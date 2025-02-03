





如果你是火鍋愛好者，又特別喜歡海鮮，那「港港潮鍋」絕對是你的最佳選擇！這間位於台中南屯公益路上的火鍋吃到飽餐廳，是台中知名品牌「潮港城國際美食」旗下的新品牌，主打新鮮優質的食材與獨特的鴛鴦鍋湯底，讓你一次滿足兩種風味，再搭配豐富自助吧，吃得超滿足！不論是家庭聚餐、朋友聚會，還是想好好犒賞自己，「港港潮鍋」都是超讚的選擇！









當我準備走進『港港潮鍋』時，門口寫著一句讓人心暖的話：「沒有一頓火鍋解決不了的事」，這句話讓我立刻放下所有煩惱，只想享受這美味的火鍋！



首先，來這用餐的朋友們不用擔心停車問題，附近有專屬的停車場和路邊停車格，非常方便，讓你可以輕鬆享受美食。





「港港潮鍋」的環境新穎又舒適，餐廳內的燈光明亮，空間設計充滿質感，讓人一進來就覺得非常放鬆。這裡提供吃到飽的火鍋，所有食材都是每日新鮮嚴選，從蔬菜到肉類、海鮮等，每一樣都堅持提供最自然、最純粹的食材，讓你品嚐到真正的美味！

此外，「港港潮鍋」不只提供豐富的火鍋食材，還有多種吃火鍋集點活動，可以在享受美食的同時，換取超值商品，這樣的雙重優惠真的是太划算了！



餐廳內有4人桌和6人桌的半開放式用餐空間，還有可以預訂的包廂空間。不管是和朋友聚餐還是家庭聚會，都能夠輕鬆找到合適的座位，且每桌間距適中，聊天不怕被旁邊的人聽見。





除了獨特的湯底，『港港潮鍋』的自助吧也讓人驚艷，蔬菜、火鍋料一應俱全，讓蔬食者也能大快朵頤。自助吧有30多種新鮮蔬菜、菇類和火鍋料，隨時補貨，讓你無需擔心會被夾光，還有兩種獨家特製沾醬──『絲絨松露醬』和『潮派海露醬』，分別適合沾肉和海鮮，搭配火鍋食材，味道更上一層樓。













餐後甜點也不容錯過，像是當天的泰式奶茶霜淇淋，口感清新又帶有一點獨特風味，非常適合在火鍋後來一點清爽的甜點來解膩。



這裡的白飯也是一大亮點，選用來自台東長濱的金剛米，不僅有豐富的礦物質，還是無農藥、自然耕種的優質米，吃起來粒粒分明，口感香甜。



喝的部分，餐廳提供多種飲料選擇，從果汁、台式飲料到碳酸飲料都能滿足不同口味的需求，還有冰涼的霜淇淋可以隨時享用。





本以為工作人員口中的小菜是泡菜還是花生之類的，猛一看還真嚇了一跳！吃起來甜蜜蜜的蘑菇型爆米花，甜脆的口感，還真讓人捨不得停下來！



這裡的火鍋湯底真的很獨特，有金湯、蒜香黑蜆蛤蠣、潮鮮胡椒豬肚等，每一款湯底都有其獨特的風味。金湯花膠雞湯使用養生食材熬製而成，湯底濃郁又香醇，口感十足。而蒜香黑蜆蛤蠣湯則是加入了烤過的蒜頭，湯頭不辣但充滿蒜香，鮮甜十足。



金湯-金玉花膠雞湯

港港獨家特製的金湯，以珍貴的養生食材—花膠、紅棗與枸杞為基底，慢熬出滿滿的膠原蛋白，湯底呈現金黃，既美觀又濃郁。這湯據說曾是皇宮貴妃的進補佳品，喝上一口，濃香醇厚，滋補養生。





