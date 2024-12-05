這是一間新加坡的電動腳踏車公司，有腳踏車界的香奈兒之稱，
他們販售的是高單價的訂製電動腳踏車，可以依照個人喜好訂製不同顏色但款式稍微不大相同的電動腳踏車，
店內展示的腳踏車其實都早有名花有主，有些甚至是上市上櫃公司董事的訂製電動腳踏車，
如果不高級，什麼才叫做奢侈?
餅乾本身也是電動腳踏車的愛好族群，個人覺得電動腳踏車騎起來很酷炫，
我本身又是個環境保護支持者，對於零排放量這種觀念深植我心，
所以我認為有電動腳踏車的出現以及普及度是非常非常重要的一件事情，
電動腳踏車的出現在友善環境的想法中，不但可以讓環境受到保護之外，又很方便且能運動，
可謂是身體健康讓環境更好的組合，個人真的很尊敬這個品牌的創辦精神~
在大安區的路上走著走著就會看見這間很大的黑色字體
CRO#FEE在外頭，一樓一看就知道是咖啡廳，二樓仔細看一下是腳踏車店，
非常特別的複合式店面，這樣的結合我倒是第一次看見，外觀都是純白色的，
遠看起來非常的搶眼，很具有時尚感，在這城市中，像這樣的具有時尚感的咖啡廳也不多，
最特別的是這間咖啡廳結合了現代的科技，甚至環保的訴求在裡頭，
沒有仔細跟你說明，你也可能以為是一間簡單的腳踏車店，其實事實比你看到的更具震撼力!!
一樓外面可以看到裡面有個綠色的大型裝置，上面有飲料寵物網路和腳踏車的符號，
雖然我還沒進去，我猜這是一間友善寵物的咖啡廳，現場不少網美在打卡拍照了，
門外的座椅也搭配這綠色銀色的設計，讓人感覺很現代化且具有環保的設計，
每個角落都讓人眼睛為之一亮呢!
推開玻璃門，走進這家低調卻不失質感的咖啡廳，耳邊傳來輕柔的音樂，
四周瀰漫著咖啡香氣。裝潢簡潔又有設計感，白牆、具有現代感桌椅，
以及暖溫和的燈光，整體氛圍沉穩而舒適。
這裡不像一般打卡式的網美咖啡廳，反而更像是一個讓人靜下心來喝杯咖啡、整理思緒的場所。
當我正沉浸在這種甜美氛圍時，眼角餘光瞥見旁邊有放置一台很時尚的電動腳踏車，
走進這美麗的咖啡廳，可以看到右側的部分停了一台EQUICK Bick，
一台黑色的漂亮簡單的EQUICK Bick裝置藝術，
這一台是聯名款的電動腳踏車，是咖啡廳與樓上EQUICK Bick聯名的電動腳踏車!
車體採用全碳纖維手工打造，可以 輕便易攜的設計，牆上裝置一個#字號就是提供電動腳踏車充電的設計，
在另外一邊是另外一台電動腳踏車，他的設計更為的具有現代感，
白色配上墨綠色，帶點復古的感覺，這台我好喜歡，這配色好美喔，很適合女生的一台腳踏車，
腳踏車是可以借來騎的，可以讓這裡喝咖啡的人來體驗一下電動腳踏車的快感，
另外在一旁綠色的設計櫃子，裡面放置很多咖啡廳的設計商品，
非常具有環保的特性，所以才使用綠色的櫃子做搭配，很搶眼的設計，
這個非常具有現代感的CRO#FEE，都是白色的為主設計，裡面有點像是到未來的感覺，
吧檯的設計也相當的特別，用類似具有線條感的設計來設計桌檯，顏色設橄欖冷綠色，
看起來一點也不傳統的咖啡廳，果然真的是很適合網美打卡的咖啡廳阿!
咖啡廳的隨處一角，一位先生正在喝咖啡看書，搭配牆上的畫，
都自成一格的一幅美麗畫作，這裡真的是很美的一間咖啡廳呢!
接著就來到重頭戲了地方，這是通往二樓，我特別要介紹的地方，
我發現這裡的都是英文為主的設計，很具有國際觀的一個場所，
正當我四處打量，心想這間咖啡廳配合著科技感，
目光突然被一旁樓梯口吸引：「二樓 EQuick 展示空間——未來出行的最佳選擇」。
好奇心被勾起，我順著樓梯往上走，越往上，感覺氛圍越發不同。
原本以為來這裡只是一場美美的下午茶時光，沒想到意外發現了這樣一片酷炫的未來天地。
從溫柔甜美的咖啡廳走上二樓科技感爆棚的電動腳踏車店，
這種反差讓人忍不住多停留幾分鐘感受。說真的，
我已經開始幻想自己騎著這些高級腳踏車，穿梭在城市的畫面了。
樓梯的設計也相當講究，沿著牆面都是灰色的石灰感的質地，每踏上一階就能感覺到氛圍的轉變。
剛踏上二樓，我瞬間被眼前的景象震撼到！
這哪是普通的店啊，根本像某種未來科技展覽館。二樓的EQUICK Bick旗艦店展區非常的大間，
有張老沙發，還有好幾台展示的電動腳踏車，
每一台電動腳踏車都擺好展示在這精美的寬闊的空間內，
像極了一幅幅掛掛在美術館裡展示的畫作，沒想到電動腳踏車也可以像畫作一樣被欣賞著展示著，
二樓的展示區的燈光打的很明亮，使用的是米色加白色的光，
這種光線顯的不會太冷調或是太暖色，很適合展示空間所使用!
一排排高級電動AI腳踏車整齊地展示著，每一台都像是精心雕琢的藝術品，流線型的設計。
當然啦，下一次我一定要在一樓喝完咖啡後直接試騎二樓的車，誰說下午茶與未來不能同框？
一起來享受一下味覺以及視覺的終極體驗吧!
官方帳號 @https://linktr.ee/equick
🔹 《EQUICK旗艦店》
📍 台北市大安區敦化南路1段315號
☎️ 02 6605 7315
🕙 營業時間：
週ㄧ-五：10:00-18:00
週六-日：12:00-18:00
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