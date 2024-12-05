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全臺線上｜冷凍食品｜甘單水餃．甘單做輕鬆吃，100%無添加&健康少負擔的好食材，事先調味超方便，分享四款熱門商品與食譜。

2024-12-05 21:46:00 文字：珊米
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珊米

珊米

全臺線上｜冷凍食品｜甘單水餃．甘單做輕鬆吃，100%無添加&

好想有個簡單料理但豐富享用的一餐阿！

全臺線上｜冷凍食品｜甘單水餃．甘單做輕鬆吃，100%無添加&

凡事一體兩面，一個人生活雖然自由自在，但光每日料理用餐的環節總是讓我苦惱不已。首先，超市販售的食材都是固定量，對我來說若要一次煮光，份量太多會吃不完，但分批料理吃掉也擔心食材越放越不新鮮。再來，租屋處料理諸多限制，不能明火且料理空間也不大，常常為了方便直接水煮成一鍋，簡單加個泡菜、味噌或鹽巴調味，也不想買太多瓶瓶罐罐的調味料占空間，雖然省時省力，但難免覺得索然無味。

全臺線上｜冷凍食品｜甘單水餃．甘單做輕鬆吃，100%無添加&

臺灣在地品牌－甘單水餃，販售水餃、漢堡排等多樣冷凍食品，嚴選檢驗合格的食材來源，不添加任何化學添加劑或防腐劑擁有自己的生產線可以親自把關每項產品的品質。

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單裝份量多的品項，會使用夾鏈袋方便冷凍保存、分次食用。每項產品都有清楚標示品項名稱、料理保存方式與期限、營養標示等資訊，詳細且完整讓人更能安心食用。重點是產品都有事先做調味，且肉品部分也事先去骨，讓我的餐食在不額外多買調味料、不需要耗時處理食材與醃製的情況下，變得更加豐富多樣又營養！

今天會分享甘單水餃的四款產品，分別是【高麗菜鮮蝦水餃】、【古福漢堡排 - 芝心起司】、【蜜香無骨雞腿排】以及【經典原味鮮肉丸】，也會跟大家分享幾款我自己喜歡的料理方式

高麗菜鮮蝦水餃

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甘單水餃的主打招牌，曾榮獲蘋果日報年菜評比盲測冠軍，這個榮譽可不是徒有虛名，而是品牌用心製造產品、靠實力爭取到的。

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甘單水餃是無添加水餃專門店，其中這款「高麗菜鮮蝦水餃」，選用臺灣在地食材，包含高麗菜、本土無毒無泡發白蝦，以及整塊的豬後腿肉(非組合碎末肉)，連水餃皮都是品牌自製而非外包代工，每一顆都非常飽滿扎實。

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比起水煮，我個人更喜歡吃煎炸的口感，這次就嘗試做冰花煎餃，因為避免沒有熟透，我習慣會先簡單加水蒸煮，隨後才加入底部冰花造型所需的麵粉水。

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當天因為使用電子煎鍋，火侯無法調整視覺上不小心微微焦掉(僅視覺)，酥脆與香氣依然保有，簡單再配個麥茶湯品涼拌小菜就可以成為完美一餐臺式風格的家常簡餐。

【涼拌小菜｜海帶洋蔥】：將海帶先行用水泡發，完成後將海帶取出控乾水份，可以自己喜歡的口感做切段；洋蔥切條後泡冰水，可以保持洋蔥清脆又能減緩嗆辣口感；隨後將兩者混合，再簡單用麻油、醋、醬油與少許砂糖調味就很好吃，也可以加點芝麻點綴；調味比例就以自己喜歡的味道調整，我個人是麻油跟醬油比例較多，比較喜歡鹹香味，家人則喜歡多放些醋。

 

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水餃裡面有完整的蝦肉，蝦肉後方才是豬腿與高麗菜製成的絞肉餡

本人爸爸是養殖鮮蝦的漁業者，對於蝦肉品質的分辨，我雖然沒有去上過專業知識訓練，但也在爸爸多年的餵養下能依靠經驗吃出區別XD。甘單水餃選用的蝦子是新鮮沒有用水泡發，每一口都是扎實、還有蝦肉本身的彈牙！

品牌自製的小麥水餃皮，厚薄度剛好不易煮破，肉餡本身就做了完美的調味，吃得到高麗菜的清甜與脆爽、豬肉本身的油脂香，本來要去拿水餃沾醬，家人吃一顆就馬上說不需要，本身就非常夠味，不僅是調味的鹹香，更多的是食材本身的鮮甜。另外加入鮮蔬高湯的升級配方，讓內餡更多汁不乾柴。