蒜香黑蜆蛤蠣

這道湯內充滿黑蜆與蛤蠣，湯頭微乳白，卻不辣口，卻帶著蒜香濃郁。特別的是，湯底的蒜頭先經烘烤，去除辛辣味，與海鮮相融，提升湯的鮮甜美味。秋冬時節，這湯不僅暖心，更暖胃。





蒜魷石頭鍋

琥珀色清澈的湯底中，滿載乾魷魚、洋蔥與蔥末，香氣十足，湯喝起來鮮甜。這道石頭鍋經過大火爆炒，帶有濃郁的海味，十分美味。









潮鮮胡椒豬肚

這道湯的豬肚鮮嫩不腥，搭配白胡椒與蛤蠣，湯頭濃郁又不辣，順口美味，適合任何人群享用。







伊比利扇子肉（松阪豬）

這道主菜是來自西班牙的伊比利豬，具有大理石紋的肉質細嫩、帶有堅果香。將其輕輕涮煮，搭配特製松露醬，肉質滑嫩多汁，滋味豐富，令人無法抗拒。





海鮮拼盤（鱸魚片、鯛魚片、白蝦、蛤蠣、鮮蚵）





海派摩天輪

這道海鮮拼盤包含了新鮮的日本干貝、松葉蟹腳與鉗、阿根廷紅蝦仁等食材，輕涮後即能享受鮮美口感。每一口都充滿大海的鮮甜，無論是干貝還是松葉蟹，都是海鮮控的最愛。



日本干貝



松葉蟹鉗



松葉蟹腳



小花枝



阿根廷紅蝦仁









沾上港港潮鍋主廚特製的「絲絨松露醬」，一入口松露味超香，味道剛剛好，不但沒有搶了松阪肉的風采，反而提升肉質的滑嫩度和口感的豐富度，難怪被稱為世界上最好吃的豬肉！



餐後的葡萄醋冰沙，清爽的葡萄醋配上冰沙，甜美又解膩，帶來一種清涼的感覺，十分適合用來收尾。





切成一口大小的鱸魚和鯛魚片，乾淨衛生，也很適合老人和小孩食用！吃起來肉質飽滿又鮮甜，即使沒有沾醬，也依然鮮美好吃！





白蝦雖然個頭不大，但吃起來口感彈牙！



鮮蚵處理得相當乾淨，每一顆吃起來都超鮮美！



艾琳早已等不及要開吃這個就連海鮮控都想尖叫的海派摩天輪。



將近50元硬幣大小的日本甘貝，輕輕涮幾下，吃起來碩大鮮甜，口感紮實Q彈，閉起眼睛仿佛就能嚐到來自大海的鮮甜原味，一顆就很滿足！



已經蒸熟的松葉蟹鉗，只需再稍稍的在火鍋湯底燙一下即可食用，肉質吃起來細緻又鮮甜。



輕涮去殼後的松葉蟹腳，一口吃，蟹肉絲絲分明，鮮甜飽滿，就連細細的蟹腳肉也不能錯過！



一口小花枝，雖然個頭小，但吃起來Q嫩脆彈有咬勁。



已去除腸泥的阿根廷紅蝦仁，吃得到自然鮮甜的蝦味。



本以為蟹膏吃起來會有腥味，吃起來軟香甜美，拌著熱騰騰的白飯一起享用，久久無法忘懷！



這道經典甜品楊枝甘露以牛奶為基底，搭配芒果與紅柚，果香與清爽口感融合，既酸甜又不膩，是餐後最佳選擇。







餐後附上的旅禾烘焙冰淇淋泡芙，外皮酥脆，內餡是濃郁奶香的冰淇淋，口感細膩又不甜膩，連平時不愛冰淇淋的人也會愛上這道甜點。



只要點雙人或是四人套餐，餐後甜點就會附上。







這些經典菜色和精選甜品，讓每一頓餐都變得無比美味，不妨趁著寒冷季節來港港潮鍋，享受這一場美食盛宴！



港港潮鍋



電話：04-2251-9368



營業時間：週一～週日 11:00~22:30



地址：台中市南屯區公益路二段387號



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