即將準備迎接新年啦！俗話說除舊佈新迎好年，但覺得想要大掃除、卻總是提不起勁，或是工作忙到根本沒有時間處理嗎？

朋友最近介紹了這間評價相當不錯的台中居家清潔公司「立亮居家家飾清潔」給我們，別看專員好像很年輕，沒想到卻擁有多年的服務經驗，再加上定期接受專業訓練，不僅各式需求好溝通，清潔品質也沒話說，讓整個家裡馬上改頭換面，效果真的很驚豔耶！

為什麼要選擇立亮居家家飾清潔？

原本我們往年也是習慣自己大掃除，但畢竟還是有很多污垢與死角不好處理，加上體力與時間上也不太允許，所以今年就想說選擇居家清潔來試試看；不過家裡本身算是比較隱私的環境，所以我們對於專員的素質其實也有一定的要求。

立亮居家家飾清潔是合法登記的公司，專員都是本國籍，非一般臨時工或外籍勞工，而且皆有經過專業訓練，定期更會回訓，最基本的守時原則也不馬虎；更重要的是在服務過程，也不會去隨意窺探客人家裡的隱私，也讓我們安心不少。

打掃工具也不需由我們準備，專員會自備工具跟清潔劑，並依據材質挑選相對應適合的清潔劑，清潔工具也會分區域使用，不怕交叉污染。專員表示每日下班後都會進行清洗跟消毒，若會介意的家庭，也可以向立亮居家家飾清潔購買一組自己的專屬工具。

另外提一下他們家所使用的清潔劑：Method美則清潔劑與美國新型四級胺消毒滅菌，主打無色、無刺鼻異味、低刺激性，經過多國研究可處理多種微生物及菌種，可以穿透微小隙縫深層殺菌，並具有2-8天殘效性可防護清潔過的區域，而且都能用於有養寵物或是小嬰兒的家庭喲！

預約流程也很簡單明瞭，先加入立亮官方LINE，提供照片請他們評估，然後會免費報價告知所需要的時數跟費用，完成付款後，來到服務當天，服務前會與預約人確認服務項目再開始服務，服務後驗收完畢後就會離開。

原來不只有居家清潔？VIP方案更划算！

如果有喜歡他們家的服務，魚編會很推薦你們可以購買VIP方案，不僅可以優先預約、每次服務也能是熟面孔，安排至少一位有去過的專員，可以省去每次的溝通時間；而且在大掃除時費用比一般客人優惠很多，甚至連除塵蟎也不用以200元加購，直接免費！

除了居家清潔，也有定期清潔VIP券可以購買，從裝潢細清、空屋清潔、床墊清洗、布沙發清洗、洗冷氣、洗洗衣機、大掃除等服務都有包含哦～

浴室拉門陳年水垢竟然也能清潔溜溜

先上對照圖就知道有多誇張！浴室拉門陳年水垢已經困擾我們多年，但畢竟房子是租的，前任房客可能沒有那麼認真愛護，前幾年搬進來時就有斑駁的水垢。

這種等級的水垢真的算是蠻嚴重，幾乎根本看不到淋浴間裡頭，我們自己買了不少清潔劑來處理，但也沒有什麼改善，所以也沒有抱太多期望。

沒想到專員利用清潔劑噴灑後、靜置一段時間，讓頑固的水垢慢慢軟化，清洗之後再以刮水刀刮除多餘的水分，打掃完之後真的是超清亮的，我們只顧著讚嘆，忘記按下快門再拍一下，如果你想知道到底會有多大的對比，也不妨自己預約看看吧！

浴室角落水垢與黴菌通通退散

每天都看到浴室角落這處的水垢與黴菌，各種陳年污垢層層堆疊，真的是讓人頭皮發麻～來看看對照圖，實在是讓人感到舒爽不少啊！

平常洗澡時超怕身體不小心碰到這塊角落，除了超級難清，而且污垢有日漸囂張的趨勢，範圍愈來愈大，根本有夠失控。

果然專員一出手，就知道到底有沒有！各式海綿、刷子與清潔劑輪番上陣，就連瓷磚縫隙也完全不放過。

不只是針對帶有黴菌的特定角落，整條拉門的軌道也有一併徹底清潔，避免黴菌日後又快速反撲，相當貼心。

除了已經滲入並卡在矽利康裡頭的污垢之外，整個角落最原本的面貌終於顯現出來了，能夠清理到這個程度，已經讓我們超級滿意！接下來洗澡也能好好洗，不怕再面對噁心的水垢與黴菌了。