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產品資訊

．名稱：高麗菜鮮蝦水餃
．數量：24顆/袋 (總600g)
．價格：NT$388
．料理方式：不需先解凍。水煮、油煎等。
．保存方式：冷凍。有效期限請見外包裝，約一年左右的時效(僅供參考)。
．主要食材：國產檢驗合格豬後腿肉、在地清脆鮮甜高麗菜、本土無毒無泡發鮮蝦、自製小麥水餃皮、其他調味料(官網公開透明展示)

 

古福漢堡排 - 芝心起司

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甘單水餃的旗下系列之一「古福漢堡排」，與甘單水餃的鮮肉餡一樣，選用檢驗合格的整塊後腿肉，鮮切絞打製作而成，並加入鮮蔬高湯的升級配方提鮮提味。不是重組肉且沒有其他雜肉，並純粹以鮮肉本身的膠質來成型，沒有額外添加磷酸鹽跟黏著劑。

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古福漢堡排有販售南法香蒜、日式和風、爆汁牛肉以及芝心起司等品項，其中芝心起司這款是精選頂級荷蘭的無添加起司(不含防腐劑、化學色素等)，鑲嵌在漢堡排中心，既不怕煎製過程流出到鍋底浪費，又能隨著高溫融化與肉排完美結合。

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漢堡排不需解凍可直接熱鍋下悶煎，兩面各煎製約3-4分鐘，待表面都刷上一層漂亮的焦糖色澤，就可以出鍋享用了。

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出鍋後就可以配著自己喜歡的食用方式組合，我到超市買漢堡包、生菜跟洋蔥還有塔塔醬搭配，就是個健康又營養的美式大漢堡，自己家人要吃的索性一次放了兩塊漢堡肉，超滿足！

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現在美食速食店的價格一直在漲，份量也跟著縮水，常感覺像是吃了一場夢......，還是自己在家做更豐盛更營養的套餐組合，剛好之前做烘焙時買了可愛的餐盒餐盤，氣炸一些美式粗脆薯、準備個氣泡飲，裝點起來就很有在美式漢堡店用餐的氛圍感~

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漢堡太厚超怕吃一口就崩塌，直接先切半分食，中心的起司也順勢流了出來，視覺上真的超罪惡!!，漢堡排的厚度真的跟某M賣的肉排兩片差不多厚，一口咬下可以感受到肉排的鮮嫩多汁，完美的肥瘦比例可以感受到豬肉本身的香氣且不會太過油膩，起司很濃郁，淡淡奶香在咀嚼的同時散發出來。

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產品資訊

．名稱：古福漢堡排 - 芝心起司
．數量：5入/袋 (總500g)
．價格：NT$303
．料理方式：不需先解凍。氣炸、油煎、烤箱等。
．保存方式：冷凍。有效期限請見外包裝，約一年左右的時效(僅供參考)。
．主要食材：國產檢驗合格豬後腿肉、洋蔥、荷蘭的無添加起司、其他調味料(官網公開透明展示)

 

蜜香無骨雞腿排

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如果不想吃牛肉或豬肉食品，可以試試甘單水餃的「蜜香無骨雞腿排」，選用國產鮮宰鮮送的雞肉，不會有冷凍進口肉的腥味，到品牌生產廠進行去皮去骨等二次處理後才會進入醃製階段。

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一包裡面有兩塊雞腿肉，品牌下重本選用三峽農會龍眼蜜取代砂糖角色，再搭配薄鹽醬油、有機味霖等，共同調製100%無添加的清爽醃料，單看雞腿排的醃製色澤就感覺相當入味，馬上進到實際食用環節來感受，是否真的如外觀所判斷的一樣入味。

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吃之前先拿下來退冰，熱油後下鍋煎，一樣煎至兩面上色(約10分鐘左右)，如果擔心外焦內生，可以改用烤箱慢烤15分鐘左右。

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煎好後簡單切塊，可以先用高麗菜絲鋪底，有瀝油區隔作用或是作為搭配食用的清爽菜品，旁邊可放上自己喜歡的涼拌小菜。

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稍微擺盤一下，感覺自己到日式食堂點了份嫩煎雞腿排定食餐，在家也不要忘了儀式感，簡單的食材餐點也能被襯托成豐盛美味的饗宴。

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有了品牌特調蜜香醬汁的醃製後，雞腿肉原始肉汁被保留，滋味上又多了微微醬油香蜂蜜甜，且醬油跟蜂蜜可以讓雞肉在煎製後，刷上一層很漂亮的焦糖色澤，去皮去骨之後不僅食用上方便，又可降低油膩感。

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產品資訊

．名稱：蜜香無骨雞腿排
．數量：2片/袋 (總150g)
．價格：NT$119
．料理方式：先解凍。烤箱、氣炸、油煎等。
．保存方式：冷凍。有效期限請見外包裝，約一年左右的時效(僅供參考)。
．主要食材：國產檢驗合格雞腿肉、三峽農會龍眼蜜、其他調味料(官網公開透明展示)

