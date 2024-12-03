交通：如何透過阿提哈德航空申請48小時轉機簽證、免費阿布達比接駁車和包車建議。

不可錯過的景點：被譽為全球最豪華的謝赫扎耶德清真寺、金碧輝煌的阿布達比總統府 Qasr Al Watan，以及融合藝術與建築美學的阿布達比羅浮宮。

謝赫扎耶德清真寺：全球最豪華清真寺，建築耗資超過5億美元。參觀需提前預約門票並遵守衣著規定。

阿布達比總統府（Qasr Al Watan）：結合豪華建築與文化展覽的景點，是國內外重要活動的舉辦地。

阿布達比羅浮宮：巴黎羅浮宮的姊妹館，融合傳統與現代的建築美學，展出多種文明的藝術珍品。

兩條阿布達比一日遊行程路線：清真寺與總統府之旅，或以亞斯島遊樂設施為主的行程規劃。

路線 1：機場 → 清真寺 → 總統府 → 羅浮宮 → 機場

路線 2：機場 → 亞斯島（法拉利樂園、華納兄弟世界等） → 機場

建議一天只選一條路線，避免行程太緊湊。

轉機住宿可以選擇機場旁的 Premier Inn 作為過夜選項。

避免夏季炎熱天氣，建議在11月至次年3月訪問阿布達比，氣候較為宜人。阿拉伯聯合大公國（UAE）最佳旅遊季節是從11月至次年3月，這段時間氣候相對涼爽舒服，適合進行各種戶外活動。夏季（4月至10月）氣溫極高，尤其是7月和8月，氣溫常常超過40攝氏度，不太適合戶外活動。建議穿著透氣的衣物，如棉或麻，幫助身體散熱，並帶上太陽眼鏡、帽子和防曬霜保護自己免受陽光的傷害。阿布達比標示多為雙語（阿拉伯語與英語），基本英語溝通足以應付。

注意事項：夏季氣溫極高（體感可超過50°C），不建議安排戶外活動。景點廣大，需留足時間參觀，避免趕行程。