



隨手記、嘉義美食散策(さんさく)

/ 吃吃走走、走走吃吃 ​/

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時入秋冬、正是適合散步的季節。

所以最近挺常來嘉義走走的~

且如同字面上的意思、都是用"走"的!

所以剛好能吃上一條街的店(⁠｡⁠･⁠ω⁠･⁠｡⁠)⁠ﾉ⁠♡

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搭火車到嘉義差不多快10點、

就先走路到廟旁喝個晨間咖啡。

古蹟「仁武宮」旁

⏹︎『 スピード Supiido』





以美味的拿鐵香氣醒神。

順道欣賞一下台灣廟宇之美~





殘念.....布丁完售.(｡>﹏<｡)





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然後正喝著咖啡時

見到一組人馬走入廟旁的小巷、

接著進去一個門口。這看著就有戲啊❗

當然立刻過去看看←⁠(⁠*⁠꒪⁠ヮ⁠꒪⁠*⁠)

結果就看到一個很小巧漂亮的日式老屋庭園。

⏹︎/日式炊飯『海森Hisun』/





推門進去（這門還挺沉滴！）

哦哦哦！這不是在日劇傳統食堂中

很常出現的迷人景色嗎(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)





尤其是掛著各式菜單名牌與擺放鍋碗瓢盆的吧台、

讓人更有感覺啊(⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡





［牡蠣炊飯］（上桌先靜置三分鐘）

鍋蓋打開、滿滿蚵鮮香氣瞬間湧出~

一個個飽滿大顆的牡蠣呈現眼前(⁠☉⁠｡⁠☉⁠)⁠!驚





這牡蠣真的大！咬下爆汁且甜!

而下方的炊飯濕潤晶瑩，看著就是吸滿了牡蠣鮮味。

事實也的確是如此(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪





［明太子玉子燒］





滑嫩滑嫩的蛋香與濃濃的明太子美乃滋

~好吃(⁠｡⁠･⁠ω⁠･⁠｡⁠)⁠ﾉ⁠♡





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這頓應該算早餐吧!(๑´ڡ`๑)

接著還想再吃個點心~

就到同一條路上的

⏹︎『時。日 小餐館』

(工會朋友大力推荐)





［明太子奶油鮮蝦鹹派］

這鹹派確實好吃(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

厚嫩柔軟、蛋香十足!

［主廚濃湯］





濃湯也很棒、尤其涼一點喝菇香更濃。





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最後的休息時間(⁠｡⁠･⁠ω⁠･⁠｡⁠)⁠ﾉ⁠♡

⏹︎『國王 蝴蝶咖啡』

冷冷的天氣適合暖暖的泰戈爾拿鐵!



