞之外，還可以獲得 AD POST 另外提供的「平台體驗獎金」 1000 元獎金！
體驗及領取獎金辦法
A. 目前有正在執行的業配
B. 網紅方可以前往註冊平台，發出邀請信給合作廠商
C. 待廠商回覆信件邀請，註冊或登入平台後建立專案，即可開始進行
D. 當業配流程完成，到最後業配上線，在平台貼上連結之後
E. 即可在平台領取獎金
平台體驗獎金網站 https://bit.ly/48USRt4
了解完整的平台功能 https://bit.ly/48OgraN
AD POST的FB帳號 https://www.facebook.com/ADPOSTTW
AD POST的IG帳號 https://www.instagram.com/adpost_taiwan/
#ADPOST網紅行銷更簡單更方便
#ADPOST網紅行銷
#網紅行銷
#KOL行銷
#ADPOST行銷更簡單更方便
#網紅行銷更簡單更方便