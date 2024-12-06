《打開吉祥道——與在地品牌共築永續城市》閉幕特展，傳達關於熱愛這片土地的故事！

人氣 爆紅打卡地標 、專賣幸運的 「吉祥道」小百貨 ，正式宣告將於 2024年12月25日畫下句點 。 但在此之前，這座 信義區的文化綠洲、 承載無數美好回憶 的「食、衣、住、趣」複合式場域，並不打算悄然退場。最後一個月，將以 《打開吉祥道 —— 與在地品牌共築永續城市》 閉幕特 展 回顧這段精彩旅程，也透過二手永續家具的展售、星空電影院及聖誕 DIY 體驗，與你相約最終回！

#空間賦能+在地深耕=永續共融！

「吉祥道」 是達永建設集團第六個跨域人文接待中心，以顛覆想像之姿，在寸土寸金的熱鬧信義區打造了一座城市文化實驗場域。不只如此，達永建設對於合作快閃店給予宣傳曝光跟低門檻的實體門市建置，「不收租金、贊助裝潢」，讓理念相近的夥伴減輕負擔，獻上扶植台灣在地品牌的一片心意。

舉辦過上百場結合文化、公益及永續的體驗活動，「吉祥道」成功發展以本土文化為特色。

被賦予活絡鄰里情感、支持在地文化品牌、推廣永續生活使命與任務的 「吉祥道」 ，創下無數輝煌紀錄，包括： 800餘坪的新舊共融大空間，是達永建設集團打造最大品牌共創共融空間；匯集超過40個台灣在地品牌，協助品牌拓展客戶並突破千萬營業額；快閃期間，更展開上百場結合文化、公益及永續的體驗活動，成功發展以本土文化為特色的生活聚落。

「吉祥道」的鋼鐵樹寓意種下永續的種子，枝葉綿延、呵護世代。

「吉祥道」的精彩不勝枚舉， 你可以看到附近居民來「大吉團」台式大排檔呷飯，上班族趁午休坐在大階梯打橋牌，家庭逗留在親子友善書店 「粿粿繪本館 」看故事書，好友相揪來小百貨購買永續選物、逛逛創意主題市集，或情侶攜伴來星空電影院浪漫約會。還會有來自屏東的 「紅氣球書屋」 發起 趣味閱讀手作派對 、 音樂駐唱表演 和 駐館品牌店活動等 ，吸引 民眾 熱情 參與，讓這裡成為台北最具 人氣與 溫度的文化地標 之一 。

「吉祥道」是達永建設集團第六個跨域人文接待中心。

# 達永建設的永續藍圖：從接待中心到理想城市

它不只是一間快閃小百貨，更 是達永建設 集團 對永續理念的深度實踐。正如董事長莊政儒所言：「十年前，我們 是 從一杯咖啡 開始的」 這些年來 無論是貨櫃咖啡屋、 180天會消失的書店、消失製造所、佇所 T he Staytion 再到 吉祥道 的誕生 ， 達永建設從住宅規劃到接待中心，一直都在反覆思索如何保有最初、最簡單人與人之間交流的緊密關係。

達永相信，對的一群人，在對的地方，一起做對的事，更能向社會發揮 1+1＞∞的正向影響力。 「吉祥道」 從概念到落地，硬體裝潢、招募志同道合的商鋪夥伴、舉辦各種市集與快閃活動，全都親力親為不假他人之手。達永認為，作為城市推動的興築者，在 SDGs永續的貫徹執行上本就該「當仁不讓」。

董事長 也感性說道：「小百貨會消失，但乘載的精神與價值仍延續，會在這次合作的 40多個品牌中被記住，未來在達永的每個社區被實踐。我們願意成為那棵祈願樹，樹旁一片綠洲，枝葉綿延、呵護世代。」

「吉祥道」合作品牌果嶼永續概念店，將攜手多個永續品牌一同進駐永康街。

#為什麼要這樣打造一座接待中心？《打開吉祥道》閉幕展揭秘

階段性任務結束， 「吉祥道」 在閃耀中功成身退。 《打開吉祥道 —— 與在地品牌共築永續城市》 閉幕特 展 ，要將這座實驗場域的故事一一公諸於世！透過 30 多個響應 SDGs 的合作品牌「翻動轉盤」遊戲，告訴大眾台灣還有一群人試圖「顛覆」社會，以商品和服務推動永續生活。「達永打開空間」則記錄熱愛這片土地的故事，看接待中心如何一步步拉近「你」與「建築」的距離。

沿著開啟的幸運的廊道前行，緊接著還有「 QA互動裝置」讓民眾挑有興趣的提問，深入探究 吉祥道 成立的起心動念；最終，願景牆區設計了「祈願樹」留言板，歡迎大家寫下對這座城市的期許，讓與社會共好的永續精神不滅。

#在玩樂中道別，辦二手拍「永續」到最後一刻！

隨著 「 吉祥道 」 即將結束營業，這座 文化實驗場域 將在最後 20天為大眾帶來更多感動與驚喜 。除了 參觀 閉幕特展，重溫專屬於這個場域的點點滴滴， 12/14（六）14:00-17:00果嶼永續概念店－好島集，將因節慶舉辦浪漫聖誕飄果香：紅酒香料包DIY體驗；12/20（五）19:00-21:00星空電影院預計放映《刻在你心底的名字》，寓意 「吉祥道」 的美好留在你我心中。

「 吉祥道 」為了社會共好而生，也要讓永續精神貫徹到最後一刻。除了現場傢俱將進行二手展售，品牌商鋪的精心裝潢也開放讓各品牌帶走招牌、層櫃傢俱等至其他門市循環再利用，讓「 吉祥道 」的靈魂散佈在城市的不同角落！我們也敬邀大眾把握 最後的機會，與家人朋友一 同 告別這座充滿人情味的小百貨，為這段 美妙 回憶劃上最溫暖的句點！

關於達永建設集團

1982年以「誠勤築居」理念投身營造事業，逐步發展完整建設體系。在迎接新時代的瞬息萬變，達永從中觀察人於空間的需要，不複製市場同質產品、不為既有格局囿限，改變居住空間淪為制式公規無機體的市場現況，給予前瞻性的居住觀點。達永相信，每一次的建築規劃都該是原創，不應模組複製。

【 吉祥道 】

地址：台北市信義區基隆路一段 89號

營業時間：

週一至週四 11:00-20:00