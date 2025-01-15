大家對健康早午餐有興趣嗎？今天帶大家走進桃園藝文特區，來試試這家主打「早午餐」、「沙拉餐盒」和「綠拿鐵」的超健康餐廳——純翠 Pure Veggies！

【純翠 Pure Veggies】桃園藝文店

店址: 桃園市桃園區同德二街122號

電話: 03-346-4339

營業時間: 09:00-17:00 ( 周日公休 )

位在同德二街上的純翠，醒目的綠色招牌非常顯眼，進門後感覺空間不大，但整體布置走溫馨路線，還有超可愛的抱枕點綴，讓一個人用餐也能自在放鬆！

純翠的餐點選擇很多元！早午餐套餐價格介於 215 至 278 元之間，每份套餐都附贈一杯羽衣甘藍綠拿鐵，真的很划算。菜單還特別列出多種綠拿鐵口味，例如「紅寶石」、「惡魔」和「奇異博士」，每款都搭配不同的健康蔬果，還強調不加糖，讓你喝到食材的原汁原味。

今天初次來訪，我選了【煙燻鴨胸早午餐】來試試！

煙燻鴨胸早午餐一上桌就被這豐富的配料驚豔！酥脆的大可頌、手工餅乾、Q彈的煙燻鴨胸片、優格、堅果，再搭配滿滿的新鮮生菜，還有附上一顆水煮蛋！

我選了油醋醬，將醬料和堅果一起拌進沙拉裡，清爽又健康。鴨胸厚實有咬勁，調味剛剛好，而熱騰騰的可頌配上優格吃，更增添一股清新的滋味。

這碗羽衣南瓜濃湯讓我大開眼界，使用南瓜與馬鈴薯熬煮，清爽不膩，裡面還有玉米粒增加口感。喝上一口，南瓜的自然甜味與細膩口感瞬間俘虜了我！

奇異博士綠拿鐵是這裡的招牌，內含萵苣、奇異果和蘋果，喝起來帶點自然的甜味，尾韻才有一絲青菜香，非常順口。搭配早午餐一起上桌，整體顏色療癒到不行！

外帶了一份沙拉餐盒回家分享，一樣滿滿的新鮮蔬果，搭配蛋白質和綠拿鐵。我選了「羽衣紅寶石」這款，使用羽衣甘藍、藍莓、火龍果和蜂蜜製成，顏色是美麗的紫紅色，喝起來主要是水果的甜味，菜味非常淡，完全不會有負擔感。

用餐後，老闆娘熱情邀請我參觀二樓空間。這裡不僅有溫馨的布置，還會定期舉辦課程或提供包場服務，有興趣的朋友可以追蹤店家粉絲專頁，掌握最新消息！

這次初訪純翠 Pure Veggies，真的讓我發現了健康餐的另一種可能！餐點價格平實，綠拿鐵更是完全顛覆了我對青菜飲品的想像，沒有糖卻依然好喝。無論是想吃早午餐、健康沙拉，還是想試試新鮮的綠拿鐵，這裡都非常值得一試！