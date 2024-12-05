好想有個簡單料理但豐富享用的一餐阿！

凡事一體兩面，一個人生活雖然自由自在，但光每日料理用餐的環節總是讓我苦惱不已。首先，超市販售的食材都是固定量，對我來說若要一次煮光，份量太多會吃不完，但分批料理吃掉也擔心食材越放越不新鮮。再來，租屋處料理諸多限制，不能明火且料理空間也不大，常常為了方便直接水煮成一鍋，簡單加個泡菜、味噌或鹽巴調味，也不想買太多瓶瓶罐罐的調味料占空間，雖然省時省力，但難免覺得索然無味。

臺灣在地品牌－甘單水餃 ，販售水餃、漢堡排等多樣冷凍食品，嚴選檢驗合格的食材來源，不添加任何化學添加劑或防腐劑，擁有自己的生產線可以親自把關每項產品的品質。

單裝份量多的品項，會使用夾鏈袋方便冷凍保存、分次食用。每項產品都有清楚標示品項名稱、料理保存方式與期限、營養標示等資訊，詳細且完整讓人更能安心食用。重點是產品都有事先做調味，且肉品部分也事先去骨，讓我的餐食在不額外多買調味料、不需要耗時處理食材與醃製的情況下，變得更加豐富多樣又營養！

今天會分享甘單水餃的四款產品，分別是【高麗菜鮮蝦水餃】、【古福漢堡排 - 芝心起司】、【蜜香無骨雞腿排】以及【經典原味鮮肉丸】，也會跟大家分享幾款我自己喜歡的料理方式

高麗菜鮮蝦水餃

甘單水餃的主打招牌，曾榮獲蘋果日報年菜評比盲測冠軍，這個榮譽可不是徒有虛名，而是品牌用心製造產品、靠實力爭取到的。

甘單水餃是無添加水餃專門店，其中這款「高麗菜鮮蝦水餃」，選用臺灣在地食材，包含高麗菜、本土無毒無泡發白蝦，以及整塊的豬後腿肉(非組合碎末肉)，連水餃皮都是品牌自製而非外包代工，每一顆都非常飽滿扎實。

比起水煮，我個人更喜歡吃煎炸的口感，這次就嘗試做冰花煎餃，因為避免沒有熟透，我習慣會先簡單加水蒸煮，隨後才加入底部冰花造型所需的麵粉水。

當天因為使用電子煎鍋，火侯無法調整視覺上不小心微微焦掉(僅視覺)，酥脆與香氣依然保有，簡單再配個麥茶、湯品與涼拌小菜就可以成為完美一餐臺式風格的家常簡餐。

【涼拌小菜｜海帶洋蔥】：將海帶先行用水泡發，完成後將海帶取出控乾水份，可以自己喜歡的口感做切段；洋蔥切條後泡冰水，可以保持洋蔥清脆又能減緩嗆辣口感；隨後將兩者混合，再簡單用麻油、醋、醬油與少許砂糖調味就很好吃，也可以加點芝麻點綴；調味比例就以自己喜歡的味道調整，我個人是麻油跟醬油比例較多，比較喜歡鹹香味，家人則喜歡多放些醋。

水餃裡面有完整的蝦肉，蝦肉後方才是豬腿與高麗菜製成的絞肉餡。

本人爸爸是養殖鮮蝦的漁業者，對於蝦肉品質的分辨，我雖然沒有去上過專業知識訓練，但也在爸爸多年的餵養下能依靠經驗吃出區別XD。甘單水餃選用的蝦子是新鮮沒有用水泡發，每一口都是扎實、還有蝦肉本身的彈牙！

品牌自製的小麥水餃皮，厚薄度剛好不易煮破，肉餡本身就做了完美的調味，吃得到高麗菜的清甜與脆爽、豬肉本身的油脂香，本來要去拿水餃沾醬，家人吃一顆就馬上說不需要，本身就非常夠味，不僅是調味的鹹香，更多的是食材本身的鮮甜。另外加入鮮蔬高湯的升級配方，讓內餡更多汁不乾柴。

產品資訊

．名稱：高麗菜鮮蝦水餃

．數量：24顆/袋 (總600g)

．價格：NT$388

．料理方式：不需先解凍。水煮、油煎等。

．保存方式：冷凍。有效期限請見外包裝，約一年左右的時效(僅供參考)。

．主要食材：國產檢驗合格豬後腿肉、在地清脆鮮甜高麗菜、本土無毒無泡發鮮蝦、自製小麥水餃皮、其他調味料(官網公開透明展示)

