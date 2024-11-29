

身為一名KOL，因為現在平台網路或是社團等，可以有合作的案子非常的多元，



但就形成了，案子來源不一，譬如可能一下跳LINE一下用FB等等或是信箱，



廠商發給我的訊息常常因為太多，而找不到是哪位廠商給我的案子，



有時候已經將文案給完成，卻難以找到廠商，常常要滑好幾的社群軟體，



才找的到當初跟你合作的廠商，有時候被弄得一頭霧水，



不然就是要花好久時間才能找到相對應的廠商，



真的造成我不少的困擾，也浪費了很多的時間，這是我在合作業配時遇到的困擾，











也趁這機會分享給大家知道一個不錯的管理業配合作平台，



它整合了讓能合作業配時變得簡單快速又方便，少了讓你追廠商的時間，



因為每件案子完稿時間都不同，每一項都要記得起來，真的超頭痛，



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或者是同時要進行很多個方案，都要用紙筆或是電腦來記錄一下我的進度到哪裡，也好險我遇到了這個好用的專案管理平台，AD POST 讓業配更簡單更方便，可以讓KOL省下很多心力與時間!!這是我最近在使用的一個管理業配平台，個人覺得不錯使用，可以給大家參考一下這個平台，是不是又多了一個可以讓你合作業配的好地方呢?而且可以平台體驗拿獎金~剛進來這個平台可以看見平台內容的詳細介紹，可以看到首頁的部分如下圖餅乾我也是第一次使用這個開放體驗系統，感覺這個合作業配平台蠻不錯的，之前有聽說過這個平台，這次是我第一次使用，所以我趕緊註冊一個帳號，註冊按下去可以看到畫面是選擇身分，一個是廠商，一個是網紅，我當然要選擇網紅的身分註冊，

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網紅註冊總共有三個步驟，先用EMAIL，一步一步慢慢來餅乾來教你如何使用這平台~











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第二步是網紅名稱和手機號碼，填完就可以進行最後一步來完成註冊了，



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最後一步要填寫你的IG或FB等其他社群網址，



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以及最重要的合作費用等，



接著就是驗證帳戶，按下寄出驗證，去您剛剛註冊的信箱裡收信!



去您當初註冊的信箱，點擊網址，就可以完成AD POST平台的註冊了~



如果你對這平台不太會使用，可以詢問客服，客服都會馬上回覆給您，









接下來一個個介紹一下AD POST 網紅行銷專案管理平台的優點有哪些?













專案頁面



痛點：傳統的網紅行銷流程，每件案件的進度，不管是品牌方還是網紅，都要自己紀錄都要自己去需要自己用Google日曆或是行事曆本子上記下所有的案件，但是當案子累積一多，就很容易遺漏一些案件的細節要求與時程









優點：專案介面可以輕鬆統整所有資訊，專案的進度及排程，品牌和網紅雙方都可以一目瞭然











​網紅端頁面(上)/ 廠商端頁面(下)







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專案時程｜溝通過程＋確認畫面



痛點：品牌和網紅要自己找地方去記整個業配流程交稿時間，如果有修改時間沒記錄到，或是記錯時間，就會影響上線時間









優點：雙方可以直接在平台上溝通和定案，也可同步共享一樣的排程時間，不會因為單方面人為紀錄的疏失，造成 delay 問題









​溝通過程(上)/確認畫面(下)



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在來是合作對象｜廠商端



痛點：品牌方通常會用 Excel 或其他自己的方法去管理網紅的案件，但是如果一次合作很多個網紅，加上每個網紅進度都不一樣，管理起來很痛苦...









優點：在 AD POST 平台只要在合作對象這邊，就可以快速切換不同網紅，除了顯示合作項目、所有排程和業配進度和內容都會清楚顯示













合作項目｜網紅端



痛點：創作者通常會用 Excel 或其他自己的方法去管理不同品牌的案件，但是如果一次合作很多個品牌，加上每個品牌專案進度都不一樣，管理起來很痛苦...









優點：在 AD POST 平台只要在合作項目這邊，就可以快速切換不同合作案，除了顯示合作項目、所有排程和業配進度和內容都會清楚顯示







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還能讓您輕鬆掌握所有細節，確保每一步都清晰、透明。









LINE 通知









痛點：因為整個行銷流程非常繁瑣，需要雙方不停通知對方進度，其實很繁瑣，有時候相關人員比較多，一一通知起來也是很累人









優點：只要綁定 LINE 通知，當專案有任何動作，系統就會自動發送 LINE 訊息通知此合作所有人員，即時掌控進度不漏接









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發送訊息



痛點：網紅行銷要討論細節非常多，很常會忘記跟這個品牌方溝通之前細節，每次要找細節內容，因為所有事情在同一個通訊軟體討論，常常要找一個對話內容都要翻超久！









優點：可以直接在平台專案的聊天室進行溝通，不需要再另外打開其他通訊軟體或在社群平台上留言，讓公私領域可以清楚分開















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共編



痛點：所有的雲端資料夾或檔案需要一個一個開放權限，有時候漏掉設定某個相關人員，就造成對方的不便，也顯得自己不夠細心。









優點：品牌方和網紅只要輸入 Email，各自邀請自己的工作夥伴，就可以共同負責專案一起共編，讓審核時可以更快速、方便。



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需求單(模組化表單)



痛點：不像傳統方式，品牌方或網紅都用自己的方式提供brief，而且都不太完整，以至於重點是什麼，創作者需要花時間理解...