 

無添加鮮肉丸 - 經典原味

全臺線上｜冷凍食品｜甘單水餃．甘單做輕鬆吃，100%無添加&

這應該是我目前看過最大顆的鮮肉丸，甚至比一些有包餡的貢丸還要大顆沉重，甘單水餃的鮮肉丸，肉品來源跟前述的水餃肉餡、漢堡排都一樣，選用完整、新鮮且檢驗合格的國產豬後腿肉，進行切塊調味、絞打並擠成球型。

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市面上販售的肉丸或貢丸，為了講求口感彈牙而添加磷酸鹽，雖非有毒物質但攝取過多對腎臟會產生負擔；另外有些業者選用的豬肉來源或品質皆不佳，可能會加入雞粉、味精跟甜味劑等化學物質來掩蓋豬肉不新鮮的痕跡，甘單水餃堅持挑選好品質的肉，不使用任何化學添加物，以後腿肉本身新鮮彈性膠質絞打出筋成型，純粹感受新鮮豬肉的好味道，一樣會加入自熬蔬果高湯來做天然的提鮮。

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冬季氣溫逐漸降低，越來越喜歡在用餐組合中加入湯品的選項，當天就簡單煮了清甜的蘿蔔玉米蔬菜湯，還加了些高麗菜增添更多鮮甜。

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因為鮮肉丸只需下水煮沸六分鐘左右就可食用，所以湯頭是事先熬煮，先斷蘿蔔跟玉米的生味後再放鮮肉丸，沸騰過程中香氣一直飄出真的食慾大增！！

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煮好後再撒上美味靈魂--香菜，真的是點睛之筆，也可以灑點白胡椒提味，等不及馬上盛裝享用了~~

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鮮肉丸真的有夠大顆，大到快超過一般湯匙凹處的容量，一口咬下就是滿滿的豬肉鮮甜，沒有不新鮮的豬腥味，也沒有任何加工冷凍食品的粉味，且因為100%無添加物，不會有過分彈牙扎實的口感，就是肉本身的彈性。

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產品資訊

．名稱：無添加鮮肉丸 - 經典原味
．數量：12顆/袋 (總480g)
．價格：NT250
．料理方式：不需先解凍。下鍋沸水煮約6分鐘。
．保存方式：冷凍。有效期限請見外包裝，約一年左右的時效(僅供參考)。
．主要食材：國產檢驗合格豬後腿肉、其他調味料(官網公開透明展示)

 

推薦甘單水餃的原因

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食安問題非常重要且各界關注，之前看到新聞有播報食物中毒致死的議題，真的會造成人心惶惶，也讓我覺得價錢跟美味度倒不是首要顧慮的條件，吃進肚裡的食物要是健康無虞少負擔的成分，才是第一要緊的事情。

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甘單水餃的所有商品都嚴選把關食材來源與品質，且用料非常公開透明，包裝上的成分表都是我們一般民眾可以清楚理解的食材調味（即使像味霖這樣的成分，都會在後面括號註記他的使用材料）沒有什麼奇怪的化學成分，官網也都有附上相關檢驗報告可以佐證。

此外，在不使用各種增色增香增味的化學添加物情況下，食物都還是很好吃且很夠味，讓我突然想到中國美食節目的一句話：【高端的食材，往往只需要最樸素的烹飪方式】，想必食物好吃的首要祕訣就在於食材本身品質，只要是新鮮的食材，簡單水煮享用食物原始風味都好吃！

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結合現在農業永續的話題，若是我們在食材挑選上，盡可能選擇國產在地食品，不僅可以與我們自己的國家產生更多的情感連結，也能減少大量進口食材所造成的碳排量，沒有了化學添加物，對身體造成的負荷也會大幅減少，甘單水餃在食材挑揀、調味篩選上的用心堅持，也成為我想推薦他的原因。

如果有興趣的朋友，可以到下方點擊的購買點連結，並且輸入限時折扣碼，目前也有舉辦抽獎活動（會在臉書舉辦）

🔍店家資訊

【甘單水餃】
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☞︎ 方式：點擊購買連結【https://lihi.cc/J62AX】，下單前輸入優惠碼，結帳購買滿NT$2,000，即享1件赠品(【龍眼蜜特調醬汁】蜜香無骨雞腿腿排150g)，不限次數。

 
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甘單水餃 高麗菜鮮蝦水餃 芝心起司漢堡排 經典原味鮮肉丸 蜜香無骨雞腿排 百分百無添加添加物 健康無負擔 獨家研發 蔬果高湯提鮮 使用台灣豬
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