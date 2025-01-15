宜蘭北門市場旁的小巷子裡，藏著一個超有韻味的小天地——「雲仙茶館」。這裡不僅是一處可以慢品茶香的隱秘空間，更是曾經讓蔣渭水先生居住過的歷史老宅。走進茶館，撲面而來的日式典雅氣息，讓人彷彿踏入時光隧道，連喧囂的市場聲都瞬間消失，整個人只想靜靜地沉浸在這份寧靜中！

「雲仙茶館」的特色不僅是茶香撲鼻，更有和服租借服務，讓你拍出滿滿日式風情的美照。耳邊流轉著輕柔的古典音樂，手裡端著一杯溫潤的好茶，無論是聊天還是發呆，這裡都像是為慢生活而設計的秘密基地，讓人流連忘返。

雲仙茶館 資訊 地址：260宜蘭縣宜蘭市聖後街220巷26-1號

營業時間：

星期五、六、日 13:00–18:00

公休日 : 星期一~四

電話： 0922 923 415

單一團體6人以上可預約連絡，無招待12歲以下兒童

日式茶室也備和服，適合留影拍照

FB 雲仙茶館 交通停車 自行開車：Google導航輸入「雲仙茶館」即可到達， 北門市場旁，北門綠豆沙牛奶附近

停車場：無停車場，開車來可停宜蘭酒廠、或路邊停車格

茶館的地點相當隱密，藏身於北門市場旁的小巷，附近還有超有名的北門綠豆沙牛奶。

「雲仙茶館」的前身是一棟廢棄老屋，如今經過巧手改造，已成為融合日式與台式特色的小天地。

進門後，濃濃的復古氣息立刻撲面而來。復古花磚、細膩的天花板設計，還有滿牆屋主精心收藏的茶具和擺設，處處都散發著時間沉澱的味道。

這些收藏有的甚至可以割愛販售，讓喜歡茶文化的朋友可以找到專屬的驚喜。

茶館內的每個小隔間都鋪設了真正的榻榻米，儘管宜蘭潮濕多雨，維護起來不易，但這樣的設計瞬間提升了整個空間的日式氛圍，連枯山水都一併重現！喜歡建築設計的朋友，一定會被這裡的細節深深吸引。

真的有一秒到日本的感覺

老板對古典樂也很了解，所以復古音響搭配美好的音樂，這裡的每個擺設都讓人忍不住多看幾眼，彷彿參觀了一場日式與台式文化融合的展覽。





無論是牆上的裝飾，還是椅子上的歲月痕跡，都像是在訴說著這棟老屋的歷史軌跡。

二樓的茶室設計延續了濃厚的日式風格，茶館還是蔣渭水先生曾經居住過的歷史空間，1906至1913年期間，他曾在此度過一段時光。



這裡還準備了和服，讓遊客可以換上來拍照，留住這份與眾不同的記憶。不過，記得提前調整時間喔，才能在這裡充分感受茶道的美好。

這次我們在這個包廂品茶

當我們坐進這個包廂時，周圍的氛圍讓人瞬間忘卻了現實的忙碌。茶碗是「雲仙茶館」的特色之一，尤其是一款來自日本戰國時代的茶碗，傳說中，這個茶碗曾經價值連城，可以換取一座城池，讓人感受到歷史的深厚。茶館內，甚至還有精緻的枯山水，讓每個人都彷彿置身於日本的古典庭園中，悠然自得。

「雲仙茶館」的茶，不是普通的手搖飲料，而是經過精挑細選、用心泡製的精品茶。

這裏的茶可不是隨隨便便像是手搖飲料一樣，這裏的茶也非常不簡單

雲仙茶館 心得評價





這次，我們點了紅茶和抹茶兩種，這款紅茶帶有溫潤的口感，茶香四溢，茶湯清澈，滋味層次分明，無論是品味還是回味都相當出色。

這裡的抹茶絕對不是隨便沖泡的，而是使用抹茶粉加水，細心刷製的，每一口都能感受到抹茶的濃郁回甘，口感厚實、順滑，堪稱抹茶愛好者的夢幻之選。

此外，茶點也是由店主精心挑選，這次的茶點來自彰化著名的玉珍齋，口感清爽不膩，搭配茶飲絕對是完美的享受。

這家茶館不僅是品茶的好地方，它還是一段歷史的縮影，一個文化的寶庫。這裡保存著歲月的痕跡，無論是古老的茶具，還是每一件裝飾品，都透露出豐富的歷史與故事。而「雲仙茶館」的老茶，也成為了這裡的另一個亮點，老板特別請我們品嚐，這些老茶的風味獨特，深邃而迷人。

走進這座巷弄中的老宅，仿佛進入了一個時光隧道，文化與歲月的積澱在這裡凝聚成美好的記憶。每一口茶、每一個細節，都讓人愛上這裡的獨特魅力，難怪我會這麼喜歡「雲仙茶館」！

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