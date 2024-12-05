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隨手記、嘉義美食散策(さんさく)

2024-12-05 23:25:00 文字：沾墨點落
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沾墨點落

沾墨點落
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隨手記嘉義美食散策(さんさく)
/ 吃吃走走、走走吃吃 ​/

時入秋冬、正是適合散步的季節。
所以最近挺常來嘉義走走的~

且如同字面上的意思、都是用"走"的!
所以剛好能吃上一條街的店(⁠｡⁠･⁠ω⁠･⁠｡⁠)⁠ﾉ⁠♡

搭火車到嘉義差不多快10點、
就先走路到廟旁喝個晨間咖啡。

古蹟「仁武宮」旁
⏹︎『 スピード Supiido』

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以美味的拿鐵香氣醒神。
順道欣賞一下台灣廟宇之美~

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殘念.....布丁完售.(｡>﹏<｡)

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然後正喝著咖啡時
見到一組人馬走入廟旁的小巷、
接著進去一個門口。這看著就有戲啊
當然立刻過去看看←⁠(⁠*⁠꒪⁠ヮ⁠꒪⁠*⁠)

結果就看到一個很小巧漂亮的日式老屋庭園。

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⏹︎/日式炊飯『海森Hisun』/

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推門進去（這門還挺沉滴！）

哦哦哦！這不是在日劇傳統食堂中
很常出現的迷人景色嗎(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

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尤其是掛著各式菜單名牌與擺放鍋碗瓢盆的吧台、
讓人更有感覺啊(⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

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［牡蠣炊飯］（上桌先靜置三分鐘）

鍋蓋打開、滿滿蚵鮮香氣瞬間湧出~
一個個飽滿大顆的牡蠣呈現眼前(⁠☉⁠｡⁠☉⁠)⁠!驚

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這牡蠣真的大！咬下爆汁且甜!
而下方的炊飯濕潤晶瑩，看著就是吸滿了牡蠣鮮味。

事實也的確是如此(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

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［明太子玉子燒］

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滑嫩滑嫩的蛋香與濃濃的明太子美乃滋
~好吃(⁠｡⁠･⁠ω⁠･⁠｡⁠)⁠ﾉ⁠♡

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這頓應該算早餐吧!(๑´ڡ`๑)
接著還想再吃個點心~

就到同一條路上的
⏹︎『時。日 小餐館』
(工會朋友大力推荐)

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［明太子奶油鮮蝦鹹派］

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這鹹派確實好吃(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪
厚嫩柔軟、蛋香十足!

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［主廚濃湯］

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濃湯也很棒、尤其涼一點喝菇香更濃。

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最後的休息時間(⁠｡⁠･⁠ω⁠･⁠｡⁠)⁠ﾉ⁠♡

⏹︎『國王 蝴蝶咖啡』
冷冷的天氣適合暖暖的泰戈爾拿鐵!

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