古福漢堡排 - 芝心起司

甘單水餃的旗下系列之一「古福漢堡排」，與甘單水餃的鮮肉餡一樣，選用檢驗合格的整塊後腿肉，鮮切絞打製作而成，並加入鮮蔬高湯的升級配方提鮮提味。不是重組肉且沒有其他雜肉，並純粹以鮮肉本身的膠質來成型，沒有額外添加磷酸鹽跟黏著劑。

古福漢堡排有販售南法香蒜、日式和風、爆汁牛肉以及芝心起司等品項，其中芝心起司這款是精選頂級荷蘭的無添加起司(不含防腐劑、化學色素等)，鑲嵌在漢堡排中心，既不怕煎製過程流出到鍋底浪費，又能隨著高溫融化與肉排完美結合。

漢堡排不需解凍可直接熱鍋下悶煎，兩面各煎製約3-4分鐘，待表面都刷上一層漂亮的焦糖色澤，就可以出鍋享用了。

出鍋後就可以配著自己喜歡的食用方式組合，我到超市買漢堡包、生菜跟洋蔥還有塔塔醬搭配，就是個健康又營養的美式大漢堡，自己家人要吃的索性一次放了兩塊漢堡肉，超滿足！

現在美食速食店的價格一直在漲，份量也跟著縮水，常感覺像是吃了一場夢......，還是自己在家做更豐盛更營養的套餐組合，剛好之前做烘焙時買了可愛的餐盒餐盤，氣炸一些美式粗脆薯、準備個氣泡飲，裝點起來就很有在美式漢堡店用餐的氛圍感~

漢堡太厚超怕吃一口就崩塌，直接先切半分食，中心的起司也順勢流了出來，視覺上真的超罪惡!!，漢堡排的厚度真的跟某M賣的肉排兩片差不多厚，一口咬下可以感受到肉排的鮮嫩多汁，完美的肥瘦比例可以感受到豬肉本身的香氣且不會太過油膩，起司很濃郁，淡淡奶香在咀嚼的同時散發出來。

產品資訊

．名稱：古福漢堡排 - 芝心起司

．數量：5入/袋 (總500g)

．價格：NT$303

．料理方式：不需先解凍。氣炸、油煎、烤箱等。

．保存方式：冷凍。有效期限請見外包裝，約一年左右的時效(僅供參考)。

．主要食材：國產檢驗合格豬後腿肉、洋蔥、荷蘭的無添加起司、其他調味料(官網公開透明展示)

蜜香無骨雞腿排

如果不想吃牛肉或豬肉食品，可以試試甘單水餃的「蜜香無骨雞腿排」，選用國產鮮宰鮮送的雞肉，不會有冷凍進口肉的腥味，到品牌生產廠進行去皮去骨等二次處理後才會進入醃製階段。

一包裡面有兩塊雞腿肉，品牌下重本選用三峽農會龍眼蜜取代砂糖角色，再搭配薄鹽醬油、有機味霖等，共同調製100%無添加的清爽醃料，單看雞腿排的醃製色澤就感覺相當入味，馬上進到實際食用環節來感受，是否真的如外觀所判斷的一樣入味。

吃之前先拿下來退冰，熱油後下鍋煎，一樣煎至兩面上色(約10分鐘左右)，如果擔心外焦內生，可以改用烤箱慢烤15分鐘左右。

煎好後簡單切塊，可以先用高麗菜絲鋪底，有瀝油區隔作用或是作為搭配食用的清爽菜品，旁邊可放上自己喜歡的涼拌小菜。

稍微擺盤一下，感覺自己到日式食堂點了份嫩煎雞腿排定食餐，在家也不要忘了儀式感，簡單的食材餐點也能被襯托成豐盛美味的饗宴。

有了品牌特調蜜香醬汁的醃製後，雞腿肉原始肉汁被保留，滋味上又多了微微醬油香與蜂蜜甜，且醬油跟蜂蜜可以讓雞肉在煎製後，刷上一層很漂亮的焦糖色澤，去皮去骨之後不僅食用上方便，又可降低油膩感。

產品資訊

．名稱：蜜香無骨雞腿排

．數量：2片/袋 (總150g)

．價格：NT$119

．料理方式：先解凍。烤箱、氣炸、油煎等。

．保存方式：冷凍。有效期限請見外包裝，約一年左右的時效(僅供參考)。

．主要食材：國產檢驗合格雞腿肉、三峽農會龍眼蜜、其他調味料(官網公開透明展示)

