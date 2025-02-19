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台中海線一日遊！牛罵頭遺址考古 高美燈塔拍美，文青路線輕鬆玩。

2025-02-19 09:00:00 文字：省錢旅遊達人
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省錢旅遊達人

省錢旅遊達人
台中海線一日遊有什麼好玩的？跟你說，上個週末我才去參加台中經濟發展局舉辦的「台中海線輕旅行」，總共有兩條路線可以選：質感文青和海線風情，我這麼有氣質，當然是選質感文青路線啦！。所以那天就跑了「清水牛罵頭遺址」、「高美燈塔」和「梧棲舶來品商圈」這三個景點，現在就跟著我的腳步，一起來趟質感文青的「台中海線一日遊」吧！

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這次真的要感謝台中經發局，規劃出這麼有趣的「台中海線輕旅行」，不只有考古，還有美食和民宿，最後還能在「梧棲舶來品」商圈享受下午茶和購物，真的是超充實的「台中一日遊」！

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這次的台中海線輕旅行是由「台中市政府經濟發展局」主辦，分成質感文青和海線風情兩條路線，時間是9/4和9/7兩天。我選了9/7（週六），還約了之前去越南玩認識的Candy一起去。

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台中海線輕旅行路線

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出發前一週就收到集合地點和當天的路線通知，早上9:00準時在七期的惠來福德祠集合，點完名就上車出發囉。

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天的領隊是Lilian，講解超詳細，態度又溫柔親切，不愧是專門接待日本團的導遊，超讚。

牛罵頭遺址文化園區

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從台中市區出發，大概30分鐘就到「清水」的牛罵頭遺址了。「牛罵頭」這個名字，是從平埔拍瀑拉族(Papora)的聚落牛罵社(Gomach)音譯過來的。

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這裡以前是清水的陸軍軍營，現在變成文化園區，還能看到以前的操場和司令台喔。而且這裡不用門票，免費參觀啦！導覽解說只有早上10:30和下午2:30兩個場次，要5個人以上的團體才能預約。

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園區裡有隻狛犬，不是石獅子喔！狛犬是日本的靈獸，通常放在神社或寺廟的入口兩側。面對入口，右邊的狛犬是閉著嘴的「吽」，左邊是張開嘴的「阿」。

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文化遺址展示空間裡，有很多距今約3800年前新石器時代出土的陶器，代表了四千五百年至三千年前的牛罵頭文化。還有用石頭砌成的長方形凹洞，那是遺址的墓廓。

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裡面還有逼真的人類遺骨，不知道是不是真的，哈哈！總之，這裡有很多互動裝置，可以用AR機器拍照，還能操作機器找尋台中遺址，寓教於樂。

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為了讓大家更融入情境，還能體驗考古挖沙，跟八里的十三行博物館差不多，有個專門給小朋友玩的考古沙坑。我在沙坑裡挖啊挖，結果還真的挖到瓷器碎片，有玩到就好啦。

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對了，因為牛罵頭遺址文化園區在鰲峰山上，所以視野超好，晚上來這裡看夜景一定超讚。

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牛罵頭遺址文化園區

地址：台中市清水區鰲海路59號

電話：(04)2622-2596

開放時間：9:00~17:30

高美燈塔園區

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離開牛罵頭遺址，下一站就是高美濕地啦！第二個景點是高美燈塔園區，看到大風車就知道高美濕地到啦。

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高美燈塔園區就在高美濕地裡面，是全台唯一超酷的燈塔民宿！。這裡把以前的員工宿舍改裝成民宿，住在這裡的旅客還能登上塔頂，欣賞高美濕地的美景。

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高美燈塔塔高34.4公尺，總共有12樓，是全台唯一紅白相間的橫紋燈塔，外觀是少見的八角形，拍照超搶眼。裡面的空間規劃成雅房、雙人房和四人房等不同房型，連交誼廳都很有質感。

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高美燈塔園區

地址：台中市清水區高美路748號

電話：(04)2611-1861

木木稻町餐酒館

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中午來到在地的木木稻町餐酒館，這家店位在清水四維東路，外觀看起來跟一般餐廳沒什麼兩樣，但裡面可是臥虎藏龍喔。

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因為我們人比較多，餐廳容納不下，所以他們用外燴的方式來舉辦。菜色超豐富，包括地瓜沙拉、雞肉漢堡、韭黃蛋潛艇堡，還有超美的脆花千層蛋塔。

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他們還準備了義大利麵當主食，加了大量的大安焦蔥，把在地食材變成一道道美味的料理，兩個年輕老闆的創意料理，真的讓我們讚不絕口。

木木稻町

地址：台中市清水區四維東路470號一樓

電話：(04)2656-3812

營業時間：平日11:00-20:00 假日9:00-14:00 17:00-20:00

台中舶來品商圈

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吃飽喝足後，就來到位在「梧棲」的「台中舶來品」商圈啦！當天剛好有海線老時光市集活動，購物有百元抵用券，消費還能抽獎。

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「台中舶來品」商圈是「梧棲」的老商圈了，以前我三阿姨也曾在這裡開過委託行。現在這裡還有一些中藥行和茶葉玉器等店家。

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9/7當天剛好是24節氣的白露，「台中舶來品」商圈也推出了「白露時光」的露天茶席活動，商店街變成可以隨機品茶的地方，拿著小茶杯到各個攤位去喝茶。

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我超愛普洱茶，這攤專門賣普洱茶餅，有圓形的大茶餅，也有小小的圓餅茶，方便攜帶。祥興普洱茶莊還大方地送我們一人一包茶葉伴手禮，超貼心。

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尤其是這家商店家內規模最大的祥興普洱茶莊，竟然相當大方地送我們一人一包茶葉伴手禮，都是適合隨身攜帶的小茶包，是不是揪甘心啊？

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場除了可以看茶藝老師的茶道表演，還有玫瑰花茶的茶包DIY，可以把自己做的花茶包帶回家泡。

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除了傳統的茶葉，還有氣泡水＋仙草蜜＋紅茶這種新奇的喝法，用玻璃杯裝，再加入冰塊，喝起來超清涼。

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一邊在各個茶席攤位穿梭品茶，一邊聽現場月琴和琵琶的國樂演奏，真的超愜意。

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除了場內的下午茶席，外面還有一整條美食街，賣的東西也是琳瑯滿目，有炸物、特色炒雞架、趴噗冰淇淋，還有手工銀耳露，只要消費就送摸彩券。

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領隊發給大家一人一張百元購物抵用券，商店街內所有的攤商都可以用。因為天氣太熱，我只想喝冰涼的飲料，剛好看到手工銀耳露三瓶$100，直接用購物券買，等於免費，超划算。

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總之，這次的「台中海線輕旅行」，有吃有喝又有拿，參觀了牛罵頭遺址、高美濕地和「梧棲舶來品」商圈，真的是超充實的「台中海線一日遊」，推薦大家來玩喔。
 

台中舶來品商圈

地址：台中市梧棲區臨港路四段882巷880號

營業時間：9:00~19:00

 

 
 
 
 
 
評分者：省錢旅遊達人
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