浴室馬桶全方位清潔

馬桶的使用頻率又比浴室來得更高，最底部的角落也常常容易卡垢，在清潔上總是需要花費一番耐心與力氣。

除了同樣使用清潔劑軟化污垢，整個馬桶的坐墊週圍當然也不能放過，刷洗完畢又變回亮閃閃的馬桶啦～

廚房水槽與抽油煙機的效率清潔

雖然我們不常開火做飯，但外帶或叫外送的餐點器皿清潔也是在所難免，水槽很難不有水垢產生，實在沒想到清潔過後也能有如此好的效果！

先來看看清潔前的狀態，不僅有大量水垢附著，而且在清洗器皿碗筷時，也會有不少油漬，久而久之就形成難以清潔的污垢，就連水龍頭都難以倖免。

專員戴上自備的手套，針對整個水槽與水龍頭噴灑清潔劑，靜置後再以海綿清潔，不但變得清潔溜溜，水龍頭還會反光耶！

再來看看抽油煙機的鋼架油杯組，雖然是不常開火，但因為家中有養貓，加上貓貓又喜歡跑來廚房玩耍，使得濾網上卡了不少貓毛。

專員在服務時還挺細心，將鐵製油架、鋁製濾網與塑膠油杯一一拆解開來，靜置在清潔劑中一段時間後，再拿出來細部清潔。

可以看到濾網上的貓毛和油垢通通不見了，專員也很貼心地提醒，鋁製濾網其實算是耗材，如果真的太髒、無法清潔，或是不堪使用，可以自行購買新的濾網來替換。

現在也有不少建案都附有懸掛式烘碗機，底部外觀不知何時被我們噴濺了食物醬汁，拿出集水盤更是發現有一堆污垢。

在專員耐心的巧手之下，一一變回原本乾淨的面貌；連這些我們沒有注意到的小細節，都能被專員關注到，還蠻加分的。

客廳難搞隱形紗窗變身術

這次請立亮居家家飾清潔來打掃，其中一個主因，就是希望有人可以幫我們清潔這難搞的隱形紗窗，不僅很難拆下來自行清洗，再加上風琴式的摺疊造型，更是增加了我們清潔的難度。

看看對照圖就能一目瞭然，左圖與右圖全部清潔完畢的狀態相比，差距真的很明顯。

台中本身的空氣品質有些堪慮，加上我們又住在高樓層，紗窗變成各式灰塵的聚集地，說好的隱形紗窗這下子都不隱形了XD

專員利用小刷子與吸塵器，依照紗窗的摺痕一一清潔，在刷洗時也不忘拿著桶子在底下承接髒污，避免弄髒其他區域。

就像前面所說的，其實清潔到一半就很有感；不過不得不說，看著清潔過程，我們深感真的需要特別多耐心，自己恐怕沒這耐心依照紗窗摺痕慢慢清潔，果然請專人來處理是對的！

紗窗不僅室內這面要清潔，面對室外那面也需要兼顧，真的是任何一點細節都不能放過呀～

清潔完後的紗窗終於又變回了隱形狀態，實在是令人太感動啦！不過希望可以維持久一點，畢竟清潔過程太麻煩，自己看了都不想搞，之後有需要清潔還是讓專業的來～

客廳大面玻璃窗戶清潔變得閃閃發光

除了隱形紗窗之外，客廳另一個大魔王就是玻璃窗戶了！基本上從我們住進來之後，就沒有清理過，完全是心有餘而力不足。

雖然住在高樓層，但根本沒辦法爬出去清潔窗戶，就算是晴天看出去也有點霧茫茫的，實在白白浪費了這麼好的視野景觀。

如此艱難的任務，由兩位專員分工合作，效率果然提高不少；一邊以抹布擦拭，一邊以刮刀清潔，整面窗戶終於變得透亮。

透過窗戶看出去，終於擺脫了斑駁模糊的濾鏡，遠處的建築與景觀也能看得一清二楚！

解放雙手！客廳吊扇再也不用自己爬高

終極大魔王來啦！客廳吊扇看著簡約又方便，實際上要清潔時真的很頭痛，對於我們這種身高不超過160公分的女生來說，非常不友善。

看這吊扇的積灰有多離譜，連朝下這面都沾染不少灰塵，朝上那面肯定更恐怖，肉眼就看得到厚厚的一層灰。

只見專員站上梯子，拿著抹布細細清潔，上圖就能看到清潔到一半的情況，後面的扇葉變得雪白乾淨，反差有夠大的啦～

在清潔擦拭時，專員也會以抹布完整包覆灰塵後，才會下來清洗抹布，過程中都會留意不讓灰塵掉到地上。

整座吊扇清潔完畢後，變得潔亮無比，再也不用擔心開吊扇吹風還要吃灰XD

加購服務-Dyson戴森高效專業除塵蟎

由於家中有養貓，所以對於塵蟎的危害，我們可以說是特別重視；在清潔之前，專員還會先判斷我們的沙發材質，再選擇合適的清潔工具。

雖然除塵蟎是加購服務，不過立亮居家家飾清潔也相當有誠意，使用的是Dyson戴森手持吸塵器，可以高效強勁吸除塵蟎，而且連沙發的縫隙也不放過。

這個真的不是在搞笑，畢竟有事沒事就想抱一下娃娃，絨毛材質又是塵蟎的最愛，娃娃當然也要來「馬殺雞」一下啦XD

客廳的窗簾也會一併清潔，原本想說應該不會太髒，結果一看集塵筒真的很離譜耶！好在有另外加購，家人與貓貓也能比較安心。

清潔善後與成果驗收

清潔完所有區域之後，專員不但會與我們確認清潔成果是否滿意，另外還會協助善後，打掃在清潔過程中可能掉落的灰塵。

更貼心的是，專員離開時還會幫忙把垃圾袋到大樓的回收室丟棄，完全不需要我們再自己動手。

今年請立亮居家家飾清潔來打掃還蠻滿意的！除了專員的專業素質不錯，態度也親切好溝通，還能關注到某些我們根本沒注意到的小細節。沒想到讓整個家裡改頭換面，也能省時又省力！不過接下來就是居家清潔的旺季，魚編強烈建議最好要儘早預約，才能預約到心儀的時段，分享給你們哦～

立亮居家家飾清潔

官方網站：https://liliangclean.com

官方LINE線上預約：https://lin.ee/8qurIGn

FB粉專：facebook.com/100094382118078

服務專線：04 23217936