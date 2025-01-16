

每次看到築間麻辣火鍋（台北西門町店）新開幕的消息，整個人都超興奮！特別是這家以重慶、川渝麻辣風味為主打的火鍋店，據說他們的麻辣鍋底、鍋邊菜和精選肉品真的很有特色！這家分店位於台北中華路三段上，跟刁民酸菜魚在同一棟建築的三樓，捷運西門站步行三分鐘就到，非常方便！重點是營業到凌晨兩點，讓你宵夜時間也能吃上一鍋熱騰騰的麻辣火鍋，實在太讚了！









一走進築間麻辣火鍋，裝潢真的讓人驚艷！從四人座位到可容納八人的包廂都有，空間既舒適又溫馨，特別適合家庭聚餐、朋友聚餐或公司聚會，怎麼來都不會踩雷！





築間的湯底選擇多達六種，包括「粵式老火湯」、「胡椒豬肚湯」、「上海天字號天香酸菜魚」、「眷村酸白菜」、「經典麻辣鍋」和「老重慶和牛牛油麻辣鍋」。如果像我一樣有選擇障礙，建議直接點鴛鴦鍋！特別的是，他們的鴛鴦鍋中間還附贈一份菌菇湯，清甜又好喝，整個超貼心！

這次我們點了「老重慶和牛牛油麻辣鍋」搭配「眷村酸白菜」。酸白菜湯頭帶點酸爽的滋味，喝起來超平衡！而麻辣鍋底本身內含滑嫩生鴨血，可以無限續加，雖然剛開始味道稍淡，但煮久後更加入味，麻辣香氣直衝腦門，真的很過癮！





店員服務超貼心，看到我是孕婦，還特別提醒哪些湯底和食材不適合食用，讓人感覺被用心照顧到！他們甚至貼心倒了一壺熱騰騰的黑豆茶給我，服務加分到滿點！

我們這次點的是「巴蜀經典套餐」，1980元的價格可以供2-3人享用，內容真的很豐富！



其中的「草原辣牛肉」是絕對不能錯過的鎮店之寶，端上桌時以乾冰營造出仙氣效果，視覺效果直接滿分！每片牛肉都裹上滿滿的辣粉，下鍋輕涮幾秒就可以品嘗，搭配麻辣鍋底更是絕配，辣得過癮又不嗆喉，超級推薦！











套餐內還可以挑選四種精選肉品（熟成雪花牛、熟成板腱牛、熟成霜降牛、嚴選豬五花），我們選了熟成板腱牛，油脂分布剛剛好，搭配麻辣湯底一起煮，吃起來非常滑嫩又不膩口！老饕肉品則有台灣手切松阪豬、澳洲和牛霜降、伊比利霜降豬三選一，我們點的松阪豬因為是手切，油花細緻又漂亮，口感更升級！