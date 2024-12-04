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隨著冬天的腳步逼近，想要露營親近大自然，卻擔心夜晚寒冷難以入睡嗎？不用擔心~苗栗的三家露營區已經為您準備周全！不僅房內皆提供冷暖空調設備，還配有完善的設施，讓您輕鬆享受露營樂趣。無論是舒適的住宿、迷人的景觀，還是精緻的餐飲，都能帶給您寒冬裡一場溫暖又難忘的露營體驗！



寨酌然野奢庄園

「寨酌然野奢庄園」是壢西坪休閒農業區中最具知名度的豪華露營地之一！園區四季花卉盛開，自然元素巧妙融入設計，每個角落都洋溢著森林美學的獨特氛圍。此外，園區更結合多位藝術家的經典創作，使其宛如一座戶外森林藝術館！您可於此欣賞到西班牙國寶級大師皇雷普耶斯（Juan Garcia Ripolles）充滿童趣的版畫與雕塑、知名雕塑家余燈銓的創作裝飾及國際知名藝術家施力仁的金剛犀牛雕塑等知名作品，使寨酌然宛如一座戶外森林藝術館般迷人。





住宿方面，除了絕美的露營區外，園區還另有露營車和Villa，為旅客提供更多元化的住宿選擇！房間內都包含冷暖空調、冰箱、藍芽喇叭等設備，讓您輕鬆入住，享受獨一無二的渡假體驗。此外，住宿還能品嚐到主廚精心烹調的無菜單料理，享受藝術及自然完美融合的獨特美食饗宴！



官 網：寨酌然野奢庄園

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地 址：苗栗縣卓蘭鎮壢西坪43-20號

聯絡電話：0989-981285



橘舍三食

位於壢西坪休閒農業區的「橘舍三食」，是一處充滿美式懷舊鄉村風情的豪華露營地。園區前身為橘子園，改建後仍保留了原有的農田景觀，並將廢棄的木材、農具等重新利用，營造出樸實溫暖的氛圍。這裡的住宿設施包括豪華露營帳篷及美式經典露營車，完善的設備是旅人們優雅旅遊的最佳選項。不需攜帶繁重裝備，即能輕鬆擁抱自然、以清風雲霧洗淨都市塵囂！





園內的「山里廚房」主打柴燒無菜單料理，採用當季食材，結合西班牙Josper烤箱的巧妙運用，將食材的原味極致呈現。無論是懷舊氛圍還是精緻餐點，橘舍三食都能帶給您一場身心滿足的冬日旅程。



官 網：橘舍三食

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地 址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-15號

聯絡電話：0966-51159



小巷清風

小巷清風是今年全新開幕的露營區，更是全台第一座全面採用Airstream奢華露營區！園區擁有壯麗的山水景致，除了向下能俯瞰鯉魚潭全景外，更能眺望馬拉邦山與關刀山的綿延山景。其秉持生態共存的理念，能夠在園區看到雞鴨鵝貓狗和睦共處，更種植了豐富的可食用蔬果，讓旅客能於此體驗食農生活的樂趣。感受大自然，沉浸於慢活寧靜的環境中，盡情享受身心的愜意。





小巷清風的露營車不僅配備冷暖空調，連衛浴設施也採乾濕分離設計，整體住宿體驗奢華而舒適！餐飲方面更是毫不馬虎，由台北紅蝦餐廳主廚精心設計菜單，提供多樣化的精緻餐飲服務，包括健康蔬果早午餐、手作甜點下午茶以及精緻晚餐，滿足旅客的不同需求。



官 網：小巷清風

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地 址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪109-8號

聯絡電話：0965-610360



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