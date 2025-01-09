台中活體帝王蟹去哪吃？趕在冬秋吃一波！

如果想在台中品嚐最新鮮的活體帝王蟹，不妨前往剛於九月遷至惠文路的菁選涮涮鍋，這是一家口碑相當不錯的火鍋專門店。記得一定要事先上網或電話預約，才能享用這裡的活體帝王蟹。看到水池裡活蹦亂跳的帝王蟹，等工作人員將您預訂的帝王蟹送上桌確認時，保證讓您甘心掏出荷包，準時赴約好好品嚐這份鮮味！

預約完成才算確認！店內提供2人、4人、6人桌，還有一間可容納8人的獨立包廂。用餐時間從訂位時間開始計算，限時1小時50分鐘。每人最低消費為一份套餐，且餐廳僅接受現金與臺灣PAY(金融卡)，目前不提供刷卡服務。

活體帝王蟹屬於時價餐點，僅在網站預約備註是不足以確認訂單的，需經過電話確認才算成功。我第一次預約時以為訂好了，結果到現場才發現因時間太晚，午餐時段無法提供帝王蟹，只好退而求其次吃了海鮮鍋與和牛鍋。後來學乖了，再次預訂時特地打電話確認，終於如願以償品嚐到鮮美的帝王蟹，這個經驗提醒大家，預訂一定要確認清楚，才不會空手而歸！

活體帝王蟹為時價餐點，以下為本週套餐價格參考：

11/15-11/21限定

1.6-2公斤套餐

雙人套餐 $5299（活體帝王蟹一隻、雙人菜盤一份、大肉盤兩份、附食兩份）

四人套餐 $8849（活體帝王蟹一隻、活體龍蝦兩隻、雙人菜盤兩份、綜合四人海鮮盤、大肉盤兩份、附食兩份）

2-2.3公斤套餐

雙人套餐 $6299（活體帝王蟹一隻、雙人菜盤一份、大肉盤兩份、附食兩份。）

四人套餐 $9849（活體帝王蟹一隻、活體龍蝦兩隻、雙人菜盤兩份、綜合四人海鮮盤、大肉盤兩份、附食四份。）

建議先查價再決定重量！由於活體帝王蟹為時價餐點，建議用餐前先到餐廳官網查看最新價格，並依照用餐人數與食量選擇適合的蟹重。

相比其他地方僅能品嚐半隻冷凍帝王蟹，在菁選涮涮鍋則能吃到一整隻活體帝王蟹！這次我和兒子選擇了重達2.3公斤的帝王蟹，當場蒸煮享用鮮美蟹肉。剩下沒吃完的部分還打包回家，晚上又煮了一頓帝王蟹火鍋，兩種料理方式一次滿足，整天都被這絕佳滋味寵壞了！

餐廳設有自助區，提供各式冷熱飲料和杜老爺冰淇淋，無限享用不用額外付費。醬料和火鍋高湯也可自行調配。

每張桌上設有服務鈴，不需要大聲招呼或揮手，只需輕輕轉動服務鈴，工作人員就會即刻前來協助。

冷凍帝王蟹和活體帝王蟹的差距

活體帝王蟹的肉質紮實，汁液鮮甜，無論是蒸還是煮，都能完美呈現出它的鮮美。而冷凍帝王蟹肉質相對鬆軟，缺乏彈性與鮮甜，更適合烤製或加重調味後食用。

活體帝王蟹因運輸成本較高，價格會隨著季節變動。捕撈旺季或進口高峰期時，價格會相對平穩且親民；而冷凍帝王蟹價格則較穩定且經濟，對於一般消費者來說更為實惠。若是用鱈場蟹煮火鍋，容易將湯底味道全數吸收，可能會掩蓋其天然的鮮味。相較之下，若在捕撈後立即燙熟並冷凍，再隔水加熱享用原汁原味，口感會更讓人滿意。當然，這只是我個人的偏好，提供給大家作為參考！