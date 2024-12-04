延續今年暑假恐龍親子劇場「恐龍森林探險隊」，頗受觀眾好評，現場歡笑與尖叫聲不斷，反應相當熱烈。大板根於12月開始每週六、日大板根園區規劃恐龍世界嘉年華-快閃見面會，會有伶盜龍與小暴龍快閃出現，每一隻恐龍都會跟隨著森林探險隊員，恐龍與探險隊員們會表演一段情境短劇，內容會有舞蹈與恐龍互動秀和最後合照橋段，讓遊客們能夠近距離觀賞表演與觸摸恐龍與恐龍合照，快閃活動時間到了，大家要自己去尋找恐龍的蹤跡。

12月結合大板根夢幻耶誕樹與燈海，整個大板根園區有大小、顏色各有特色的雪花、麋鹿，聖誕樹人燈飾及布置充滿節慶感，每個角落被各式燈海照得繽紛閃亮，可愛溫馨的聖誕氛圍，大板根園區森林是全臺唯一僅存的中低海拔原生亞熱帶雨林，區內有許多令人歎為觀止的大型板根，蔓生數百年以上的巨藤和高聳入雲的林海等豐富的生態組合。搭配園區12月聖誕節氛圍及限定推出「看見恐龍！叢林快閃見面會」活動，體驗不同的聖誕節不要錯過！

大板根森林溫泉酒店所提供的服務日臻完善，並以友善寵物的政策脫穎而出，成為寵物主人的度假勝地。酒店內設有寵物專用活動區、泳池以及護理服務，讓愛寵隨行的旅客無後顧之憂。同時，酒店也迎合親子旅遊市場的需求，增設各式寓教於樂的設施，如設計逼真的恐龍道具和精彩的恐龍表演，讓孩子們在大自然中盡情玩樂的同時，也讓父母能夠輕鬆享受愜意的時光。

永續自然生態保育經營 善盡企業社會責任

溫泉的發現促使大板根產生蛻變並散發出新的生命力

大板根森林溫泉酒店位於新北市三峽區，擁有豐富的自然資源和歷史背景。大板根這個名字，源自於台灣原生植物「大板根」，它的根部特徵成為這個地方的象徵。自從這個區域被開發為觀光景點以來，大板根經歷了多次的變革與蛻變。從早期的簡單遊樂區，到如今的國際級溫泉渡假酒店，大板根森林溫泉酒店已逐漸成為台灣旅遊業的重要一環。

最早期僅是一個簡單的遊樂區，提供了幾間小木屋給遊客，這些小木屋是供喜愛親近大自然的家庭或情侶短暫住宿的場所。然而，在1980年代，這裡的經營者發現了溫泉資源，這一發現徹底改變了大板根的命運。溫泉的發現，為這個區域注入了新的生命力，吸引了越來越多的遊客前來。隨著人潮的增多，經營者意識到大板根不僅僅可以作為一個簡單的遊樂區，而是可以發展成為一個溫泉度假區。

大板根溫泉酒店不僅提供了高品質的住宿服務，還導入了友善寵物政策，這使得許多寵物主人在計劃旅遊時，會優先選擇這裡作為度假地點。酒店內部設有專為寵物設計的設施，如寵物專屬的活動空間、寵物專用泳池，甚至還有寵物護理服務。這種友善寵物的政策，不僅提升了酒店的競爭力，還贏得了大量忠實的顧客。

除了寵物友善的設計，大板根溫泉酒店還注重親子同樂的理念。酒店內的恐龍展覽及恐龍表演便是吸引家庭遊客的一大亮點。恐龍的設計栩栩如生，深受小朋友的喜愛，而定期舉辦的恐龍表演也讓孩子們在大自然中享受到了豐富多彩的娛樂體驗。這些活動不僅讓孩子們流連忘返，也成為家長們放心享受休閒時光的好去處。

在環境保護方面，大板根森林溫泉酒店也一直走在前列。酒店坐落於自然景觀豐富的地區，因此他們採取了許多措施來保護周邊的生態環境。從垃圾減量到節能設備的應用，酒店在營運過程中始終秉持著可持續發展的理念。同時，酒店也會定期舉辦環保講座和活動，讓入住的遊客也能夠參與到環境保護的行動中來，這些措施都得到了業界的肯定。

放眼未來，大板根森林溫泉酒店仍將繼續努力，提供更佳的服務並不斷提升其設施和服務品質。隨著社會趨勢的變化，無論是家庭、情侶、還是寵物愛好者，都能在這裡找到適合自己的度假方式。這種多樣化的經營模式，將會是大板根未來成功的關鍵之一。

大板根森林溫泉酒店已成為新北市三峽區的熱門觀光勝地。除了保留其天然的森林環境，園區還增設了森林溫泉設施，將自然美景與現代舒適結合。遊客們不僅可以在森林中漫步，還能在溫泉中放鬆身心，享受與大自然的親密接觸。這種蛻變，使大板根不僅成為自然愛好者的天堂，也吸引了更多渴望放鬆的都市人前來體驗。

這十年的變化，不僅提升了大板根的觀光價值，也為當地經濟注入了新的活力。如今的大板根，已從單純的自然景點，蛻變為一個融合生態保護與健康休閒的綜合性旅遊勝地，吸引著各年齡層的遊客前來探索與享受。