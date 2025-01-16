如果你正在找羅東美食，絕對不能錯過這家隱藏版的「客人城」！這間宜蘭無菜單料理餐廳就像阿嬤的廚房一樣，堅持用大灶柴燒，讓10道古早味無菜單料理充滿手作的溫度與驚喜。從油蔥豬油拌飯到宜蘭小吃糕渣、糟餅，每一口都吃得到鄉土的故事與情懷！

客人城無菜單料理 資訊

地址：265宜蘭縣羅東鎮北成路二段219巷53號

營業時間：12:00–14:00, 18:00–21:00

公休日：星期一二三

電話：(03)961-3613

需要預訂，不開放團體訂位，只收現金

客人城無菜單料理 交通停車

客人城無菜單料理 菜單價位

成人$630元/人

小孩$315元/人 (130cm以下)

不收一成服務費

「客人城」位於羅東鎮北成，紅磚牆與古早窗戶的建築讓人有種回到鄉下阿嬤家的感覺。

一進門，映入眼簾的是燒柴火的大灶，蒸籠裡冒著香氣的蒸汽，配上堆滿柴火的牆角，讓人彷彿看到阿嬤忙著為家人準備飯菜的身影。

餐廳內的原木大桌、長椅，以及用客家大紅花布裝飾的假窗，增添了不少人情味。這裡還有自製的豆腐乳和醃漬食品，隨處可見細節滿滿的懷舊元素。

一坐下，店家先奉上一壺茶，讓你暖胃開胃。無菜單料理的10道菜從頭到尾都很有驚喜感。

養生三色前菜包含涼拌高麗菜干、杏仁豆腐等，調味簡單卻鮮美，非常開胃。

一旁的涼拌高麗菜干讓人驚豔，清脆爽口的口感完全顛覆了對這道菜的想像！大家一開始還以為是福菜干，結果竟是高麗菜干，味道甘醇又鮮美，簡單的調味就讓人一口接一口。

有機時蔬是這裡的特色之一，用最簡單的川燙料理，搭配一點點調味料，讓你吃得到蔬菜的原汁原味。自製的香腸和紅糟肉更是讓人讚不絕口，老闆的手藝真的沒話說，每一口都充滿濃濃的古早味。

另外，那盤看似柿子的東西實在太有趣了，吃的時候大家還忍不住討論起來，但具體是什麼倒沒記住，反正好吃就是了！配上一小杯有機鳳梨酵素，酸甜的口感讓人一掃油膩，可惜只有小小的一杯，喝完還意猶未盡。

接著來到重頭戲「柴燒蒸蛋」，這可是用前面看到的大灶柴火蒸出來的！蛋的口感滑嫩細緻，滿滿的柴燒香氣讓人忍不住多挖幾匙。

而那一鍋滷肉飯更是神級美味！白米飯粒粒分明，搭配加入紅蔥頭的滷肉醬，香氣撲鼻，讓我不知不覺吃了兩大碗！這裡滷肉飯還是無限續的，根本是飯控的天堂啊！

另一道驚喜是柴燒蘿蔔燉排骨，湯頭濃郁甘醇，排骨燉得入口即化，一口湯、一口肉，讓人滿足到不行。

宜蘭的招牌小吃糕渣與糟餅也不容錯過，糕渣外冷內熱的口感特別，代表宜蘭人表面含蓄、內心熱情的性格；糟餅則帶著冬瓜與桔餅的香甜滋味，是宜蘭美食的經典代表。

最後上桌的宜蘭芋泥更是讓人驚呼，這道菜不僅是流水席的常見菜色，也是一道考驗功夫的甜品，芋泥綿密香濃，完美收尾這頓豐盛的古早味料理。

整個用餐過程，彷彿置身在50年代的時光裡，從原木桌椅到陶罐陶碗，再到大灶柴燒的烹煮方式，每一處細節都帶著濃厚的人情味。菜色雖然簡單，但這種像回家吃飯的溫暖感受，就是「客人城」的獨特魅力！有人嫌太簡單，但更多人愛這份樸實無華的美好，因為這裡不只是一頓飯，更是一份溫暖的回憶。

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