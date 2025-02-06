位於環金路上的「河內越南料理」，還有全台唯一的越南料理「雞迷路」！這間餐廳的整棟白色建築非常醒目，加上有超大停車場，對於開車族來說超方便，原本只是想找間簡單的餐廳吃午餐，沒想到誤打誤撞，竟然發現這家隱藏版的道地越南料理，連越南少見的桌菜這裡都吃得到，真的很值得推薦。

金山區河內越南料理 店家資訊

地址：208新北市金山區環金路39號

營業時間：11:00–14:50, 17:00–20:00(週三公休)

電話：02 2498 4712 ( 預訂雞迷路，要提前一至二天預約)

只收現金 · 設有戶外雅座 · 供應素食餐點

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金山區河內越南料理 交通停車

自行開車：Google地圖輸入河內越南料理即可到達

停車場：附設免費停車場

餐廳內部空間寬敞，挑高設計讓整體環境毫無壓迫感，與一般傳統的小型越南餐館風格截然不同。大面落地窗引進自然光，讓整體環境顯得更加明亮舒適。

除了供應道地的越南料理，店內還販售各種越南進口食材與調味料，選擇相當豐富。其中，東南亞知名品牌「美極」的醬料這裡也買得到！

從店內壁畫可以推測，這間餐廳的老闆應該來自北越，因為牆上畫的應該是北越著名景點北越下龍灣。

這裡的菜單選擇多元，除了適合個人享用的單點料理外，也有專門為聚餐設計的越式桌菜。特別的是，店內的老闆娘本身是越南人，因此這裡的餐點不只是常見的小吃，甚至還能吃到傳統越式宴客桌菜。

很特別的越式火鍋!! 在越南時吃過，非常棒

最特別的莫過於「越式火鍋」，這道料理在越南當地非常受歡迎，湯底濃郁又充滿層次感！而且這裡也有素食選擇，對於吃素的朋友來說相當友善。

來到越南餐廳，當然不能錯過最具代表性的「越南冰咖啡」！這款飲品的特色是咖啡是羅巴斯特的品種，使用特製的濾滴咖啡壺，將熱水倒入裝有越南咖啡粉的濾杯內，讓咖啡慢慢滴入下方裝滿煉乳的杯子中。

喝之前記得先將咖啡與煉乳充分攪拌，再倒入裝滿碎冰的杯子內，甜甜的煉乳搭配濃郁的咖啡香，味道醇厚，口感極佳。

一碗熱騰騰的越南牛肉河粉，附上一旁的檸檬和辣椒，口味鮮美。這裡的牛肉選用薄切牛腱肉，搭配鮮甜湯頭，喝起來超暖胃。

雖然與越南當地的牛肉河粉相比，少了滿滿的香草與生菜（因為台灣比較難買到），但整體風味依舊相當道地。

越南炒飯特別選用了泰國長米，再加入薑黃粉增添色澤，看起來超誘人，米飯炒得粒粒分明，口感扎實，整體味道有點像台式炒飯，但又多了一點異國風味，小朋友也很喜歡。

生菜春捲外皮薄透，內餡相當豐富，包含生菜、米線、木耳絲、豬肉片與蝦仁，一口咬下滿滿的鮮甜與爽脆，記得要搭配店家特調的魚露醬汁，沾了醬之後味道層次更加分，讓人忍不住一捲接一捲。

牛肉炒河粉Q彈不軟爛，吸附醬汁的味道，每一口都充滿濃郁香氣。牛肉嫩口多汁，搭配炒得恰到好處的洋蔥與豆芽，味道超滿足。

這裡的餐具與飲用水（檸檬水）皆採自助式取用，想補充飲品的朋友記得自行取用哦！



(畫面來自金山區河內越南料理粉絲團)

「雞迷路」這道料理可說是店內的鎮店之寶，甚至吸引了不少媒體報導！這是一道在越南相當著名的宴客菜，出菜時會看到一整團的巨大糯米球，裡面包裹著整隻烤雞，再一起下鍋油炸。

酥脆的糯米外皮加上鮮嫩多汁的烤雞，口感層次豐富，超級特別！想吃這道的話，建議事先預訂，才不會撲空！

「河內越南料理」不僅環境舒適，餐點選擇多元，還能吃到少見的越南宴客菜，真的很值得一試！如果想品嚐真正的越南家鄉味，千萬別錯過這家隱藏版美食。

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