無添加鮮肉丸 - 經典原味

這應該是我目前看過最大顆的鮮肉丸，甚至比一些有包餡的貢丸還要大顆沉重，甘單水餃的鮮肉丸，肉品來源跟前述的水餃肉餡、漢堡排都一樣，選用完整、新鮮且檢驗合格的國產豬後腿肉，進行切塊調味、絞打並擠成球型。

市面上販售的肉丸或貢丸，為了講求口感彈牙而添加磷酸鹽，雖非有毒物質但攝取過多對腎臟會產生負擔；另外有些業者選用的豬肉來源或品質皆不佳，可能會加入雞粉、味精跟甜味劑等化學物質來掩蓋豬肉不新鮮的痕跡，甘單水餃堅持挑選好品質的肉，不使用任何化學添加物，以後腿肉本身新鮮彈性膠質絞打出筋成型，純粹感受新鮮豬肉的好味道，一樣會加入自熬蔬果高湯來做天然的提鮮。

冬季氣溫逐漸降低，越來越喜歡在用餐組合中加入湯品的選項，當天就簡單煮了清甜的蘿蔔玉米蔬菜湯，還加了些高麗菜增添更多鮮甜。

因為鮮肉丸只需下水煮沸六分鐘左右就可食用，所以湯頭是事先熬煮，先斷蘿蔔跟玉米的生味後再放鮮肉丸，沸騰過程中香氣一直飄出真的食慾大增！！

煮好後再撒上美味靈魂--香菜，真的是點睛之筆，也可以灑點白胡椒提味，等不及馬上盛裝享用了~~

鮮肉丸真的有夠大顆，大到快超過一般湯匙凹處的容量，一口咬下就是滿滿的豬肉鮮甜，沒有不新鮮的豬腥味，也沒有任何加工冷凍食品的粉味，且因為100%無添加物，不會有過分彈牙扎實的口感，就是肉本身的彈性。

產品資訊

．名稱：無添加鮮肉丸 - 經典原味

．數量：12顆/袋 (總480g)

．價格：NT250

．料理方式：不需先解凍。下鍋沸水煮約6分鐘。

．保存方式：冷凍。有效期限請見外包裝，約一年左右的時效(僅供參考)。

．主要食材：國產檢驗合格豬後腿肉、其他調味料(官網公開透明展示)

推薦甘單水餃的原因

食安問題非常重要且各界關注，之前看到新聞有播報食物中毒致死的議題，真的會造成人心惶惶，也讓我覺得價錢跟美味度倒不是首要顧慮的條件，吃進肚裡的食物要是健康無虞少負擔的成分，才是第一要緊的事情。

甘單水餃的所有商品都嚴選把關食材來源與品質，且用料非常公開透明，包裝上的成分表都是我們一般民眾可以清楚理解的食材調味（即使像味霖這樣的成分，都會在後面括號註記他的使用材料）沒有什麼奇怪的化學成分，官網也都有附上相關檢驗報告可以佐證。

此外，在不使用各種增色增香增味的化學添加物情況下，食物都還是很好吃且很夠味，讓我突然想到中國美食節目的一句話：【高端的食材，往往只需要最樸素的烹飪方式】，想必食物好吃的首要祕訣就在於食材本身品質，只要是新鮮的食材，簡單水煮享用食物原始風味都好吃！

結合現在農業永續的話題，若是我們在食材挑選上，盡可能選擇國產在地食品，不僅可以與我們自己的國家產生更多的情感連結，也能減少大量進口食材所造成的碳排量，沒有了化學添加物，對身體造成的負荷也會大幅減少，甘單水餃在食材挑揀、調味篩選上的用心堅持，也成為我想推薦他的原因。

如果有興趣的朋友，可以到下方點擊的購買點連結，並且輸入限時折扣碼，目前也有舉辦抽獎活動（會在臉書舉辦）

🔍店家資訊

【甘單水餃】

官網

☞︎ https://www.goofoo.tw/

官方LINE

☞︎ https://page.line.me/vbh3259t

官方臉書

☞︎ https://www.facebook.com/goofoo.com.tw

官方IG

☞︎https://www.instagram.com/goofoo.com.tw/

促銷資訊

☞︎ 優惠碼：【MM24051205】

☞︎ 期限：即日起至2025/01/01 1:00 AM

☞︎ 方式：點擊購買連結【https://lihi.cc/J62AX】，下單前輸入優惠碼，結帳購買滿NT$2,000，即享1件赠品(【龍眼蜜特調醬汁】蜜香無骨雞腿腿排150g)，不限次數。

文章標籤