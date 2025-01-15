樓沉浸式餐酒館真的超酷！這裡不只是吃飯，還能邊動腦解謎、邊享受美食，讓大人小孩都玩得開心！「樓沉浸式餐酒館」、「密室逃脫」、「松露干貝飯」這些關鍵字，就是讓你立馬想衝來體驗的理由！

一進門就是售票口，拿票後瞬間進入「人生車站」的場景，超有沉浸感！接著走進無人實境解謎區，彷彿穿越到另一個世界。場內每個解謎關卡都充滿互動，既新鮮又有趣，讓人目不轉睛！

體驗的同時，還可以選擇指定套餐搭配故事主題！例如「松露干貝飯」、「手撕豬肉漢堡」、「牛肉醬薯條」和「炸牡蠣」，每一道都讓人驚呼連連！

松露干貝飯滿滿的干貝和珠貝，搭配香濃的黑松露醬燉飯，融合濃郁白醬和蕈菇香氣，一口接一口根本停不下來！

手撕豬肉漢堡主廚特調醬汁配上起司雙重奶香，咬一口就是濃郁的幸福感！

除了美食，這裡還有指定特色調酒，點餐後能拿到相對應的明信片，超有紀念價值！

故事沉浸感也沒少！館內有六個密室逃脫主題故事，加上互動道具，讓人一秒融入劇情。解謎後還能拿到謎題卡，成功破解的話就能到一樓玩扭蛋機，拿到獨家鑰匙！根本讓人忍不住想收藏全套啊！

另外，還有「解憂瓶中信」的破冰遊戲，掃QR Code匿名投稿後，還能互動選出最喜歡的投稿，贈送一杯Shot，讓氣氛更加熱絡！

如果還想更深入體驗，三樓還有專屬的密室逃脫場景，需要提前預約，讓沉浸感拉滿！結束後可以逛逛一樓旁邊的玩具店，超多划算的一番賞公仔，限量款公仔說不定就被你帶回家！

樓沉浸式餐酒館真的是好吃又好玩，現在就趕快帶著朋友或家人一起去體驗吧！記得，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿十八歲也不能飲酒喔！

📍 樓沉浸式餐酒館｜LOU Immerse Bistro在哪裡：

地址：81358高雄市左營區自由二路134號

營業時間：18:00-2:00（週一公休）

電話：07-550-7125 / 0975-850-623



