「爽爽涮涮鍋」太平人吃過了嗎？這間太平美食真的是讓人吃得超開心！這間台中鍋物的價格超佛心，從海線拓店來到太平後，馬上累積了超高人氣！現在在北太平，想到太平鍋物、太平吃到飽，就會聯想到「爽爽涮涮鍋」。獨特的建築外觀、挑高的用餐空間，讓人吃飯時也覺得特別舒適，真的可以來試試！

「爽爽涮涮鍋」原本是海線超人氣的台中火鍋，被譽為海線台中鍋物天花板！年中剛開來太平沒多久，我就跟朋友約了一起去吃，發現它的價格、服務、食材內容真的超划算！開幕沒多久就成為太平美食的標竿之一。有別於紅檜燒肉鍋物，「爽爽涮涮鍋」主打的是太平鍋物，提供超豐富的食材選擇，飲料品項更是驚人，重點是價格超親民。

爽爽。shabu涮涮鍋 太平社宅店資訊

電話：0423935488

時間：11:00–23:30；收客至22:00

地址：411041台中市太平區環中東路三段350號 / 地圖

店址就在台中北太平74快速道路下，環中東路三段與育才路交會口，離上次介紹的阿萊泰泰式料理也很近。周圍停車算方便，也有收費停車場可使用。

這間店的建築外觀真的很有特色，在一排挑高的住宅大樓中間，突然出現這樣一棟特別的建築物，真的會讓人多看幾眼。

有趣的是，店內有一根計價柱，前一組客人帶小孩來時，服務員還先帶孩子去量身高再入座，這畫面真的超可愛。

爽爽涮涮鍋的點餐方式很簡單，跟大多數台中鍋物吃到飽一樣，選湯底、選肉品，其他的就跟店名一樣，爽夾、爽吃、爽喝，完全不需要客氣！

店內空間寬敞，座位還算舒適，整體用餐體驗不錯。唯一的缺點是走道稍微狹窄，如果有工作車經過，兩個人就要稍微閃一下。

爽爽涮涮鍋 / 蔬食自助吧

爽爽涮涮鍋蔬食自助吧很精采，提供的食材多樣，水霧效果也是開滿滿，遠遠看像是開寶箱😂

蔬食自助吧的選擇超多，擺放的食材種類豐富，水霧效果也開得很滿，遠遠看真的很像開寶箱，水霧再強一點的話，夾東西可能就要變成摸彩了，對面還有毛豆當小菜，另外肉燥跟白飯也可以自己裝。

「爽爽涮涮鍋」飲料種類超過20種，選擇超級豐富，完全不用擔心喝不過癮。

店內還有兩間人氣品牌的冰淇淋可以吃，這點真的超加分。

這次來吃的時候，因為是六人同行，所以點了大盤、多樣一點，大家可以一起享用。湯底有10種可以選擇，其中9種加價購。

雞肉、豬肉、牛肉都有，喜歡吃肉的朋友一定會很滿足。

涮牛肉的技巧很簡單，掌握好時間就好，不要煮太久變老了，湯滾的狀態下3~5秒就能吃了。

這次我們海鮮沒點很多，主要還是以肉食為主。個人覺得海鮮還是要吃得純粹一點，像之前吃饗點鍋的時候，那種吃法我更喜歡，但朋友們都說我是怪人。

看到很多人點麵包加煉乳的組合，我們也跟著點了一份來試試。

炸干貝柱搭配泰式醬料，酥脆的口感還不錯，但味道上沒有特別驚豔，炸功倒是挺不錯的。

肉燥味道算是中等，喜歡清淡的朋友應該會覺得剛好，喜歡重口味的話可以多淋一點。

最後當然是吃冰！在台中吃鍋、燒烤或吃到飽，最後來個冰淇淋，才有儀式感。

「爽爽涮涮鍋」真的值得去吃，外觀設計加了不少分，有點像展覽館的藝術感，進到店內則是挑高設計的大廳，雖然座位空間還算一般，但整體舒適度是過關的。湯頭選擇超多，蔬食自助吧的選擇也很豐富，價格又親民，真的可以吃得爽爽飽飽飽飽飽！

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台中吃到飽懶人包

店家/景點資訊

店家名稱： 爽爽。shabu涮涮鍋 太平社宅店（收客至22:00）

所在地址：411041臺灣台中市太平區環中東路三段350號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-23:30

店家電話：0423935488

評價：★★★★★ Google即時導航

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