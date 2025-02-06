萬聖節還在吃牛排、漢堡嗎？不如換個口味，試試「台北泰國菜」的魅力吧！老饕朋友大推東豐街這家泰式料理名店「泰美ThaiMade」，說是台北數一數二的正宗泰國餐廳，超適合來這裡過節！今年萬聖節，泰美特別推出三道期間限定新菜色，包含「泰國中部海南春雞」、「泰美招牌厚切月亮蝦餅」和「泰國南部南瓜咖哩佐牛肉」，還有超值「泰美精選十人合菜」8888元，一個人不到900元就能吃到飽，喜歡泰式料理的朋友真的不能錯過！

現在來泰美用餐還有額外驚喜！即日起到2025年1月15日，只要來店消費，就能免費獲得限量「泰美VIP卡」，持卡用餐可享全單9折優惠，超划算！

泰美這次推出的十人精選合菜真的誠意滿滿，九菜一湯的超豪華組合，只要8888元，就能一次品嚐泰國南北經典菜色！從泰國島嶼的「香酥酸辣生蠔」，到泰國中部的「海南春雞」，再到南部的「南瓜咖哩佐牛肉」，滿滿異國風味，讓你和親朋好友來一場最道地的泰式饗宴！

–>詳情請看泰美ThaiMade粉絲團

沒想到台北東豐街上竟然藏著這麼一家開了15年的泰式餐廳！

而且店面很特別，左右兩邊都是泰美的座位區，左邊是適合2~4人桌小聚的空間，還有包廂可選。

裝潢滿滿東南亞風情，連桌椅都選用了東南亞常見的木頭材質，一走進來就有種到泰國度假的錯覺！

這次為了萬聖節，店家還特別布置了萬聖節擺飾，桌上有南瓜燈、角落還放了裝滿糖果的桶子，超適合帶小朋友來應景！

現在點餐也超方便，直接掃QRcode就能線上點餐，不怕忙碌時店員來不及點單。牆上的畫作更是一大亮點，竟然全是老闆特別請泰國畫家手繪而成，細節超精緻，讓人誤以為是照片！

▲MENU(來自於泰美ThaiMade粉絲團，一切以店內現場為主喔！)

泰國南部南瓜咖哩佐牛肉這道菜真的讓我一吃就愛上！不只是擺盤特別，味道也超濃郁。服務人員說這道菜非常搞剛，必須先把整顆南瓜蒸熟，挖出南瓜泥後，再搭配紅咖哩、椰奶、牛肉一起慢熬，最後還原成南瓜盅端上桌！為了配合萬聖節，還特別在南瓜上雕刻鬼臉，真的太可愛了。

味道上因為加入南瓜泥，讓咖哩的濃稠度提升，帶有天然的甜味，和牛肉的嫩度完美融合，搭配泰國茉莉香米真的超級下飯，一不小心就吃了好幾碗。

這道泰國中部海南春雞選用土雞，肉質特別嫩，一點腥味都沒有！關鍵就在於廚師特調的醬料，裡面加了香茅、南薑、魚露和番茄等多種泰國香料，讓沾醬帶有清爽的酸甜感，搭配鮮嫩的雞肉，一口咬下真的超夠味！這道菜完全讓人彷彿瞬間飛到泰國街頭，超有南洋風情。

泰美招牌厚切月亮蝦餅這道絕對是桌上最吸睛的菜色！一上桌大家都驚呼：「這也太厚了吧！」足足有3公分厚，比一般泰國餐廳的蝦餅厚一倍，而且他們的蝦餅不是單純用蝦漿，而是採用「7成鮮蝦＋3成花枝」的黃金比例，讓口感既Q彈又充滿濃郁蝦味，沾上酸甜梅子醬真的絕配，超級涮嘴。

泰北傳統涼拌木瓜海鮮這道絕對是泰國代表性經典菜色！使用泰式傳統手搗方式，將青木瓜絲與鮮蝦、花枝、小番茄、花生、魚露等食材完美混合，每一口都有豐富的層次感，酸、甜、鹹、辣交錯，真的讓人一吃就停不下來。

泰國傳統香茅炸雞翅

炸雞翅本來就好吃，沒想到加了香茅後，整個香氣層次大提升！外皮炸得金黃酥脆，咬下去還能聞到濃郁的泰式香料味，超適合當下酒菜或是邊看劇邊吃，絕對是越吃越涮嘴的美味。

泰北叢林烤牛肉

這道真的出乎意料的好吃，剛上桌時還以為牛肉會乾乾柴柴的，沒想到一口咬下超級軟嫩，搭配店家特製的酸辣醬料，一秒回到泰國，偷偷告訴大家，這道有隱藏版特製辣椒醬，如果敢吃辣的話一定要試試看，鹹香辣的風味，讓牛肉的口感更上一層樓。

泰北傳統雞湯真的是暖胃神湯！結合泰國香料、雞肉、番茄和香茅等食材，喝起來酸酸甜甜帶點淡淡的香料味，清爽又暖心，吃完這桌美食後來一碗，真的超滿足。

椰奶紫糯米 & 摩摩喳喳 & 泰式榴槤冰淇淋

最後一定要來點甜點完美收尾！泰美的甜點都是店家手工自製，特別推薦「椰奶紫糯米」、「摩摩喳喳」和「泰式榴槤冰淇淋」，每一道都超有誠意，料多實在，尤其是榴槤冰淇淋，濃郁程度完全不輸泰國當地名店，愛榴槤的人一定要試試，超級過癮。

萬聖節想換個特別的聚餐地點？快揪朋友來「泰美ThaiMade」大快朵頤一場道地的「台北泰國菜」饗宴吧。

泰美ThaiMade 店家資訊

泰美ThaiMade

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營業時間：11:30~14:30、17:30~21:30​

店家電話：02 27840303

店家地址：106台北市大安區東豐街34號

本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/thaimade-thaifood/