優點：需求單能輔助品牌方更完整的撰文重點，還有明確的各式各樣的範本需求提供給網紅，減少執行後需要調整的幅度













影片製作(模組化表單)









痛點：影音合作案在寫影片修改意見時，品牌方不需要在用自己方法或用各式各樣的文件，去呈現想要修改地方...









優點：透過AD POST模組化表單的「修改意見表」，就能讓網紅完整知道影片想要修改的方向







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影音時間索引審稿(模組化表單)









痛點：不管是網紅要看品牌方想要修改的地方秒數，或是品牌要複核網紅修改完的秒數，傳統的方式都要拉下面影片條的時間，慢慢拉到影片修改秒數









優點：獨家開發的「影音時間索引功能」，只要按下箭頭圖示，就可以直接到達修改內容對應的影片時間秒數，不用在用傳統方式一直來回拖拉滑鼠找畫面













圖片上傳/ 挑選









痛點：傳統方式品牌方要確認圖片時，網紅通常都是提供連結或通訊軟體傳遞照片，品牌方需要下載網紅提供的圖片才能進行挑選









優點：省去下載圖片麻煩的步驟，還可以清楚呈現網紅上傳的照片和品牌方有選取的圖片，品牌方只要輕鬆拖曳就可以排序圖片，也可以標示首圖，這樣網紅方也可以快速知道品牌方想要圖片內容是什麼













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版本紀錄/切換



痛點：過往不管是品牌方還是網紅方，過往對方修改的內容，都沒辦法紀錄，所以要查核討論事情相對困難









優點：文字編輯區有「版本紀錄」，可以完整紀錄所有網紅和品牌方編輯過程，切換也很快速













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前版比對



痛點：之前品牌方或網紅方修改的時候，都不知道修改哪些地方，都 只能自己一個一個比對，才知道，對方修改什麼









優點：只需要按「前版比對」，就可以清楚看到對方哪邊有修改，有修改的地方都有用顏色標出來，可以清楚看出有哪邊需要修改













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AI 自動文案比對









痛點：以前上線的時候，品牌方和網紅都只能用人工檢查來回比對，上線文案有沒有遺漏資訊，費時且容易疏漏









優點：只要貼上上線連結，就可以直接用 AI 快速比對文案，馬上知道哪些地方有錯誤，網紅可以直接修改，不用再等品牌方來通知，而且品牌方也知道上線的文案跟當初討論的文案差在哪裡



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這個平台的優點有~



AD POST 讓業配的過程變得更加簡單和高效，無論是規劃、溝通還是執行，整個流程都變得更輕鬆順暢。這個平台不僅提升了品牌方和網紅之間的協作效率，還能幫助你輕鬆管理各種細節，讓整個行銷活動更加得心應手。讓我們的業配過程不再繁瑣，反而變得更加順利和愉快，還可以提升業配的效果。快來試試，讓你的業配更順手無阻吧！









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AD POST擁有超過20萬筆網紅資料庫 ，協助廠商規劃完整的網紅行銷，找尋適合的網紅人選 。無論是選擇最適合品牌形象的網紅，還是針對不同的行銷需求量身打造合作方案，都能提供專業的協助。這樣不僅能確保每一步都走得更加精準，還能在繁瑣的過程中減少錯誤，提高整體行銷效果，讓品牌與網紅的合作更加順利。















至今， AD POST已成功媒合超過5000個行銷案例，這背後不僅是數字的堆疊，更代表著ADPOST 在業界積累的豐富經驗與對每個合作細節的細緻把控。無論是啟動大型行銷專案還是針對小型品牌推廣，我們都能在最短時間內為您精準鎖定合適的網紅，讓您無需再浪費時間在篩選上，快速找到合作夥伴，專注於推動業績成長。



















為了讓更多創作者體驗到 AD POST 業配平台，如何協助雙方在執行網紅行銷流程可以更快速，AD POST 決定提供「平台體驗獎金」，如果有目前合作的業配，只要和你合作的廠商到 AD POST 平台執行業配流程，除了原本的與品牌合作的業配酬勞之外，還可以獲得 AD POST 另外提供的「平台體驗獎金」 1000 元獎金！











體驗及領取獎金辦法



A. 目前有正在執行的業配



B. 網紅方可以前往註冊平台，發出邀請信給合作廠商



C. 待廠商回覆信件邀請，註冊或登入平台後建立專案，即可開始進行



D. 當業配流程完成，到最後業配上線，在平台貼上連結之後



E. 即可在平台領取獎金







平台體驗獎金網站 https://bit.ly/48USRt4



了解完整的平台功能 https://bit.ly/48OgraN



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AD POST的IG帳號 https://www.instagram.com/adpost_taiwan/

















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