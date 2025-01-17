如果你也愛熱炒又迷戀居酒屋的氛圍，絕對不會錯過這家台北熱炒一條街長安東路的《昭和台灣小熱炒居酒屋》！這裡不只是一家普通的熱炒店，而是一個把日本居酒屋與台式熱炒完美融合的好地方。三層樓的獨棟建築外加戶外用餐區，整體設計非常有沖繩風情，來這裡吃飯就像出國旅遊一樣放鬆又享受！

《昭和台灣小熱炒居酒屋》就在台北熱炒一條街的核心地帶——長安東路一段77巷旁！開車前來的話，可以把車停在新生北路橋下的停車場，步行過來只需五分鐘。搭捷運的朋友，從松江南京站3號出口步行約十分鐘就到。這裡好吃好停又好找，是三五好友聚餐的完美選擇！

昭和台灣小熱炒居酒屋｜Google地圖

送上《昭和台灣》Google map給大家參考，他們家在網路上的評價也相當不錯，針對用餐環境還有餐點的美味程度都有滿高評論，這天也點了幾道評論中推薦的料理，像是他們家的招牌辣炒雞翅、炸蝦滿滿金三角、爆漿海膽烏龍麵我認真認證絕對要試試的厲害料理。

《昭和台灣小熱炒居酒屋》在環境設計上也下足了工夫。進入餐廳後，你會看到一顆巨大的櫻花樹，立在餐廳中央，立即給人一種輕鬆悠閒的感覺。1F的用餐區分成兩個區塊，其中一個區域是類似榻榻米的設計，提供給客人更多放鬆的空間；另一區則是有著沖繩風格的戶外用餐區，仿佛帶你瞬間穿越到日本的居酒屋裡。

如果你來的是團體聚餐，2F還有兩個私密包廂可供選擇，而3F更有一個可容納40人的大包廂，這裡的環境非常適合公司尾牙或朋友聚會。而且，如果你喜歡唱歌，3F還有卡拉OK設備，真的是聚餐聚會的好地方！

3還有一部分空間是他們的藏酒區，說到酒水，這裡的日本酒選擇可是相當多元！《昭和台灣》擁有專業的侍酒師，會根據你的口味推薦最適合的酒款。對於喜歡清酒的朋友，這裡提供了不少精品清酒，像是獺祭、十四代等都是限量珍藏款。

此外，他們也提供柚子酒、梅酒和水果酒等各式酒款，如果你只是想輕鬆小酌，店內的單杯酒水服務會讓你很方便地品嘗到這些美味。

《昭和台灣》居酒屋的菜單分為餐點和酒水兩大類，菜單內容豐富，且酒水部分由專業侍酒師提供選酒建議，也可以根據菜單介紹自行選擇。

除了常見的Orion生啤外，他們的貓頭鷹生啤酒來自日本常陸野，這款啤酒在台灣比較少見，讓人驚喜。

酪梨海苔 這道開胃前菜的酪梨經過熟成，搭配醬油和海苔絲，帶有濃郁的奶油香氣，吃起來像是黑鮪生魚片一樣，非常特別。





招牌胡椒雞翅 這是下酒必點的熱門菜色，使用進口GABAN白胡椒粉醃漬雞翅，再炸至酥脆，搭配大量蒜酥與辣椒，香氣四溢，每一口都充滿多汁與脆口感，十分誘人。

常陸野貓頭鷹生啤酒 一邊享受下酒菜，怎能少了這款特別的貓頭鷹生啤酒，口感獨特，完美搭配料理。

這款司牡丹山柚子酒酒精濃度不高，僅有8%，具有清爽、淡雅的柚子香氣，特別適合解膩，讓人輕鬆享受。

合鴨薄切使用台灣宜蘭在地的鴨肉，經過低溫烹調並浸泡獨門醬汁，讓鴨肉風味更豐富，並透過精緻的刀工呈現美麗的粉紅色。

沖繩苦瓜炒豬肉這道菜是居酒屋常見的下酒菜，味道清爽，配有蛋、銀芽菜、黑木耳和柴魚，香氣十足。

炸蝦滿滿金三角，這是昭和台灣的自創料理，外皮酥脆，內餡是彈牙的草蝦，搭配甜辣醬，口感豐富層次感十足。

庭之鷹天下御免梅酒一款受歡迎的梅酒，加入新鮮梅肉，香氣濃郁，微酸清爽，是款很適合餐後解膩的飲品。

清甜櫛瓜炒透抽的透抽肉質鮮嫩，與櫛瓜一起炒製，保持了食材的鮮甜和彈牙口感，是一道很受喜愛的清爽料理。

爆漿海膽烏龍麵混合了特製海膽醬和鮮奶油，烏龍麵吸收了濃郁醬料，蝦仁和透抽的海鮮也表現得非常出色。

柚子蛤蠣湯湯頭加入柚子，帶有淡淡的香氣，蛤蠣大且飽滿，湯品的鮮美更為加分。

老實洋行上等梅酒這款梅酒帶有來自鹿兒島知覽的綠茶香，酸甜梅果和清新的綠茶香氣融合，滋味獨特，適合作為飯後解膩酒。

整體來說，這家居酒屋提供的料理選擇非常豐富且講究，無論是下酒菜還是主食都相當有特色，對於喜愛日式風味的人來說，這裡的菜單絕對不會讓你失望。如果有機會再次光臨，還會再點其他的招牌料理來嘗試。

昭和台灣小熱炒居酒屋｜店家資訊

昭和台灣小熱炒居酒屋

地址：10491台北市中山區長安東路一段77號 電話：02-2511-0033

營業時間：週一～週日18:00~01:00 FB粉絲團：FB

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